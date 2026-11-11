Охоронець ''Гаррі Поттера'' став новим секс-символом у мережі. Фото красунчика, який підкорив мережу

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ілюстрація - жінка тримає долариУкраїнці вклали рекордну суму: де зберігають гроші замість депозитівУкраїнські безпілотники атакують Твер та Ленінградщину: росіяни діляться враженнями від роботи своєї ППО. ФотоУкраїнські безпілотники атакують Твер та Ленінградщину: росіяни діляться враженнями від роботи своєї ППО. ФотоРосія вдарила по підприємству критичної інфраструктури у Дніпрі: є загиблі та поранені. ФотоРосія вдарила по підприємству критичної інфраструктури у Дніпрі: є загиблі та поранені. ФотоЛюдина переглядає трудову книжку й документи за столом із калькуляторомЧастина українців не зможе вийти на пенсію, вимоги змінять за кілька місяців: названо важливу цифруРосія атакувала південь Одещини: є руйнування, загиблий і постраждалаРосія атакувала південь Одещини: є руйнування, загиблий і постраждалаІлюстративне зображення: готівкові купюри гривні та долариБанкір розповів, чи варто скуповувати долари: скільки коштує валюта 10 листопадаРосія атакувала критичну інфраструктуру Кривого Рогу: пролунало близько 20 вибухів, повідомляють про перебої зі світломРосія атакувала критичну інфраструктуру Кривого Рогу: пролунало близько 20 вибухів, повідомляють про перебої зі світлом"Може дійсно пришвидшити закінчення війни": в МЗС озвучили меседж України на переговорах в Абу-Дабі"Може дійсно пришвидшити закінчення війни": в МЗС озвучили меседж України на переговорах в Абу-ДабіУ Палаті представників США зірвали спробу ініціювати імпічмент ГегсетаУ Палаті представників США зірвали спробу ініціювати імпічмент ГегсетаЯйця в картонному лотку. ІлюстраціяУкраїнські яйця активно продають за кордон: як це впливає на ціни та наявність у магазинах
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Охоронець "Гаррі Поттера" став новим секс-символом у мережі. Фото красунчика, який підкорив мережу

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
381
Охоронець "Гаррі Поттера" став новим секс-символом у мережі. Фото красунчика, який підкорив мережу
Охоронець Деніела Редкліффа підкорив мережу

На просторах соціальних мереж активно обговорюють приїзд британського актора Деніела Редкліффа на прем'єру фільму Steps у Нью-Йорку, щоправда, в центрі уваги опинився не зірка серії фільмів про Гаррі Поттера, а його охоронець. Чоловік увесь час перебував поруч зі знаменитістю, тож публіка встигла сповна оцінити його зовнішність та зробити новим "секс-символом". 

Як видно з відео у мережі, для того, аби контролювати процес спілкування Редкліффа з фанатами та роздачі автографів, охоронець обрав простий але водночас стильний образ. Він скомбінував класичні темно-сині штани з білим светром, що вдало підкреслив його м'язи. Світле й злегка сиве волосся чоловік охайно зачесав на один бік.

Охоронець ''Гаррі Поттера'' став новим секс-символом у мережі. Фото красунчика, який підкорив мережу

Охоронець Деніела Редкліффа став зіркою мережі. Джерело: Скриншот

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
9,5 т.
"Після цієї ролі у мене виявили діабет": зірка "Парочки слідчих" розповіла про страшну ціну своєї професії
9,5 т.
"Після цієї ролі у мене виявили діабет": зірка "Парочки слідчих" розповіла про страшну ціну своєї професії
Софія ЗакревськаСофія Закревська
5,3 т.
Пол Маккартні став мільярдером і увійшов до трійки найбагатших музикантів світу: хто його випереджає
5,3 т.
Пол Маккартні став мільярдером і увійшов до трійки найбагатших музикантів світу: хто його випереджає
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
1,8 т.
Пес Патрон, який нещодавно одружився, став батьком. Фото малюків
1,8 т.
Пес Патрон, який нещодавно одружився, став батьком. Фото малюків
Охоронець ''Гаррі Поттера'' став новим секс-символом у мережі. Фото красунчика, який підкорив мережу

Зовнішність чоловіка вразила публіку. Джерело: Скриншот

Кадри за участі охоронця "Гаррі Поттера" дуже швидко розлетілися в мережі, а юзери не намагалися приховати своє захоплення його зовнішністю. Ба більше, дехто навіть зазначив, що своєю красою чоловік затьмарив актора.

"Деніел Редкліфф вийшов зі свого автомобіля в Нью-Йорку, але першим у центрі уваги опинився його вже знаменитий охоронець із неймовірно привабливою зовнішністю! Здається, у нього вже є власний фан-клуб!".

"Хто взагалі переймається Даніелем. Я тут лише заради охоронця".

"Краще було зробити фото з охоронцем".

"Боже, який гарячий охоронець. Цьому охоронцю потрібен охоронець".

"Деніел має такий вигляд, ніби він син охоронця, який привіз його до школи".

Охоронець ''Гаррі Поттера'' став новим секс-символом у мережі. Фото красунчика, який підкорив мережу

У мережі обговорюють охоронця "Гаррі Поттера". Джерело: Скриншот

Охоронець ''Гаррі Поттера'' став новим секс-символом у мережі. Фото красунчика, який підкорив мережу

На думку юзерів, охоронець затьмарив актора. Джерело: Скриншот

Частина користувачів мережі висловила думку про те, що охоронець Редкліффа цілком міг би стати голлівудською зіркою. Дехто в перші миті перегляду ролику навіть вважав, що член команди селебріті і є актором.

"Не хочу образити Деніела, але його охоронець теж схожий на відомого актора!".

Охоронець ''Гаррі Поттера'' став новим секс-символом у мережі. Фото красунчика, який підкорив мережу

На думку користувачів мережі, охоронець і сам міг би стати актором. Джерело: Скриншот

"Охоронець більше схожий на зірку, ніж цей маленький чоловік".

Охоронець ''Гаррі Поттера'' став новим секс-символом у мережі. Фото красунчика, який підкорив мережу

Охоронець Редкліффа підкорив публіку. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA показав, який вигляд має красень-охоронець Дженніфер Лопес, якого їй "сватають" фанати.

Схожі теми
Зірки шоу-бізнесусоцмережіфотографіїДеніел РедкліффДеніел Редкліфф
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!