Ольга Горбачова ''зчепилася'' з прикордонником у США, який ставив їй абсурдні запитання про війну, та потрапила в руки офіцерів

Українська ексспівачка і колишня дружина продюсера Юрія Нікітіна – Ольга Горбачова – розповіла про неприємний інцидент під час повернення з Києва до Лос-Анджелеса, США. За словами артистки, після виходу з літака вона посварилася з прикордонником, який запитував її, що робитиме після завершення війни в Україні та коли саме вона закінчиться.

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Зрештою знаменитість відправили до офіцерів. Про це Горбачова повідомила в InstaStories, опублікувавши відео з Лос-Анджелеса. Артистка зізналася, що останнім часом її особливо дратує поведінка представників американської влади, а розмова на кордоні лише посилила обурення.

"Хоч моя нервова система хотіла вже поїхати з Києва, мене ніколи так не бісило все американське, як зараз, коли представники країни чинять беззаконня. Я зійшла така зла з літака, що мене одразу загребли до офіцерів, бо я зчепилася з прикордонником, що провокував запитаннями: що я робитиму, коли закінчиться війна, і хто знає, коли вона закінчиться", – розповіла співачка.

Горбачова не уточнила, чим завершилася розмова з офіцерами та чи виникли в неї проблеми з перетином кордону.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії Ольга Горбачова переїхала до США разом із доньками. У серпні 2025 року вона розповідала, що більше не заробляє на музиці, натомість розвиває власні проєкти у сфері жіночих практик, саморозвитку та косметики.

За словами колишньої співачки, її щомісячний дохід перевищує 5 тисяч доларів. Водночас Горбачова зазначала, що для життя на звичному рівні в Америці їй потрібно масштабувати бізнес і виходити на англомовну аудиторію.

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