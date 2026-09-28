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Обрано найкращі пісні та кліпи 2026 року: хто став тріумфатором престижної премії MTV і забрав головні нагороди

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read17 хв
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Обрано найкращі пісні та кліпи 2026 року: хто став тріумфатором престижної премії MTV і забрав головні нагороди
Обрано найкращі пісні та кліпи 2026 року

У Лос-Анджелесі (США) відбулася церемонія нагородження MTV Video Music Awards 2026, де оголосили переможців у головних музичних номінаціях. Свої статуетки цьогоріч забрали Мадонна, BTS, Тейлор Свіфт, Аріана Ґранде та інші відомі артисти, а серед лауреатів опинилася й композиція південнокорейського гурту BTS – SWIM, кліп на яку зняла українська режисерка Таню Муіньо.

Церемонія відбулася 27 вересня, а її ведучим був американський репер Snoop Dogg, повідомляє People. Найбільше номінацій перед початком мала Мадонна – 13, тоді як Тейлор Свіфт претендувала на перемогу в 11 категоріях.

Обрано найкращі пісні та кліпи 2026 року: хто став тріумфатором престижної премії MTV і забрав головні нагороди

Мадонна отримала одну з головних статуеток вечора

Мадонна зрештою отримала одну з головних статуеток вечора – її назвали "Артисткою року". Співачка також перемогла в номінаціях "Найкращий довгий кліп", "Найкраще танцювальне відео", "Найкраща операторська робота" та "Найкраща хореографія" за роботу Confessions II – The Film.

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Не залишилася без відзнак і Тейлор Свіфт. Її кліп до пісні The Fate of Ophelia переміг у головній відеономінації – "Відео року". Артистка також отримала нагороду за найкращу режисуру за кліп Opalite. Крім того, Свіфт стала першою володаркою нової спеціальної відзнаки Artist Director Honors.

Обрано найкращі пісні та кліпи 2026 року: хто став тріумфатором престижної премії MTV і забрав головні нагороди

Співачка LISA

Повний список переможців MTV VMAs 2026:

Найкращий гурт – BTS.

Найкращий довгий кліп – Мадонна, Confessions II – The Film.

Найкращий альбом – Мадонна, Confessions II.

Пісня літа – Аріана Ґранде, hate that i made you love me.

Кліп року – Тейлор Свіфт, The Fate of Ophelia.

Артист року – Мадонна.

Пісня року – BTS, SWIM.

Найкращий новий артист – Сієнна Спіро.

Найкраща колаборація – Мадонна та Сабріна Карпентер, Bring Your Love.

Найкращий поп – LISA, Dream feat. Kentaro Sakaguchi.

Найкращий хіп-хоп – Cardi B feat. Kehlani, Safe.

Найкращий R&B – Бруно Марс, I Just Might.

Найкраща альтернатива – Олівія Родріґо, the cure.

Найкраще танцювальне відео – Мадонна, Confessions II – The Film.

Найкращий латиноамериканський трек – Bad Bunny, NUEVAYoL.

Найкращий K-pop – BTS, SWIM.

Найкращий кантрі – Елла Ленґлі, Choosin' Texas.

Найкраща режисура – Тейлор Свіфт, Opalite.

Найкраща художня постановка – PinkPantheress, Stateside + Zara Larsson.

Найкраща операторська робота – Мадонна, Confessions II – The Film.

Найкращий монтаж – Сабріна Карпентер, House Tour.

Найкраща хореографія – Мадонна, Confessions II – The Film.

Найкращі візуальні ефекти – Аріана Ґранде, hate that i made you love me.

Раніше OBOZ.UA писав, що найпопулярніший хіт цього літа "Червоний мак" отримає реальний голос.

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