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Норвезький блогер станцював під українську пісню на кордоні з РФ та залишив важливе послання: росіяни в істериці

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
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Норвезький блогер станцював під українську пісню на кордоні з РФ та залишив важливе послання: росіяни в істериці
Кетіл Крогстад довів до істерики росіян танцем під українську пісню на кордоні з РФ

Популярний норвезький блогер Кетіл Крогстад у досить оригінальний спосіб продемонстрував солідарність із Україною. Він виконав запальний танець під трек зірки української сцени Jerry Heil "Додай гучності (12 points)" на кордоні з Росією, а в підписі дав зрозуміти, що всі спроби країни-агресора позбавити нашу Батьківщину підтримки зі сторони союзників будуть марними.

Відповідний ролик інфлюенсер оприлюднив на платформі Threads. Допис зібрав понад 10 тисяч вподобайок приблизно за добу з моменту публікацій і, звісно, не залишився без уваги розлючених росіян.

"Росія закликала світ покинути Київ. Посол Норвегії та інші заявили: "Ми залишаємося". Навіть попри те, що падали бомби. Вони залишаються. Ми танцюємо. Ми додаємо гучності. 12 балів Україні з норвезько-російського кордону. Ви не самі", – написав блогер.

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Норвезький блогер станцював під українську пісню на кордоні з РФ та залишив важливе послання: росіяни в істериці

Кетіл Крогстад станцював під трек Jerry Heil. Джерело: Скриншот

Відео Кетіла Крогстада миттєво знайшло відгук серед вітчизняної аудиторії. Українці почали дякувати блогеру за підтримку і, звісно, не забули оцінити його танцювальні навички.

Норвезький блогер станцював під українську пісню на кордоні з РФ та залишив важливе послання: росіяни в істериці

Українці подякували блогеру. Джерело: Скриншот

А от в росіян ролик норвежця аж ніяк не викликав позитивних емоцій. Громадян країни-агресора накрила істерика, тож вони не вигадали нічого кращого, аніж почати відверто ображати Крогстада:

"Ну під*рський танець у дупі світу, звісно ж, допоможе "окраине" (пропагандистська версія назви нашої країни)".

"Який же ідіот. Працюйте, брати".

"Ах**нна підтримка України".

"Боже мій. Мені гидко на це дивитися".

Норвезький блогер станцював під українську пісню на кордоні з РФ та залишив важливе послання: росіяни в істериці

Росіяни накинулися на блогера з образами. Джерело: Скриншот

Норвезький блогер станцював під українську пісню на кордоні з РФ та залишив важливе послання: росіяни в істериці

Ролик викликав істерику в росіян. Джерело: Скриншот

Зауважимо, що Кетіл Крогстад – норвезький блогер, комунікатор та спікер фонду TEDx, який виступає на теми радості від роботи та психічного здоров'я. Широку впізнаваність у мережі він отримав завдяки енергійним танцям у різних куточках рідної країни. Інфлюенсер створив упізнаваний стиль: майже на кожному ролику тримає чашку в руках і виконує досить кумедні рухи.

До речі, під трек Jerry Heil він запалює не вперше. У 2025 році Кетіл Крогстад об'єднався з українським Grand Kyiv Ballet, аби станцювати під композицію "Додай гучності (12 points)".

Раніше OBOZ.UA розповів, що іноземець, який вивчив українську, публічно звернувся до Каменських і порвав мережу кумедною реакцією на її "кисту".

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