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Олена Шоптенко заговорила про поповнення в сім'ї після третього весілля: що відомо про її єдиного сина

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
408
Олена Шоптенко заговорила про поповнення в сім'ї після третього весілля: що відомо про її єдиного сина
Олена Шоптенко заговорила про поповнення в сім'ї. Джерело: instagram.com/alena_shoptenko

Українська хореографка Олена Шоптенко та її третій чоловік Крістіан замислюються про спільну дитину. Подружжя вже обговорює можливе поповнення в родині, однак поки танцівниця не поспішає ділитися подробицями.

Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю Люкс ФМ. На запитання, чи хотіли б вони з обранцем стати батьками спільної дитини, Шоптенко відповіла ствердно.

"Так, ми з Крістіаном говоримо про спільну дитину", – зізналася хореографка.

Олена Шоптенко заговорила про поповнення в сім'ї після третього весілля: що відомо про її єдиного сина

Танцівниця обговорює майбутню дитину з чоловіком. Джерело: marieclaire.ua

Інших деталей щодо можливого поповнення в родині танцівниця не розкривала.

Нині Олена Шоптенко виховує єдиного сина Олексія від попереднього шлюбу з українським бізнесменом Олексієм Івановим. Хлопчик народився в червні 2018 року, а цьогоріч відсвяткував восьмий день народження. Після початку повномасштабного вторгнення Росії хореографка разом із сином переїхала до Австрії. Нині вони живуть у Відні, де Олексій ходить до школи та займається футболом.

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Олена Шоптенко заговорила про поповнення в сім'ї після третього весілля: що відомо про її єдиного сина

Коханий Шоптенко знайшов спільну мову з її сином. Джерело: instagram.com/alena_shoptenko

Важливе місце в житті хлопчика посідає і новий чоловік його мами. За словами Олени, Крістіан зміг налагодити з ним теплі стосунки та став для дитини прикладом і захисником. Ба більше, танцівниця розповідала, що син добре сприймає поради вітчима, навіть коли не завжди погоджується з мамою.

Олена Шоптенко заговорила про поповнення в сім'ї після третього весілля: що відомо про її єдиного сина

Крістіан зміг налагодити з її сином теплі стосунки. Джерело: instagram.com/alena_shoptenko

Нагадаємо, 23 вересня 2026 року Олена Шоптенко втретє вийшла заміж. Її обранцем став австрієць Крістіан Кайрос, із яким хореографка познайомилася у Відні на заході для українських дітей-переселенців. Пара влаштувала камерну весільну церемонію в австрійському замку Schloss Hagenberg, запросивши лише найближчих людей.

Олена Шоптенко заговорила про поповнення в сім'ї після третього весілля: що відомо про її єдиного сина

Нині Олена Шоптенко виховує єдиного сина Олексія від попереднього шлюбу. Джерело: instagram.com/alena_shoptenko

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що весільна сукня Олени Шоптенко з екстремально глибоким декольте та незвичною фатою розділила мережу.

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