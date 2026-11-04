Новорічний "Мій Music Hall": шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиУ справі фігурують топпосадовці СБУ та Осіпов. Ілюстративне фото.НАБУ влаштувало масштабні обшуки через кришування колцентрів: у справі фігурують топпосадовці СБУ та ОсіповП’ять знаків зодіаку несподівано розбагатіють: гроші самі йтимуть до рукП’ять знаків зодіаку несподівано розбагатіють: гроші самі йтимуть до рукДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуВід бізнес-ідеї до гранту: у Львові відбулася практична зустріч для підприємцівВід бізнес-ідеї до гранту: у Львові відбулася практична зустріч для підприємцівНАБУ затримало генерала СБУ, який погрожував застосуванням зброї: усі подробиціНАБУ затримало генерала СБУ, який погрожував застосуванням зброї: усі подробиціШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – БенавідесШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – БенавідесІлюстрація - заправлення автоУкраїнські АЗС оновили ціни на бензин: скільки тепер коштує літр пальногоВідключення світла в Києві на початку жовтня 2025 рокуУкраїнцям вимикають світло в екстреному режимі: де найскладніша ситуація, а де діють графіки"Твою красу неможливо не помітити": Мілла Йовович показала, якою виросла її 19-річна донька з українським корінням"Твою красу неможливо не помітити": Мілла Йовович показала, якою виросла її 19-річна донька з українським корінням
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Новорічний "Мій Music Hall": шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
111
Новорічний "Мій Music Hall": шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний концерт унікального проекту «Мій Music Hall». Джерело: Афіша

7 листопада у Національному палаці мистецтв "Україна" відбудеться новорічний концерт унікального проекту "Мій Music Hall", створеного продюсеркою Оленою Мозговою.

"Ми з командою готуємо неймовірно красивий і душевний концерт, який ви побачите на ТБ у Новорічну ніч! А тим, хто купить квитки, пощастить побачити і почути все наживо", – розповіла Олена Мозгова.

За її словами, на глядачів чекає нестандартна режисура, яскраві постановки, особлива атмосфера, сучасні хіти і легендарні композиції від топових артистів!

Квитки на концерт за посиланням: kyiv.karabas

Склад артистів: Verka Serduchka; Ірина Білик; Zlata Ognevich; MÉLOVIN; KAZKA; Віталій Козловський; ШУГАР; Shumei; ALEKSEEV; Максим Бородін; Анна Трінчер; Марія Бурмака; David Axelrod; Людмила Монастирська; Олег Злакоман; Марта Адамчук; Анна Добриднєва; Оксана Муха; Вікі Роуз; Tom Soda; The Alibi Sisters; Сергій Мироненко; Gypsy Lyre; Freedom Jazz; та інші.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
15,9 т.
"Холостяк" Кравцов назвав два "червоних прапорці" в жінках, які відштовхують його
15,9 т.
"Холостяк" Кравцов назвав два "червоних прапорці" в жінках, які відштовхують його
Анастасія КакунАнастасія Какун
5,8 т.
Ще один відомий актор мобілізувався до ЗСУ після зникнення безвісти свого колеги: ким в армії став зірка "Кіллхаусу" Капустін
5,8 т.
Ще один відомий актор мобілізувався до ЗСУ після зникнення безвісти свого колеги: ким в армії став зірка "Кіллхаусу" Капустін
Анастасія КакунАнастасія Какун
5,3 т.
Зірка "Жіночого кварталу" виїжджає з Києва через безпекову ситуацію: на неї чекала несподівана проблема з цінами
5,3 т.
Зірка "Жіночого кварталу" виїжджає з Києва через безпекову ситуацію: на неї чекала несподівана проблема з цінами
Схожі теми
шоумузикаконцертУкраїнаКиїв
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!