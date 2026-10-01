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Новий хіт після "Кульбаб". Аскеза Тоні Матвієнко спрацювала, і під її пісню-мем знімають десятки тисяч відео: від чого відмовилася співачка

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read3 хв
icon 1,9 т.
Новий хіт після "Кульбаб". Аскеза Тоні Матвієнко спрацювала, і під її пісню-мем знімають десятки тисяч відео: від чого відмовилася співачка
Трек Тоні Матвієнко "Ліхтарики" став мемом у мережі
Джерело: instagram.com/tonya_matvienko

Заслужена артистка України Тоня Матвієнко зізналася, що взяла аскезу задля того, аби ще одна її композиція досягла такого ж шаленого успіху, як робота "Кульбаби". Зірка на чотири місяці відмовилася від вживання алкоголю і це спрацювало, адже її пісня 2025 року "Ліхтарики" стала хітом в мережі.

Як зауважила виконавиця в інтерв'ю для проєкту "Ранкова кава", вона ставила ставки на новий трек "Ти зможеш все", проте публіці несподівано полюбилася її минула робота. Користувачі мережі знімають тисячі відео під "Ліхтарики", більшість із яких мають гумористичний концепт.

"Моя мета – новий хіт. Я навіть аскезу брала. Відмовилася від алкоголю на чотири місяці. Я навіть на п'ять кілограмів схудла, це класна штука", – поділилася артистка.

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Новий хіт після ''Кульбаб''. Аскеза Тоні Матвієнко спрацювала, і під її пісню-мем знімають десятки тисяч відео: від чого відмовилася співачка

Тоня Матвієнко взяла аскезу від алкоголю задля нового хіта

Джерело: Скриншот

Українці перетворили композицію "Ліхтарики" на справжній мем. Користувачі соцмережі TikTok знімають кумедні відео, кількість яких майже досягла 24 тисяч, за схожим сценарієм. У першій частині ролику люди оптимістично описують якусь ситуацію, а в другій – здебільшого вставляють кадр із фільму "Той, хто біжить по лезу 2049", де Раян Гослінг лежить на сходах, та розповідають несподівану та сумну розв'язку історії.

Новий хіт після ''Кульбаб''. Аскеза Тоні Матвієнко спрацювала, і під її пісню-мем знімають десятки тисяч відео: від чого відмовилася співачка

Під трек знімають тисячі відео

Джерело: Скриншот

Новий хіт після ''Кульбаб''. Аскеза Тоні Матвієнко спрацювала, і під її пісню-мем знімають десятки тисяч відео: від чого відмовилася співачка

Пісня "Ліхтарики" стала мемом

Джерело: Скриншот

Так, наприклад, ветеран війни, який втратив обидві ноги, інтерпретував тренд так: на першому кадрі він спілкується із чоловіками й розповідає про вартість протезів. За мить він лежить на підлозі, адже його "кінцівки" вкрали.

До речі, й сама Тоня Матвієнко вирішила пожартувати над собою під пісню-мем. Артистка зняла ролик, де нібито йшла на зустріч із хейтерами, яка отримала печальний кінець – її "зарізали".

Раніше OBOZ.UA розповів, що українка випустила трек із легендарним Роббі Вільямсом та викликала кумедну реакцію в мережі.

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