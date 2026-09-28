Обрано найкращі пісні та кліпи 2026 року: хто став тріумфатором престижної премії MTV і забрав головні нагороди
У Лос-Анджелесі (США) відбулася церемонія нагородження MTV Video Music Awards 2026, де оголосили переможців у головних музичних номінаціях. Свої статуетки цьогоріч забрали Мадонна, BTS, Тейлор Свіфт, Аріана Ґранде та інші відомі артисти, а серед лауреатів опинилася й композиція південнокорейського гурту BTS – SWIM, кліп на яку зняла українська режисерка Таню Муіньо.
Церемонія відбулася 27 вересня, а її ведучим був американський репер Snoop Dogg, повідомляє People. Найбільше номінацій перед початком мала Мадонна – 13, тоді як Тейлор Свіфт претендувала на перемогу в 11 категоріях.
Мадонна зрештою отримала одну з головних статуеток вечора – її назвали "Артисткою року". Співачка також перемогла в номінаціях "Найкращий довгий кліп", "Найкраще танцювальне відео", "Найкраща операторська робота" та "Найкраща хореографія" за роботу Confessions II – The Film.
Не залишилася без відзнак і Тейлор Свіфт. Її кліп до пісні The Fate of Ophelia переміг у головній відеономінації – "Відео року". Артистка також отримала нагороду за найкращу режисуру за кліп Opalite. Крім того, Свіфт стала першою володаркою нової спеціальної відзнаки Artist Director Honors.
Повний список переможців MTV VMAs 2026:
Найкращий гурт – BTS.
Найкращий довгий кліп – Мадонна, Confessions II – The Film.
Найкращий альбом – Мадонна, Confessions II.
Пісня літа – Аріана Ґранде, hate that i made you love me.
Кліп року – Тейлор Свіфт, The Fate of Ophelia.
Артист року – Мадонна.
Пісня року – BTS, SWIM.
Найкращий новий артист – Сієнна Спіро.
Найкраща колаборація – Мадонна та Сабріна Карпентер, Bring Your Love.
Найкращий поп – LISA, Dream feat. Kentaro Sakaguchi.
Найкращий хіп-хоп – Cardi B feat. Kehlani, Safe.
Найкращий R&B – Бруно Марс, I Just Might.
Найкраща альтернатива – Олівія Родріґо, the cure.
Найкраще танцювальне відео – Мадонна, Confessions II – The Film.
Найкращий латиноамериканський трек – Bad Bunny, NUEVAYoL.
Найкращий K-pop – BTS, SWIM.
Найкращий кантрі – Елла Ленґлі, Choosin' Texas.
Найкраща режисура – Тейлор Свіфт, Opalite.
Найкраща художня постановка – PinkPantheress, Stateside + Zara Larsson.
Найкраща операторська робота – Мадонна, Confessions II – The Film.
Найкращий монтаж – Сабріна Карпентер, House Tour.
Найкраща хореографія – Мадонна, Confessions II – The Film.
Найкращі візуальні ефекти – Аріана Ґранде, hate that i made you love me.
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