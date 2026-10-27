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ONUKA відверто відповіла, чому не вивозить дітей з прифронтового Чернігова за кордон

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
2,6 т.
ONUKA відверто відповіла, чому не вивозить дітей з прифронтового Чернігова за кордон
ONUKA пояснила, чому не вивозить дітей за кордон

Українська виконавиця та солістка гурту ONUKA Наталія Жижченко пояснила, чому вирішила не вивозити свою доньку Ліну та сина Олександра з Чернігова у більш безпечне місце. За словами артистки, її діти звикли до життя у війні, тож вона просто не може уявити їх в іншій реальності за кордоном.

Свою позицію знаменитість роз'яснила в коментарі для проєкту "Тур зірками". ONUKA також наголосила, що вони з чоловіком, музикантом Євгеном Філатовим, змогли реалізуватися у складний для нашого народу час, тож формують для дітей гармонійне середовище.

"Мені легше їх уявити в цій реальності, ніж десь в еміграції. Вони не знають іншої реальності. Старшій дитині не було двох років, коли почалася війна. Друга дитина вже прийшла у війну і першу ніч свою провела в пологовому будинку в укритті. Знала, куди йде. Як на мене, діти не знають реальності "до", не знають, як це бути без тривог. Не знають світу, де ти можеш не думати про укриття, де можеш просто планувати на тиждень, на місяць, на рік", – висловила свою думку знаменитість.

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ONUKA відверто відповіла, чому не вивозить дітей з прифронтового Чернігова за кордон

ONUKA не планує вивозити дітей з України. Джерело: Скриншот

Водночас ONUKA вважає, що для тих батьків, які панічно бояться обстрілів та всіх реалій війни, кращим вибором буде дійсно поїхати з дітьми за кордон. Однак вона спокійно переживає таку ситуацію.

"Я знаю, чому і навіщо я тут. Я багато для себе відповідей знайшла і в цій реальності, і взагалі в тому всьому, що відбувається. Я наповнена. Коли я наповнена і реалізована, думаю, що і діти мої можуть мати ресурсно наповнену маму, яка не фрустрована і знає свої цілі в житті, показує, що і в такій реальності можна давати максимум радості, наповнення і гармонії", – підкреслила артистка.

ONUKA відверто відповіла, чому не вивозить дітей з прифронтового Чернігова за кордон

Артистка зазначила, що її діти звикли до життя у війні. Джерело: instagram.com/onukaofficial

За словами Жижченко, війна допомогла їй зрештою зібратися докупи й певним чином переосмислити життя. Вона чітко розуміє, чому залишається у прифронтовому Чернігові та які речі може тут робити. Окрім того, як зазначила артистка, вона усвідомила, що має багато чого втрачати, що сильно вплинуло на їхнє зближення з чоловіком.

Зауважимо, що ONUKA порушила питання вивезення своїх дітей за кордон ще у вересні цього року. Виконавицю, як і мам всіх школярів, бентежило, що малеча має проводити велику кількість часу в укритті. Додатковий тиск на неї чинили наративи про складну зиму, які в сукупності знову змусили поставити питання з 2022-го: "Чи не краду я у своїх дітей життя? Чи не варто їх влаштувати десь в іншому, "нормальному" світі?".

"Для себе я зрозуміла: мені легше уявити їх під обстрілами, ніж в еміграції. Нікого не засуджую. Це виключно про мій досвід. Звучить жорстоко, егоїстично й ненормально. Але чесно. І від цієї точки я "планую" жити наше життя – з релізами, концертами, колабораціями, експедиціями та відкриттями", – поділилася зірка.

ONUKA відверто відповіла, чому не вивозить дітей з прифронтового Чернігова за кордон

ONUKA не уявляє своїх дітей в еміграції. Джерело: instagram.com/onukaofficial

За словами Наталії Жижченко, не впадати в зневіру їй допомагає і рутина. У виконавиці є чіткий графік, важливим пунктом якого є те, що о 18:00 вона має забрати дітей зі школи й садочка, тож, відповідно, "не може загинути до цього часу".

Раніше OBOZ.UA розповів, що кума Зеленських Олена Кравець евакуювалася з дітьми з Києва та розсекретила, в якому місті тепер живе.

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