Оголошено нового найсексуальнішого чоловіка в світі: який вигляд має 55 річний актор Ноа Вайлі. Фото

Американський журнал People обрав нового найсексуальнішого чоловіка в світі. Цей "титул" отримав 55-річний голлівудський актор Ноа Вайлі, відомий широкій аудиторії за ролями в серіалі "Швидка допомога" та картині "Пітт", яка стала головним тріумфатором церемонії "Еммі 2025".

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Як йдеться на сайті видання, про свій новий статус знаменитість дізнався від дружини Сари. Спершу Ноа Вайлі подумав, що кохана його розігрує, адже навіть у "найсміливіших мріях" не міг уявити, що йому випаде така честь. Та все ж Сара змогла переконати актора, що він відповідає всім критеріям "найсексуальнішого чоловіка в світі".

"Сподіваюся, це (звання від People. – Ред.) все змінить. Сподіваюся, відтепер у моєму житті будуть лише вино й троянди, молоко й мед", – зі сміхом прокоментував новий статус актор, – "Ні, насправді не сподіваюся, але друзі та рідні, безперечно, будуть мене за це добряче підколювати".

Близькі Ноа Вайлі досить по-різному відреагували на те, що його назвали "найсексуальнішим чоловіком у світі". Як поділився зірка, його син виявився максимально прагматичним, тож, почувши новину, лаконічно зауважив: "О, тепер моє життя стане набагато складнішим. Але це круто, тату. Хоча разом із цим ти наживеш собі чимало хейтерів".

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А от старша донька актора увесь час повторювала: "Не може бути, не може бути!". Вайлі переконаний, що "найближчі 50 років" вона дражнитиме його через "титул" від People.

Що цікаво, хоча зірці й було нелегко усвідомити, що його обрали "найсексуальнішим чоловіком у світі", він не вперше з'являється на сторінках журналу як володар почесного звання. У 90-ті, коли на екрани вийшов серіал "Швидка допомога" (ER), Ноа Вайлі разом із колегами Джорджем Клуні, Еріком Ла Саллем та Ентоні Едвардсом прикрасив обкладинку спеціального випуску People "Найсексуальніші чоловіки з ER".

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Що відомо про актора

Ноа Страусер Спір Вайлі народився 4 червня 1971 року в Лос-Анджелесі. Він дебютував у кіно в 1985-му, доєднавшись до акторського складу фільму "Пристрасть у пилу", який не отримав успіху ні серед глядачів, ні серед критиків. Важливим у кар'єрі знаменитості став 1992 рік, адже саме тоді вийшов на екрани касовий проєкт за його участі "Декілька хороших хлопців".

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Любов широкої аудиторії Ноа Вайлі принесла роль лікаря Джона Картера у картині "Швидка допомога", де він знімався із 1994 по 2005 роки. Серіал приніс актору п'ять номінацій на "Еммі" та три на "Золотий глобус". Серед інших впізнаваних робіт за його участі є: "Тіні минулого", "Донні Дарко", "З мене досить!" та "Друзі".

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