У Лос-Анджелесі (США) відбулася церемонія нагородження MTV Video Music Awards 2026, де оголосили переможців у головних музичних номінаціях. Свої статуетки цьогоріч забрали Мадонна, BTS, Тейлор Свіфт, Аріана Ґранде та інші відомі артисти, а серед лауреатів опинилася й композиція південнокорейського гурту BTS – SWIM, кліп на яку зняла українська режисерка Таню Муіньо.

Відео дня

Церемонія відбулася 27 вересня, а її ведучим був американський репер Snoop Dogg, повідомляє People. Найбільше номінацій перед початком мала Мадонна – 13, тоді як Тейлор Свіфт претендувала на перемогу в 11 категоріях.

Мадонна зрештою отримала одну з головних статуеток вечора – її назвали "Артисткою року". Співачка також перемогла в номінаціях "Найкращий довгий кліп", "Найкраще танцювальне відео", "Найкраща операторська робота" та "Найкраща хореографія" за роботу Confessions II – The Film.

Не залишилася без відзнак і Тейлор Свіфт. Її кліп до пісні The Fate of Ophelia переміг у головній відеономінації – "Відео року". Артистка також отримала нагороду за найкращу режисуру за кліп Opalite. Крім того, Свіфт стала першою володаркою нової спеціальної відзнаки Artist Director Honors.

Повний список переможців MTV VMAs 2026:

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Найкращий гурт – BTS.

Найкращий довгий кліп – Мадонна, Confessions II – The Film.

Найкращий альбом – Мадонна, Confessions II.

Пісня літа – Аріана Ґранде, hate that i made you love me.

Кліп року – Тейлор Свіфт, The Fate of Ophelia.

Артист року – Мадонна.

Головні історії дня

Пісня року – BTS, SWIM.

Найкращий новий артист – Сієнна Спіро.

Найкраща колаборація – Мадонна та Сабріна Карпентер, Bring Your Love.

Найкращий поп – LISA, Dream feat. Kentaro Sakaguchi.

Найкращий хіп-хоп – Cardi B feat. Kehlani, Safe.

Найкращий R&B – Бруно Марс, I Just Might.

Найкраща альтернатива – Олівія Родріґо, the cure.

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Найкраще танцювальне відео – Мадонна, Confessions II – The Film.

Найкращий латиноамериканський трек – Bad Bunny, NUEVAYoL.

Найкращий K-pop – BTS, SWIM.

Найкращий кантрі – Елла Ленґлі, Choosin' Texas.

Найкраща режисура – Тейлор Свіфт, Opalite.

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Найкраща художня постановка – PinkPantheress, Stateside + Zara Larsson.

Найкраща операторська робота – Мадонна, Confessions II – The Film.

Найкращий монтаж – Сабріна Карпентер, House Tour.

Найкраща хореографія – Мадонна, Confessions II – The Film.

Найкращі візуальні ефекти – Аріана Ґранде, hate that i made you love me.

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