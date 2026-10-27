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Оголошено нового найсексуальнішого чоловіка в світі: який вигляд має 55 річний актор Ноа Вайлі. Фото

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
6,8 т.
Оголошено нового найсексуальнішого чоловіка в світі: який вигляд має 55 річний актор Ноа Вайлі. Фото
Ноа Вайлі став найсексуальнішим чоловіком у світі

Американський журнал People обрав нового найсексуальнішого чоловіка в світі. Цей "титул" отримав 55-річний голлівудський актор Ноа Вайлі, відомий широкій аудиторії за ролями в серіалі "Швидка допомога" та картині "Пітт", яка стала головним тріумфатором церемонії "Еммі 2025".

Як йдеться на сайті видання, про свій новий статус знаменитість дізнався від дружини Сари. Спершу Ноа Вайлі подумав, що кохана його розігрує, адже навіть у "найсміливіших мріях" не міг уявити, що йому випаде така честь. Та все ж Сара змогла переконати актора, що він відповідає всім критеріям "найсексуальнішого чоловіка в світі".

Оголошено нового найсексуальнішого чоловіка в світі: який вигляд має 55 річний актор Ноа Вайлі. Фото

Ноа Вайлі названо найсексуальнішим чоловіком в світі. Джерело: Джефф Ліпскі для People

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"Сподіваюся, це (звання від People. – Ред.) все змінить. Сподіваюся, відтепер у моєму житті будуть лише вино й троянди, молоко й мед", – зі сміхом прокоментував новий статус актор, – "Ні, насправді не сподіваюся, але друзі та рідні, безперечно, будуть мене за це добряче підколювати".

Близькі Ноа Вайлі досить по-різному відреагували на те, що його назвали "найсексуальнішим чоловіком у світі". Як поділився зірка, його син виявився максимально прагматичним, тож, почувши новину, лаконічно зауважив: "О, тепер моє життя стане набагато складнішим. Але це круто, тату. Хоча разом із цим ти наживеш собі чимало хейтерів".

Оголошено нового найсексуальнішого чоловіка в світі: який вигляд має 55 річний актор Ноа Вайлі. Фото

Актор спершу не повірив, що отримав почесне "звання" від People. Джерело: instagram.com/therealnoahwyle

А от старша донька актора увесь час повторювала: "Не може бути, не може бути!". Вайлі переконаний, що "найближчі 50 років" вона дражнитиме його через "титул" від People.

Що цікаво, хоча зірці й було нелегко усвідомити, що його обрали "найсексуальнішим чоловіком у світі", він не вперше з'являється на сторінках журналу як володар почесного звання. У 90-ті, коли на екрани вийшов серіал "Швидка допомога" (ER), Ноа Вайлі разом із колегами Джорджем Клуні, Еріком Ла Саллем та Ентоні Едвардсом прикрасив обкладинку спеціального випуску People "Найсексуальніші чоловіки з ER".

Оголошено нового найсексуальнішого чоловіка в світі: який вигляд має 55 річний актор Ноа Вайлі. Фото

Актор має немало кінонагород

Що відомо про актора

Ноа Страусер Спір Вайлі народився 4 червня 1971 року в Лос-Анджелесі. Він дебютував у кіно в 1985-му, доєднавшись до акторського складу фільму "Пристрасть у пилу", який не отримав успіху ні серед глядачів, ні серед критиків. Важливим у кар'єрі знаменитості став 1992 рік, адже саме тоді вийшов на екрани касовий проєкт за його участі "Декілька хороших хлопців".

Оголошено нового найсексуальнішого чоловіка в світі: який вигляд має 55 річний актор Ноа Вайлі. Фото

Ноа Вайлі зіграв у стрічці "Пітт". Джерело: instagram.com/hbomax

Любов широкої аудиторії Ноа Вайлі принесла роль лікаря Джона Картера у картині "Швидка допомога", де він знімався із 1994 по 2005 роки. Серіал приніс актору п'ять номінацій на "Еммі" та три на "Золотий глобус". Серед інших впізнаваних робіт за його участі є: "Тіні минулого", "Донні Дарко", "З мене досить!" та "Друзі".

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