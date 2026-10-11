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Оля Полякова зізналася, як ДТП у Молдові здійснило мрію її доньки Маші і чим закінчилася аварія

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
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Оля Полякова зізналася, як ДТП у Молдові здійснило мрію її доньки Маші і чим закінчилася аварія
Оля Полякова зізналася, як ДТП у Молдові здійснило мрію її доньки Маші

Співачка Оля Полякова розповіла про наслідки ДТП, у яку потрапила разом зі старшою донькою Марією в серпні 2026 року. Після зіткнення 21-річна дівчина отримала перелом носа та очниці, через що їй знадобилося хірургічне втручання. Артистка з іронією зауважила, що донька й раніше мріяла змінити форму носа, однак обставини, за яких це сталося, були зовсім не такими, як вона могла уявляти.

Співачка пригадала в коментарі ТСН, що Маша хотіла зробити ринопластику ще до аварії. Після травми носа знайомі лікарі навіть пропонували допомогти з операцією.

"До цього хотіла носа пришити нового, а коли це все сталося, то мені дзвонили лікарі і казали: "Та ми пришиємо вашій донечці буль-який носик, який вона тільки покаже в журналі", – поділилася Полякова.

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Водночас артистка запевнила, що з донькою все гаразд і вона й надалі приїжджатиме до Києва.

Оля Полякова зізналася, як ДТП у Молдові здійснило мрію її доньки Маші і чим закінчилася аварія

Унаслідок ДТП у Маші Полякової зламаний ніс. Джерело: Скриншот

Зокрема, Полякова докладніше висловилася про те, чим закінчилася історія з аварією. За словами виконавиці, водій іншого автомобіля був п'яний. Але співачка не може отримати доступ до матеріалів справи, оскільки ДТП сталася в Молдові.

"Не знаю, це ж Молдова. Ми, звичайно, любимо наших молдавських братів, але там усе дуже заплутано. Нікого не знайшли… Ну як нікого… Той чувак, що їхав, був під кайфом, він був п'яний. Але як вони там це вирішили, я не знаю, бо це інша держава. Намм узагалі не дали жодного доступу до справи", – пояснила виконавиця.

Оля Полякова зізналася, як ДТП у Молдові здійснило мрію її доньки Маші і чим закінчилася аварія

Марія Полякова отримала травму носа. Джерело: скриншот

Нагадаємо, ДТП сталася ввечері 19 серпня. Автомобіль, у якому їхали Полякова з донькою, зіткнувся з Mercedes, після чого їхня машина злетіла в кювет. Співачка повідомила про аварію в соцмережах, а згодом стало відомо, що Маша отримала перелом носа та очниці.

Після зіткнення дівчину оглянули медики й доправили до лікарні. Попри пережите, Полякова наступного дня виступила із запланованим концертом в Одесі. 

Оля Полякова зізналася, як ДТП у Молдові здійснило мрію її доньки Маші і чим закінчилася аварія

ДТП сталася ввечері 19 серпня. Джерело: instagram.com/polyakovamusic

Раніше OBOZ.UA писав, що Оля Полякова реагувала на теорію, що її хотіли "прибрати" у тому ДТП. 

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