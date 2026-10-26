''Ніхто зараз до зими нормально не готовий''. Віталій Козловський розкрив, чим скупився на випадок можливого блекауту

Співак Віталій Козловський уже подбав про кілька речей, які можуть знадобитися його сім'ї під час зимових відключень світла. Удома артиста є зарядна станція, свічки та лампочки, однак сам він не береться прогнозувати, наскільки складним буде холодний сезон.

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Виконавець зізнався в інтерв'ю BLIK, що не вважає себе повністю готовим до зими. Попри невизначеність, Козловський намагається зберігати оптимізм, а серед необхідного для переживання блекаутів згадав не лише речі для побуту, а й любов.

"Та ніхто зараз до зими нормально не готовий. Живемо в режимі очікування і будемо дивитися, як усе буде проходити. Наскільки буде хр*ново, або не хр*ново. Я налаштовуюся на щось більш позитивне, але будемо бачити", – розповів співак.

На запитання про те, чи має він удома все необхідне на випадок відключень електроенергії, артист назвав конкретні покупки. Водночас розмірковувати про найгірші сценарії Козловський не став.

"Є зарядна станція, свічки, лампочки. І любов так само є – це важливо", – відповів виконавець.

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Раніше про власну підготовку до можливих блекаутів розповідав співак Павло Зібров. Його заміський будинок під Києвом обладнаний одразу кількома джерелами електроенергії: газовим і дизельним генераторами та сонячними панелями.

Артист зазначив, що тепер йому лише потрібно подбати про запас пального. Водночас Зібров наголосив, що найважливіше взимку – зберегти тепло в оселі.

"У мене є газовий генератор, дизельний генератор, панелі. Тобто по факту треба тільки паливо. Зараз воно вже по 100 грн за літр. Головне, щоб у хаті було тепло. А все інше вже можна пережити", – поділився співак.

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