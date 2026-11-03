Ольга Сумська з новою стрижкою з'явилася на премії ''Людина року'' та заговорила про свою 140-річну династію. Відео

Народна артистка України Ольга Сумська вразила зміною іміджу під час церемонії нагородження премії "Людина року". 60-річна знаменитість наважилася на експеримент із зачіскою – зістригла біляве волосся аж до плечей.

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Гарно роздивитися оновлений образ акторки можна було під час її виступу на урочистій події, записом якого вона вже поділилася в Instagram. Зірка була удостоєна почесної нагороди "Митець року".

Промову Ольга Сумська розпочала зі згадки людей, завдяки яким сьогодні має змогу стояти на сцені премії. Вона подякувала українським захисникам за щоденне відстоювання незалежності нашої Батьківщини, чоловіку Віталію Борисюку та генеральному директору "Людини року" Аркадію Райцину. Особливий акцент знаменитість зробила на своїй акторській династії, що вже понад сто років не кане в небуття.

"Це нагорода за мою безмежну любов до професії, яку мені подарували батьки – В'ячеслав і Ганна Сумські. Вони завжди в моєму серці. Це акторська династія Сумських, якій вже більше 140 років і є продовжувачі. Це знову велика честь. Власне, любов не вимірюється словами і не має пенсійного віку. Тому я обіцяю, що будуть ще ролі, буде енергія. Акторська професія – це, перш за все, ліки від розпачу, які сьогодні нам так потрібні", – сказала зірка.

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Ольга Сумська засяяла на сцені в чорній сукні-пальто з фактурним силуетом, яка була задекорована по всій довжині мерехтливими елементами. Проте головною "родзинкою" її образу стала нова зачіска. Раніше акторка носила волосся трохи нижче грудей, а тепер вирішила зробити подовжене каре.

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