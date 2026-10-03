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Олена Кравець використала для реклами нового проєкту фото з книжкою російського видавництва: ексзірка "Кварталу" виправдалася

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read4 хв
icon 3,9 т.
Олена Кравець використала для реклами нового проєкту фото з книжкою російського видавництва: ексзірка "Кварталу" виправдалася
Олена Кравець нарвалася на критику через фото з книжкою російського видавництва

Українська акторка та колишня зірка "Кварталу 95" Олена Кравець опинилася в центрі скандалу після оголошення про запуск нового проєкту – книжкового рехабу "Читуни". Причиною для критики стало те, що артистка використали для реклами своєї ініціативи світлину, де тримає в руках книжку російського видавництва.

Фотографія була оброблена за допомогою штучного інтелекту, однак користувачі мережі все ж впізнали обкладинку твору чесько-французького письменника Мілана Кундери "Нестерпна легкість буття". Дизайн книги максимально схожий на той, що виходить у російській серії "Азбука классика".

Олена Кравець використала для реклами нового проєкту фото з книжкою російського видавництва: ексзірка ''Кварталу'' виправдалася

Олена Кравець потрапила в скандал через рекламу нового проєкту

Така необачність не залишилася поза увагою підписників Олени Кравець в Instagram. Під дописом, в якому знаменитість анонсувала проєкт, користувачі мережі почали обурюватися її рішенням використати для реклами фото книжки російського видавництва. Проте, як помітили редактори видання "Антоніна", Кравець досить швидко видалила негативні коментарі, ба більше, прибрала скандальний кадр.

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Олена Кравець використала для реклами нового проєкту фото з книжкою російського видавництва: ексзірка ''Кварталу'' виправдалася

У мережі зазначили, що книга схожа на ту, що входить до російської серії "Азбука классика". Джерело: Скриншот

Олена Кравець використала для реклами нового проєкту фото з книжкою російського видавництва: ексзірка ''Кварталу'' виправдалася

Акторку розкритикували в мережі. Джерело: antonina.detector.media

Не залишилося світлини й безпосередньо на сайті книжкового рехабу. Кадр знову підкоригували, через що замість назви книжки та автора залишилося одне слово "Кучанка". Пізніше, схоже, фотографію все ж повністю прибрали і з сайту.

Олена Кравець використала для реклами нового проєкту фото з книжкою російського видавництва: ексзірка ''Кварталу'' виправдалася

Кравець змінила фото. Джерело: antonina.detector.media

Реакція Олени Кравець

У коментарі "Антоніні" артистка пояснила, що скандальне фото насправді було зроблене щонайменше 16 років тому. Ексзірка "Кварталу" обрала саме його, адже не мала іншої світлини, де тримала би книжку в руках, а при обробці навіть не звернула уваги на обкладинку.

"Я обробила її в ШІ, бо вона була чорно-біла і так, там був Мілан Кундера. Я цього, чесно, навіть не помітила, бо тоді ж продавалися різні книжки, ми читали різні книжки. А зараз помітила, що це не дуже коректно, тому видалила її і замінила", – висловилася акторка, – "Ідея прийшла раптово, випадково і захотілося почитати класні книжки і, можливо, таким чином підтримати людей. Тому, ну так, я тут не догледіла, але вже все виправила. Бо фото старе, як я вже сказала".

Пояснила Олена Кравець і своє рішення видалити коментарі, де люди акцентували увагу на книжці російського видавництва. За словами знаменитості, більшість повідомлень були надто агресивними, тож вона просто "попрощалася" із хейтерами.

Олена Кравець використала для реклами нового проєкту фото з книжкою російського видавництва: ексзірка ''Кварталу'' виправдалася

Акторка наголосила, що скандальне фото було зроблене 16 років тому. Джерело: Скриншот

"Ідея проєкту точно не про російську літературу і не про читання російською мовою. Просто це така помилка, знаєте, яку от таке відчуття, що іноді їх чекають просто. Чекають, щоб хтось там трошки схибив", – сказала артистка.

Наостанок Олена Кравець висловила свою думку про те, що для того, аби в наш час не наражатися на жодні репутаційні ризики, треба просто "нічого не робити".

Нагадаємо, що це не перший гучний скандал, в який потрапила колишня зірка "Кварталу 95" за останні кілька років. Наприкінці 2023-го з'явилася інформація про те, що з державного бюджету України виділили 27 528 млн грн фірмі "Сан Філмс" на створення ток-шоу "Тихий вечір з Оленою Кравець".

Тоді акторка стикнулася з хвилею критики, тож вирішила роз'яснити ситуацію. Виявилося, що кошти на проєкт було виділено ще на початку 2023 року. Спершу ця сума становила 32,8 млн грн, але була скорочена через те, що в ефір вийшло менше випусків, аніж було заплановано. Коли канал "Дім" звітував про фінальний кошторис, застарілі дані здобули скандальної окраси.

Олена Кравець використала для реклами нового проєкту фото з книжкою російського видавництва: ексзірка ''Кварталу'' виправдалася

Олена Кравець прокоментувала скандал навколо фінансування шоу "Тихий вечір". Джерело: Скриншот

А от в 2024-му Кравець нарвалася на критику через участь в рекламній кампанії бренду білизни brabrabra. У Києві з'явилися білборди, на яких поруч із фото акторки розмістили цитати військових із позивними "Мать" і "Піранька", які скаржилися, що їм незручно виконувати завдання в тих комплектах, які вони мають. Тоді мережу обурило як те, що Кравець ніби говорила від імені захисниць, так і дизайн постерів.

Олена Кравець використала для реклами нового проєкту фото з книжкою російського видавництва: ексзірка ''Кварталу'' виправдалася

Білборд із Кравець обурив мережу. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповів, чим закінчився гучний скандал із російським автором хіта Анни Трінчер, після якого "замовили" журналістів.

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