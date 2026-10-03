Олена Шоптенко відверто розповіла про складнощі на початку стосунків із чоловіком-іноземцем та чи поладнав він з її сином

Українська хореографка Олена Шоптенко поділилася подробицями стосунків зі своїм чоловіком, австрійцем Крістіаном. Як зізналася чемпіонка світу з латиноамериканських танців, будувати історію кохання з іноземцем для неї виявилося доволі просто, але водночас незвично. Зірка пригадала, що на початку роману між нею та обранцем виникали певні "тертя", що здебільшого були пов'язані з різним сприйняттям часу.

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Чоловік-австрієць Олени Шоптенко є максимально пунктуальною людиною, тож мав змиритися із тим, що танцівниця не вбачає гострої необхідності планувати кожен крок заздалегідь. Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю для Viva!

"Мабуть, найбільше тертя виникало через різне сприйняття часу. Австрійці дуже пунктуальні й люблять усе планувати заздалегідь. А я, навпаки, людина, яка може запізнитися і не дуже здатна планувати все наперед. У мене дуже багато всього відбувається "на вчора". Але Крістіан прийняв цю мою особливість. Думаю, що після стількох років у кризовому менеджменті мої особливості йому було вже не так складно прийняти", – зазначила хореографка.

Звісно, Олена Шоптенко відчувала й певні інші відмінності в менталітеті з Крістіаном, однак це ніколи не було чимось катастрофічним. За словами танцівниці, її чоловік усе життя працював у міжнародному середовищі, тож має широкий погляд на світ, так само, як і вона.

"Ми обоє достатньо відкриті й дивимося на світ широко, не обмежуючись рамками однієї країни. І саме тому нам було досить легко знайти спільну мову", – підкреслила знаменитість.

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Вдалося Крістіану поладнати й з 8-річним сином Олени Шоптенко від колишнього шлюбу з підприємцем Олексієм Івановим. Як зауважила хореографка в коментарі для "ЖВЛ", хоча зараз хлопець перебуває в тому віці, коли часто займає позицію "заперечення", вбачає у її чоловіку приклад.

"У них чудово складаються стосунки і це те, що мене дуже радує. Крістіан став для нього, дійсно, таким захисником. Олексій мій бачить в ньому класний приклад. Звісно, у свої 8 років він іноді буває в запереченні, навіть до мене. От все, що кажу я, – це автоматично "ні, не буду, не хочу". Те, що каже Крістіан, дитина розуміє з першого разу", – розповіла танцівниця.

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Нагадаємо, що Олена Шоптенко таємно вийшла заміж за іноземця 23 вересня, а про радісну новину повідомила лише через кілька днів. Вона опублікувала романтичне фото з весілля, яке підписала: "23.09.26. Наше "так". Цією обручкою я обираю тебе. Сьогодні, завтра і кожного дня. І обіцяю разом із тобою робити кожен звичайний день особливим. Люблю тебе, Крісе".

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Для проведення церемонії подружжя обрало старовинний замок Schloss Hagenberg в Австрії. Як розповіла танцівниця, вони не влаштовували гучних гулянь, натомість провели важливий день у колі найближчих людей.

Що цікаво, за словами Шоптенко, під час весілля вони об'єднали українські та австрійські звичаї: "З австрійського боку була дуже незвичайна, але водночас важлива традиція – розпилювання дерева. Це символізує проходження подружжям труднощів разом. Спеціальною двосторонньою пилою потрібно розпиляти колоду до кінця, а зробити це можна лише тоді, коли обоє працюють в унісон. Це було одночасно дуже весело, смішно і дуже символічно. А наприкінці ми з Крістіаном разом стали на український рушник – як символ нашого спільного шляху".

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