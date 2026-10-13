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Одна з найвідоміших інтерв'юерів України Аліна Доротюк розсекретила свій заробіток і скільки платять за розмову з нею

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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Одна з найвідоміших інтерв'юерів України Аліна Доротюк розсекретила свій заробіток і скільки платять за розмову з нею
Аліна Доротюк розсекретила свій заробіток. Джерело: Instagram/dorotiuk_

Інтерв'юерка Аліна Доротюк заробляє щонайменше 5 тисяч доларів на місяць. За словами медійниці, це сума, яка залишається їй після врахування витрат на роботу. Водночас частину інтерв’ю вона проводить безкоштовно, а вартість розмов з експертами залежить від конкретних домовленостей.

Медійниця наголосила, що не всі її розмови є комерційними: якщо тема її особливо цікавить, вона може сама звернутися до фахівця та записати інтерв’ю безкоштовно. Про це Аліна Доротюк розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Дьомін поцікавився, скільки журналістка заробляє щомісяця та яку частину цих грошей їй вдається заощаджувати.

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"По-різному. Як заходить реклама і як приходить монетизація. Але від 5 тисяч доларів. Це заробіток", – поділилася інтерв’юерка.

Зокрема, Дьомін запитав колегу про вартість платних інтерв’ю. Доротюк запевнила, що не бере грошей за розмови із зірками. Щодо експертів, то конкретні умови співпраці, за її словами, можна уточнити в менеджерок.

"У мене є інтерв’ю з експертами повністю безкоштовні. Це якщо мені якась тема цікава і я загоряюся і пишу", – пояснила журналістка.

Одна з найвідоміших інтерв'юерів України Аліна Доротюк розсекретила свій заробіток і скільки платять за розмову з нею

Доротюк запевнила, що не бере грошей за розмови із зірками. Джерело: instagram.com/dorotiuk_

Коли Дьомін припустив, що платні розмови з експертами можуть коштувати від 3000 доларів, Доротюк відповіла, що, наскільки їй відомо, це правильна сума.

Водночас точно підраховувати власні витрати журналістка не любить. За її словами, колись вона намагалася усе записувати в нотатник, але після підрахунків замислилася, чи не доведеться через це відмовлятися від зустрічей із друзями.

Серед базових витрат у Доротюк обслуговування автомобіля, пальне, зрідка продукти та одяг. На це, за її оцінкою, потрібно щонайменше 1000 доларів на місяць. Якщо додати подарунки друзям, допомогу тітці та поїздки на відпочинок, сума зростає до 2000–3000 доларів. При цьому комунальні послуги журналістка не оплачує.

Одна з найвідоміших інтерв'юерів України Аліна Доротюк розсекретила свій заробіток і скільки платять за розмову з нею

Точно підраховувати власні витрати журналістка не любить. Джерело: instagram.com/dorotiuk_

На запитання, куди вона спрямовує гроші, що залишаються після всіх витрат, Доротюк коротко відповіла: заощаджує. Також вона підтвердила, що вже має фінансову подушку безпеки. 

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Аліна Доротюк, яка зменшила груди 10 розміру, розповіла про головні недоліки пишних форм.

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