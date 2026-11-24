Український актор та зірка драматичного фільму "Жар-птиця" Олег Загородній пригадав, що під час роботи в Росії до нього звертався впливовий чоловік із інтимною пропозицією. За "5 хвилин задоволення" артисту пропонували купу матеріальних благ, а почувши від нього відмову, почали погрожувати поставити хрест на кар'єрі.

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Як розповів Загородній в інтерв'ю Славі Дьоміну, його навіть залякували тим, що він не зможе влаштуватися офіціантом у Києві. Актор не приховував, що увесь тиск змусив його нервувати, та все ж своєї позиції він не зрікся.

"Коли я був в країні, яка на нас напала, була відкрита пропозиція від людини. Він казав: "У тебе буде просто все: машина, квартира. 5 хвилин мого задоволення". Я сказав, що давайте кожен залишиться при своєму. Реакція була погана. Говорили: "Ти ж розумієш, що зараз один дзвінок – і тебе в театрі не буде, і на "Мосфільмі". Ти навіть роботу офіціанта в Києві не знайдеш. І в Лос-Анджелес ти не поїдеш, бо я там теж можу", – шокував знаменитість.

За словами Олега Загороднього, він чудово розумів, що ця людина дійсно могла перекреслити всі його професійні досягнення. Актор вирішив не влаштовувати сцен, замість чого вийшов із ситуації завдяки спокійному діалогу.

"Я просто сказав: "Я дуже поважаю, все взагалі класно, офігенно. І мені навіть прикро певною мірою, що я такій талановитій людині не можу ніяк допомогти". І на цьому все. А всередині було дуже страшно", – пригадав артист.

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Окремо Загородній висловився і про те, що деякі люди вважають його представником ЛГБТ-спільноти через участь у фільмі "Жар-птиця", який розповідає про "заборонені почуття" між двома чоловіка в розпал холодної війни. Як наголосив актор, він не зважає на подібні закиди й продовжуватиме публічно підтримувати будь-які "прояви кохання".

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