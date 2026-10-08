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Один із найпристрасніших романів у Голлівуді офіційно закінчився: чому Мія Гот і Шая Лабаф розлучаються вдруге

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read3 хв
icon 1,0 т.
Один із найпристрасніших романів у Голлівуді офіційно закінчився: чому Мія Гот і Шая Лабаф розлучаються вдруге
Мія Гот і Шая Лабаф розлучаються

Акторка Мія Гот вирішила поставила крапку в стосунках із зіркою фільму "Трансформери" Шаєю Лабафом. У вівторок, 6 жовтня, вона подала заяву про розірвання шлюбу з чоловіком, посилаючись на "непримиренні розбіжності".

Датою їхнього розставання Гот вказала 28 липня 2025 року. Про завершення одного з найпристрасніших романів Голлівуду повідомило видання People, яке отримало доступ до відповідних документів.

Один із найпристрасніших романів у Голлівуді офіційно закінчився: чому Мія Гот і Шая Лабаф розлучаються вдруге

Мія Гот подала на розлучення із Шаєю Лабафом

У своїй заяві Мія Гот попросила надати їй переважне право на юридичну та фізичну опіку над 4-річною донькою від Шаї Лабафа. Також вона хоче припинити повноваження суду призначити аліменти на утримання одного з членів колишнього подружжя – як їй, так і зірці "Трансформерів".

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Варто зауважити, що відчуження між акторами почали помічати ще в лютому. Шая Лабаф переїхав із будинку в Лос-Анджелесі, де мешкав із Мією Гот, до Нового Орлеана. Там знаменитість потрапив у серйозні неприємності, адже був заарештований після бійки в барі.

Йому висунули звинувачення у заподіянні тілесних ушкоджень. Пізніше актор визнав свою провину та отримав покарання у вигляді двох років умовного терміну, проходження реабілітації від алкогольної залежності, тренінгів з емоційної чутливості й курсів з управління гнівом.

Один із найпристрасніших романів у Голлівуді офіційно закінчився: чому Мія Гот і Шая Лабаф розлучаються вдруге

Пара мала досить непросту історію кохання

Що відомо про пристрасний роман зірок

Мія Гот і Шая Лабаф познайомилися в 2012 році на знімальному майданчику фільму "Німфоманка. Частина ІІ". Їхні робочі стосунки досить швидко переросли в романтичні почуття, тож вже у жовтні 2014-го актори вийшли в світ як пара під час прем'єри кінокартини "Лють". Люди з близького оточення Гот і Лабафа говорили, що їхній роман вирізнявся особливим взаєморозумінням, адже актори мали дуже схожі характери.

У 2015 році картинка "ідеальних" стосунків знаменитостей трохи зруйнувалася. У мережу просочилося відео їхньої серйозної сварки. Та все ж така неприємність не поклала край цій історії. У 2016 році Мія Гот і Шая Лабаф зіграли весілля в Лас-Вегасі. За першопочатковим планом церемонія мала бути приватною, однак зрештою стала доступною для перегляду у всіх куточках світу через випадковий початок прямої трансляції.

У 2018 році пара оголосила про розлучення, наголосивши, що воно було "дружнім". Після розриву актори почали будувати нові стосунки, та все ж доля не поставила крапку в їхньому романі. У 2020-му Мія Гот і Шая Лабаф дали одне одному ще один шанс. 

Один із найпристрасніших романів у Голлівуді офіційно закінчився: чому Мія Гот і Шая Лабаф розлучаються вдруге

Актори мають спільну доньку

Нова сторінка в їхньому шлюбі почалася в 2022 році, коли акторка завагітніла. Пара не поспішала ділитися радісною новиною із публікою, однак не змогла тримати її в таємниці після того, як Мію Гот сфотографували на прогулянці з округлим животиком. Навесні вони стали батьками доньки Ізабель. Зірки підкреслювали, що поява дитини ознаменувала кардинальні зміни в їхніх стосунках, однак, як бачимо тепер, не стала запорукою вічному щастю.

Раніше OBOZ.UA розповів, що зірка "Мамахихотала" Гресь і нардеп від "Слуги народу" Грищук вирішили розлучитися після 18 років разом.

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