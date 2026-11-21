Зірка першого сезону талант-шоу "Х-Фактор" Олександр Кривошапко повідомив, що скоро його сім'я стане більшою на одну людину. Третя дружина артиста, який після початку великої війни вступи до лав добровольчого батальйону, а потім виїхав за кордон, носить під серцем їхню спільну дитину.

Відео дня

Радісну новину подружжя оголосило у спільному дописі в Instagram. Майбутні батьки поділилися кадрами з фотосесії на тлі океану в Флориді (США), на яких кохана співака Христина посвітила вагітними формами.

"Наше маленьке диво", – лаконічно підписало світлини подружжя.

Для пам'ятної зйомки Олександр Кривошапко та Христина обрали парні луки. Вони вбралися у джинси та білі сорочки. Христина залишила ґудзики на своїй блузі не застібнутими, аби повністю відкрити округлий животик, на який наклеїла багато блискіток.

Зауважимо, що про майбутнє поповнення пара оголосила більше ніж через рік після весілля. Олександр Кривошапко узаконив стосунки з Христиною на початку 2025-го в Чикаго. Всю церемонію для молодят провели російською мовою, та й серед репертуару пісень, які зірка "Х-Фактора" виконав для коханої, були роботи артистів із РФ.

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Що відомо про першу дитину співака

Малюк, якого народить Христина, зробить Олександра Кривошапка батьком вдруге. Первістка виконавцю подарувала модель Марина Кінські. Вони познайомилися на знімальному майданчику фільму й досить швидко почали будувати стосунки.

Головні історії дня

Подробиці особистого життя Кривошапко й Кінські нечасто виносили на публіку, однак у 2017 році не приховували новину про народження доньки. Дівчинка, яку батьки назвали Алісою, з'явилася на світ 30 серпня. Зірка "Х-Фактора" був поруч із партнеркою під час пологів.

Проте пронести свою історію кохання через усе життя Олександр Кривошапко та Марина Кінські не змогли. Вони розійшлися, не вдаючись у подробиці такого рішення. Із донькою артист підтримує теплі стосунки та час від часу зворушує мережу спільними кадрами. А от влітку 2024 року Олександр Кривошапко навіть взяв із собою на сцену Алісу під час свого виступу в Маямі.

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В особистому житті зірки "Х-Фактора" було ще дві бурхливі історії. У травні 2011 року Кривошапко одружився з хореоргафкою Тетяною Денисовою, яка після років роботи в Україні вирішила повернутися в РФ та замовчувати криваву війну. Їхній шлюб був сповнений сварками й навіть бійками, через що розвалися у 2012-му. Другою офіційною дружиною співака стала косметологиня Марія. Вони прожили в шлюбі рік.

Раніше OBOZ.UA розповів, що зірка "Левів на джипі" Валентин Міхієнко розсекретив вагітність дружини та стать першої дитини.