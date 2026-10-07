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Блог

Оксана Байло
Оксана Байло

Шоу Oboz / Думки
Time to read3 хв
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Блог |

Оля Полякова знову виправдалася за "концтабір"

Оля Полякова знову виправдалася за "концтабір"
Оля Полякова під час інтерв'ю для BBC News Україна. Джерело: Фейсбук Оксани Байло/скриншот з інтерв'ю

Я тут з вашим Гончаренком пропустила нове інтервʼю Олі Полякової для BBC News Україна.))

Схоже, після всього, що вона наговорила у Раміни, Оля вирішила ще раз "пояснити", що насправді мала на увазі, тобто виправдатися. Цього разу пішла до незашквареного інтервʼюера, щоб навіть із цим уже не виникало питань.

Але найпрекрасніше в цьому інтервʼю навіть не виправдання про "концтабір", а, не повірите… Віталій Портников!

Полякова розповідає, що слухає Портникова з 2014 року, що він був її улюбленим журналістом, але тепер вона в ньому розчарувалася і взагалі "думала, що він розумніший", бо Портников припустив, що вся ця активність Олі може бути повʼязана з політичним проєктом.

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Паралельно Оля розповідає, що у 2019 році підтримувала Зеленського, і тут хочеться прям заволати їй в обличчя: Олю, ну п*здиш, як дишеш!

Бо якби ти справді слухала Віталія Портникова з 2014 року (вухами й головою, а не якимись іншими частинами тіла), ти б у 2019-му не підтримувала Зеленського і тим більше не агітувала за нього.

Дивовижно, як людина з абсолютно серйозним обличчям за кілька хвилин примудряється сказати дві настільки взаємовиключні речі й навіть не почути, як вони з гуркотом стикаються одна з одною, а потім ще й розчаруватися в Портникові, бо це він, виявляється, недостатньо розумний.

З "концтабором" теж прекрасно, бо виявляється, коли Оля говорила про "концтабір", вона насправді виступала проти… хейту!

Мовляв, якісь групи людей вирішують, що кому можна говорити, а що не можна (привіт Кулебі й Павелецькій, які теж активно розповсюджують цей наратив), люди вже бояться вільно висловлювати свою думку, тобто "концтабір" (за думкою Олі) це коли тобі пишуть щось неприємне в інтернеті.

І взагалі виглядає це так: коли всі про Олю вже забули, вона досі бігає, як ота курка з відірваною головою, і кричить: "ХЕЙТ! ХЕЙТ! МЕНЕ ХЕЙТЯТЬ!"

А якщо серйозно, то мені справді шкода, що навіть у цьому інтервʼю Полякова знову не проговорює і взагалі не рефлексує над тим, що сталося з її словами після того, як вона їх сказала, бо слова публічної людини з величезною авдиторією не зникають після інтервʼю, їх підхоплюють, розтягують на цитати й використовують далі.

А потім всякі різні менделі, відпрацьовуючи російські методички, цитують такі висери, ставлять їх у приклад і використовують як чергове підтвердження потрібних їм тез, і це вже значно серйозніше за те, хто кого "захейтив" у коментарях.

Ми живемо під час війни, яка ведеться не лише ракетами й дронами, вона щодня ведеться в інформаційному й когнітивному просторі, і якщо ти вже після одного скандального інтервʼю йдеш давати наступне, то, може, варто нарешті поговорити не про те, як тебе образили реакції людей, а про власну відповідальність (!) за те, що ти сама запускаєш у цей простір, хто потім бере твої слова, для чого і на кого вони зрештою починають працювати.

Хоча про що це я? Людина, яка з 2014 року слухала Портникова, а у 2019-му агітувала за Зеленського… Здається, цим усе сказано…

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Оксани Байло
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