У ніч з 24 на 25 листопада в Пуерто-Рико відгримів фінал одного з найпрестижніших міжнародних конкурсів краси "Міс Всесвіт 2026". Переможницею ювілейного 75-го змагання стала представниця Пуерто-Рико – Дженніфер Баррето. Вона стала першою матір'ю та заміжньою жінкою, яка здобула цей титул після скасування відповідних обмежень для учасниць.

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Вона виборола головну корону "Міс Всесвіт 2026" серед 116 конкурсанток з усіх країн світу, про що стало відомо з офіційних соціальних мереж конкурсу. До переліку найкращих потрапила й українка Анна Ніконова – вона посіла місце у топ-30.

Переможницю "Міс Всесвіт 2026" визначили за результатами попереднього відбору та сторення рейтингів топ-30, топ-12 та топ-5. Учасниці продемонстрували свою фізичну форму та сценічну подачу під час конкурсу купальників, далі вміння тримати елегантність на змаганні вечірніх суконь, а також розкрили культуру своїх країн під час шоу національних костюмів. Анна Ніконова, до речі, на цьому етапі "Міс Всесвіт 2026" продемонструвала ефектний образ "Золота пектораль".

Однак судді зосереджували увагу не лише на зовнішність учасниць. Вони під час інтерв'ю у фіналі конкурсу оцінили інтелект, комунікативні навички, досягнення та суспільний вплив, після чого й ухвалили рішення щодо переможниці.

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Дженніфер Баррето отримала корону "Сяйво вічної спадщини". Прикрасу розробив дизайнер Джордж Віттельс у співпраці з паризьким ювелірним домом Maison d’OR. Корона виготовлена з 18-каратного білого золота та прикрашена 3 150 діамантами.

Що відомо про переможницю

Попри те, що тепер Баррето носить титул найкрасивішої жінки Всесвіту, до цього року вона взагалі не брала участі в конкурсах краси. У повсякденному житті пуерториканка працювала в американській армії у штаті Техас.

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Вона розпочала кар'єру 2021 року в програмі підтримки сімей військовослужбовців, де займалася просвітницькою діяльністю та реагуванням на кризові ситуації. Згодом стала фахівчинею з профілактики проблемної поведінки.

Баррето має ступінь бакалавра з психології, а також магістерські дипломи з психології та соціальної роботи. Крім того, вона проходила додаткову підготовку з питань психологічних травм, захисту дітей, домашнього насильства та запобігання самогубствам.

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Не менш важливе місце в її житті посідає родина. Дженніфер заміжня та виховує семирічну доньку. Також вона займається волонтерством у пуерториканській асоціації, яка допомагає дітям із діабетом та їхнім родинам.

До слова, у дитинстві майбутня королева краси захоплювалася волейболом і з шести років мріяла про професійну спортивну кар'єру. Однак через травму правого плеча, яка потребувала хірургічного втручання, їй довелося відмовитися від цього задуму.

Раніше OBOZ.UA розповів, що українка вперше в історії стала другою "Віце Міс" на конкурсі краси The Miss Globe 2026.