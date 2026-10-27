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Ольга Горбачова "зчепилася" з прикордонником у США, який ставив їй абсурдні запитання про війну, та потрапила в руки офіцерів

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
1,2 т.
Ольга Горбачова "зчепилася" з прикордонником у США, який ставив їй абсурдні запитання про війну, та потрапила в руки офіцерів
Ольга Горбачова втрапила у конфлікт з прикордонником у США. Джерело: instagram.com/gorbachovaolga

Українська ексспівачка і колишня дружина продюсера Юрія Нікітіна – Ольга Горбачова – розповіла про неприємний інцидент під час повернення з Києва до Лос-Анджелеса, США. За словами артистки, після виходу з літака вона посварилася з прикордонником, який запитував її, що робитиме після завершення війни в Україні та коли саме вона закінчиться.

Зрештою знаменитість відправили до офіцерів. Про це Горбачова повідомила в InstaStories, опублікувавши відео з Лос-Анджелеса. Артистка зізналася, що останнім часом її особливо дратує поведінка представників американської влади, а розмова на кордоні лише посилила обурення.

Ольга Горбачова ''зчепилася'' з прикордонником у США, який ставив їй абсурдні запитання про війну, та потрапила в руки офіцерів

Ольга Горбачова про конфлікт з прикордонником

"Хоч моя нервова система хотіла вже поїхати з Києва, мене ніколи так не бісило все американське, як зараз, коли представники країни чинять беззаконня. Я зійшла така зла з літака, що мене одразу загребли до офіцерів, бо я зчепилася з прикордонником, що провокував запитаннями: що я робитиму, коли закінчиться війна, і хто знає, коли вона закінчиться", – розповіла співачка.

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Горбачова не уточнила, чим завершилася розмова з офіцерами та чи виникли в неї проблеми з перетином кордону.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії Ольга Горбачова переїхала до США разом із доньками. У серпні 2025 року вона розповідала, що більше не заробляє на музиці, натомість розвиває власні проєкти у сфері жіночих практик, саморозвитку та косметики.

Ольга Горбачова ''зчепилася'' з прикордонником у США, який ставив їй абсурдні запитання про війну, та потрапила в руки офіцерів

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ольга Горбачова переїхала до США. Джерело: instagram.com/gorbachovaolga

За словами колишньої співачки, її щомісячний дохід перевищує 5 тисяч доларів. Водночас Горбачова зазначала, що для життя на звичному рівні в Америці їй потрібно масштабувати бізнес і виходити на англомовну аудиторію.

Раніше OBOZ.UA писав, якою виросла донька Нікітіна та Горбачової, яка називає себе "жрицею рок-н-ролу", та в чому її феномен.

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