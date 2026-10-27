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Ольга Сумська висловилася про можливу причину, чому Ірина Федишин втратила доньку: це стається раптово та непередбачувано

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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Ольга Сумська висловилася про можливу причину, чому Ірина Федишин втратила доньку: це стається раптово та непередбачувано
Ольга Сумсьска висловилася про можливу причину, чому Ірина Федишин втратила доньку. Джерело: facebook.com/ifedyshyn

Акторка Ольга Сумська припустила, що трагедія в родині співачки Ірини Федишин, яка втратила доньку на 35-му тижні вагітності, могла бути пов'язана з небезпечним ускладненням вагітності – гестозом. Артистка провела паралель із власним досвідом: 25 років тому вона сама опинилася в критичному стані перед пологами, а лікарям довелося терміново проводити операцію, щоб урятувати її та дитину.

Про пережите Сумська розповіла в інтерв'ю "Ранку у великому місті". Акторка висловила співчуття Федишин та її родині, наголосивши, що добре розуміє, наскільки непередбачуваними можуть бути ускладнення під час вагітності.

Водночас точний діагноз співачки невідомий, тому її припущення не є підтвердженою причиною трагедії.

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"Я хочу висловити глибокі співчуття щодо втрати маленької красунички Веронічки. Ми вже знаємо її ім'я. Мені це дуже близько і воно відгукується в моєму серці, адже я потрапила у дуже схожу ситуацію 25 років тому", – поділилася акторка.

Сумська пригадала, що тоді її стан різко погіршився, хоча вона приїхала до пологового будинку планово. За словами артистки, у неї піднявся тиск до 220 на 120, тож медики були змушені діяти негайно.

"Оцей діагноз, який я тоді пережила... Я думаю, що, можливо, щось схоже було у Іри, він виникає непередбачувано. Раптово. І тоді, коли я планово прийшла до пологового, у мене був тиск 220 на 120 і мене буквально через 5 хвилин поклали на операційний стіл", – розповіла вона.

Ольга Сумська висловилася про можливу причину, чому Ірина Федишин втратила доньку: це стається раптово та непередбачувано

Про смерть третьої дитини Ірини Федишин стало відомо 13 жовтня. Джерело: instagram.com/irynafedyshyn

Про смерть третьої дитини Ірини Федишин стало відомо 13 жовтня. Чоловік співачки та її продюсер Віталій Човник повідомив, що подружжя втратило довгоочікувану доньку, яку назвали Веронікою. За його словами, сама артистка також перебувала у важкому стані, і родина ледь не втратила її.

Згодом стало відомо, що Федишин перенесла складну операцію після значної крововтрати. Човник назвав день, коли медики врятували дружину, її другим днем народження.

Пізніше співачка сама звернулася до шанувальників і подякувала за підтримку. Вона також поділилася переживаннями через втрату донечки та розповіла, що змогла уявити її голос завдяки пісні, створеній за допомогою штучного інтелекту.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що після трагедії Федишин уперше показалася в лікарні разом із двома синами. Родина підтримує артистку під час відновлення після пережитого.

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