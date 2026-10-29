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Одна деталь при знайомстві: як Ірина Горова з першого погляду розкусила майбутні зради Потапа з Каменських

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
435
Одна деталь при знайомстві: як Ірина Горова з першого погляду розкусила майбутні зради Потапа з Каменських
Ірина Горова розповіла про зради Потапа з Настею Каменських

Українська продюсерка Ірина Горова поділилася одкровенням про непростий життєвий етап, коли їхній із репером Потапом шлюб дав тріщину. Як пригадала знаменитість, вона зрозуміла, що колишній чоловік почне крутити роман на стороні з Настею Каменських у той момент, коли він представив їх одна одній. В очі Горовій одразу кинулося те, що ефектна зовнішність співачки повністю відповідала типажу Потапа.

Про це продюсерка розповіла в інтерв'ю Раміні Есхакзай. Горова не стала приховувати, що момент першої зустрічі з Каменських в одному з клубів Києва настільки закарбувався у її пам'яті, що вона досі пам'ятає, який та мала вигляд.

"Тоді вона зустрічалася ще зі своїм першим хлопцем Вовою. Вони (з Потапом. – Ред.) ще не були у дуеті навіть і на лейблі. У неї дві коси були і блакитний плащ. Льоша каже: "Я, мабуть, буду з нею в дуеті". І я одразу зрозуміла, що щось буде. У Льоші перша дівчина зі школи була Настя. Така ж висока, кучерява. І це його вайб ну прям максимально. Я не знаю, як пролетіла між такими яскравими дівчатами. Але тоді в нас було суперкохання", – пригадала продюсерка.

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Одна деталь при знайомстві: як Ірина Горова з першого погляду розкусила майбутні зради Потапа з Каменських

Горова зрозуміла, що Потап крутитиме роман із Каменських після першої зустрічі. Джерело: Скриншот

За словами Ірини Горової, відтоді в її житті почався дуже складний період. Потап ніколи прямо не говорив, що має почуття до Каменських, але продюсерка дедалі частіше помічала особливу взаємодію між колегами по дуету на публіці. Окрім того, Горова неодноразово "ловила" тодішнього чоловіка за нічними листуваннями зі співачкою.

"Ти перебуваєш у хаосі. Ніхто не приходить і не каже тобі: "Так, це відбувається". Ти з чого починаєш? З СМС вночі. Де чоловіки листуються? В туалеті. Щоб тобі не казали, типу я в футбол грав, листувався зі своїм кимось, але на якійсь підкірці ти розумієш. У нас ще були в туалет двері, через які ти бачив, коли світло в телефоні горить. І в тебе воно починає бурлити", – розповіла знаменитість.

Зрештою Горова зрозуміла, що їхньому шлюбу настав кінець. Потап спробував виправити ситуацію та навіть обіцяв закрити дует, однак у їхніх стосунках вже розпочався незворотній процес. Переживати розрив продюсерці було дуже важко, однак пройти цей етап їй допомогло повноцінне "занурення" в роботу.

Одна деталь при знайомстві: як Ірина Горова з першого погляду розкусила майбутні зради Потапа з Каменських

Горова і Потап розлучилися в 2014 році. Джерело: Катя Ніколайчук для JetSetter.ua

Нагадаємо, що Потап та Ірина Горова перебували в шлюбі з 1999 по 2014 роки. Історія дуету "Потап і Настя" бере початок із 2006-го з треку, який, за словами репера, мав стати "разовим проєктом". Однак друга спільна робота артистів стала хітом, тож вони продовжили співпрацю.

Раніше Потап, коментуючи свої зради Горової, заявляв, що між ними з Настею каменських спалахнула "іскра" приблизно через чотири роки роботи. Першим у коханні колезі зізнався саме він.

"Ми ж артисти – вміємо приховувати. З Настею у нас так вийшло, що ми просто хотіли, щоб все, що відбувається між нами, було нашим, щоб залишалось наше всередині. Тому що щойно це стає надбанням громадськості, щойно про це починають говорити дуже часто – це валиться. Кохання має бути десь там, усередині, за зачиненими дверима", – розповідав виконавець.

Одна деталь при знайомстві: як Ірина Горова з першого погляду розкусила майбутні зради Потапа з Каменських

Між артистами спалахнули почуття через 4 роки спільної роботи. Джерело: Instagram Потапа

Зрештою у 2019 році Потап та Каменських зіграли весілля.

Раніше OBOZ.UA розповів, що актриса Вікторія Білан пояснила, чому вважає колишнього-зрадника та його нову пасію "закомплексованими".

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