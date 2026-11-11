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Олег Скрипка видав нову версію загибелі Кузьми Скрябіна та пояснив, чому його смерть була вигідна Кремлю

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
4,7 т.
Олег Скрипка видав нову версію загибелі Кузьми Скрябіна та пояснив, чому його смерть була вигідна Кремлю
Олег Скрипка видав нову версію загибелі Кузьми Скрябіна

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка припустив, що до загибелі Кузьми Скрябіна могли бути причетні представники Кремля. На його думку, російська влада могла мати власний інтерес у смерті музиканта, адже хотіла використати його популярність і громадянську позицію у своїх пропагандистських цілях.

Про це виконавець розповів в інтерв'ю Василю Тимошенку. Відповідаючи на запитання, чи була смертельна аварія нещасним випадком, чи вбивством, Скрипка висловив припущення про можливу причетність російських спецслужб.

"Я думаю, що це був фатум. Як воно сталося – я не знаю. Або його кремлівці вбили. Він загинув, це дійсно була трагедія, і кремлівці використали цей феномен – що він був борцем проти бандерівської влади, і це спрацювало в іншу сторону. Тобто люди його сприйняли як позитивного героя, як Че Гевару, тому що люди потребували такого образу", – заявив музикант.

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За іншою версією, яку озвучив Скрипка, росіяни могли розраховувати, що смерть Кузьми допоможе створити з нього символ боротьби проти нібито "бандерівської влади" в Україні. Однак, за його словами, цей задум обернувся протилежним результатом: українці сприйняли музиканта як позитивного героя.

Зокрема, Скрипка назвав Кузьму Скрябіна надзвичайно комунікабельною людиною. За його словами, артист міг знайти спільну мову практично з будь-ким – від музикантів до олігархів.

Олег Скрипка видав нову версію загибелі Кузьми Скрябіна та пояснив, чому його смерть була вигідна Кремлю

Автівка Скрябіна після аварії

"Він дуже емпатичним і комунікабельним був. У нього була властивість знайти спільну мову з будь-якою людиною. І він був абсолютно не егоїстичним, і товаришував з багатьма: і з музикантами, і з олігархами", – пригадав Скрипка.

Що відомо про загибель Кузьми Скрябіна та версії рідних

Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в ДТП поблизу села Лозуватка Дніпропетровської області. Напередодні гурт "Скрябін" виступив у Кривому Розі з концертом до 25-річчя колективу. Вранці наступного дня музикант повертався до Києва за кермом позашляховика Toyota Sequoia.

Близько 8:20 його автомобіль зіткнувся з молоковозом. За офіційною версією, позашляховик виїхав на зустрічну смугу через складні погодні умови. Кузьма загинув на місці аварії. Його поховали 5 лютого на Брюховецькому кладовищі поблизу Львова.

Олег Скрипка видав нову версію загибелі Кузьми Скрябіна та пояснив, чому його смерть була вигідна Кремлю

Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в ДТП поблизу села Лозуватка. Джерело: instagram.com/kuzma_movie

Водночас сумніви щодо випадкового характеру трагедії висловлювали й найближчі родичі музиканта. Мати Кузьми Ольга Кузьменко до кінця життя не вірила, що син загинув у звичайній аварії. Вона, зокрема, звертала увагу на можливі підлаштовані технічні несправності автомобіля та попередній небезпечний інцидент із колесом – у 2014 році Кузьма вже ледь не загинув через несправне колесо, яке відвалилося під час руху.

Батько музиканта Віктор Кузьменко також не вважає обставини загибелі сина повністю з'ясованими. Він заявив, що розслідування ДТП було недостатньо ретельним.

Олег Скрипка видав нову версію загибелі Кузьми Скрябіна та пояснив, чому його смерть була вигідна Кремлю

Кузьма Скрябін з мамою Ольгою Кузьменко. Джерело: Сімейний архів

"Ну, тут справа дуже темна і якогось такого нормального розслідування не було. Все було якось так пущено на самоплив", – сказав чоловік.

Водночас батько Кузьми визнав, що прямих доказів навмисного вбивства родина не має, тому оцінює ймовірність такого сценарію як 50 на 50. Він також пояснив, що близькі не стали активно домагатися продовження розслідування, оскільки боялися за життя дружини та доньки музиканта, які залишалися в Києві.

Раніше OBOZ.UA розповідав про початок кар'єри Скрябіна і під яким псевдонімом він тоді виступав.

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