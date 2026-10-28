Ніколи не перемагали: країна, яка чотири роки не брала участі в Євробаченні, повернеться в 2027 році

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
"Росія повʼязує питання територій із закінченням війни": Зеленський відповів, чи готова Україна до обговорень"Росія повʼязує питання територій із закінченням війни": Зеленський відповів, чи готова Україна до обговореньМагазин Pepco в Познані. ІлюстраціяПопулярна польська мережа відкрила перший магазин в Україні. Всі адреси PepcoВолодимир ПутінПутін хоче більше, ніж Донбас: навіщо Кремлю нові переговори в Абу-Дабі. Інтерв’ю з Огризком"Ми просуваємося": Трамп заявив, що розраховує провести зустріч із Путіним і Зеленським. Відео"Ми просуваємося": Трамп заявив, що розраховує провести зустріч із Путіним і Зеленським. Відео"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця боюВерховна Рада, розгляд проєкту Державного бюджету на 2027 рік. ІлюстраціяСоцстандарти за межею бідності, новий курс долара, зростання цін: бюджет-2027 пройшов перше читання у Раді"Якщо ситуація буде загострюватися": у Південній Кореї допустили розрив дипвідносин з Україною"Якщо ситуація буде загострюватися": у Південній Кореї допустили розрив дипвідносин з УкраїноюРосія вдарила по Харкову: горіли багатоповерхівка і приватний будинок, серед постраждалих – дитина. Фото і відеоРосія вдарила по Харкову: горіли багатоповерхівка і приватний будинок, серед постраждалих – дитина. Фото і відеоатака шахедівРосія вдарила по Україні балістичною ракетою та 88 БПЛА, понад 70 цілей збили сили ППО: наслідки ворожих ударівБанкноти долара США. Ілюстративне фотоСкільки коштуватимуть 100 доларів до 1 листопада: банкір дав прогноз
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Ніколи не перемагали: країна, яка чотири роки не брала участі в Євробаченні, повернеться в 2027 році

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
588
Ніколи не перемагали: країна, яка чотири роки не брала участі в Євробаченні, повернеться в 2027 році
Північна Македонія повернеться на пісенний конкурс Євробачення. Джерело: eurovision.com

Північна Македонія повернеться на пісенний конкурс Євробачення у 2027 році після чотирирічної перерви. Країна востаннє брала участь у міжнародному шоу у 2022-му, однак так і не змогла пройти до фіналу. За всю історію виступів македонські артисти жодного разу не перемагали, а найкращим результатом залишається сьоме місце.

Як повідомила Європейська мовна спілка (EBU), на Євробаченні 2027 у болгарському Бургасі очікують представників 36 країн. Окрім повернення Північної Македонії, серед нововведень – дебют Канади.

Водночас участь Іспанії та Словенії, які у минулі роки пропустили конкурс, поки залишається під питанням: EBU надала мовникам час до грудня, щоб остаточно визначитися з рішенням.

Ніколи не перемагали: країна, яка чотири роки не брала участі в Євробаченні, повернеться в 2027 році

Учасники Євробачення 2026. Джерело: instagram.com/eurovision

Читайте також
Оксана ГейдорОксана Гейдор
26,7 т.
"Я написала Залужному: "Де мій чоловік?" Дружина Сенцова – про зникнення Олега на фронті, сина, який пішов до школи в три роки, та долі старших дітей
26,7 т.
"Я написала Залужному: "Де мій чоловік?" Дружина Сенцова – про зникнення Олега на фронті, сина, який пішов до школи в три роки, та долі старших дітей
Анастасія КакунАнастасія Какун
9,4 т.
Якими були останні дні Меттью Перрі та про що він благав свого асистента перед смертю
9,4 т.
Якими були останні дні Меттью Перрі та про що він благав свого асистента перед смертю
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
7,9 т.
Як школяр на "гальорці": Клопотенко став головним мемом Радіодиктанту-2026 та іронічно відреагував на жарти про себе
7,9 т.
Як школяр на "гальорці": Клопотенко став головним мемом Радіодиктанту-2026 та іронічно відреагував на жарти про себе

Про намір знову брати участь у конкурсі генеральний директор македонського суспільного мовника Зоран Рістоскі повідомив ще у травні 2026 року. Він розповів про зустріч із представниками EBU, після якої запевнив, що країна виступить на Євробаченні 2027. А тепер її офіційно оголосили у складі учасників.

Раніше мовник відмовився від участі через фінансові труднощі. Попри відсутність представників країни на сцені конкурсу у 2023–2026 роках, македонський мовник продовжував транслювати шоу.

Відомо, що Північна Македонія дебютувала на конкурсі у 1998 році. Але уперше могла виступити ще у 1996-му, однак тоді пісня співачки Каліопі "Само ти" не пройшла попередній відбір.

До 2019 року найкращим результатом Північної Македонії було 12-те місце. Його у 2006 році здобула Єлена Рістеська з композицією Ninanajna. Проте згодом цей показник вдалося перевершити.

У 2019 році співачка Тамара Тодевська представила пісню Proud і посіла сьоме місце у фіналі, набравши 305 балів за підсумками голосування журі та глядачів. Цей результат досі залишається найкращим в історії цієї країни на Євробаченні.

Останньою представницею Північної Македонії стала Андреа, яка виступила у 2022 році з композицією Circles. Вона посіла 11-те місце у півфіналі та не потрапила до фіналу. Після цього країна пропустила чотири конкурси поспіль.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що країна, яка найчастіше перемагала на Євробаченні, відмовилася від участі.

Схожі теми
Євробачення 2027Північна МакедоніяЄвробаченнямузика
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!