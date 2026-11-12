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Ніхто не втік за кордон: вдова Віталія Білоножка розповіла, як склалося життя їхніх "талановитих" синів і 25-річного онука

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
9,5 т.
Ніхто не втік за кордон: вдова Віталія Білоножка розповіла, як склалося життя їхніх "талановитих" синів і 25-річного онука
Світлана Білоножко розповіла про життя своєї родини

Вдова естрадного співака Віталія Білоножка – народна артистка України Світлана Білоножко – привідкрила завісу життя їхніх синів та старшого онука. За словами знаменитості, незважаючи на складні реалії війни, усі члени її родини залишаються на рідній землі та слугують для неї опорою в найскрутніші часи.

Вдаватися у подробиці сфери діяльності двох синів – Георгія та Євгена – виконавиця не захотіла, а от досягненнями 25-річного онука Віталія все ж трохи похизувалася. Виявилося, що юнак досить серйозно налаштований створювати якісне кіно. Про це Світлана Білоножко розповіла в коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром".

"У мене велика сім'я. Вони мені допомагають добрим словом й іншим. Я виправилася, пішла далі, почала мріяти про цікаві пісні. Ми всі разом, одне одному допомагаємо. Вони в мене всі такі талановиті", – сказала артистка.

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Ніхто не втік за кордон: вдова Віталія Білоножка розповіла, як склалося життя їхніх ''талановитих'' синів і 25-річного онука

Світлана Білоножко розповіла, що родина завжди її підтримує. Джерело: Скриншот

На запитання інтерв'юєрки: "Чим займаються ваші сини?", Світлана Білоножко, ухиляючись від деталей, відповіла: "Своїми справами". Водночас про реалізацію онука, який вирішив пов'язати життя із сферою культури, вона розповіла більш охоче.

"Старший онук займається рекламою. Він вивчився на оператора й сказав, що хоче знімати велике кіно. Йому 25 років. Усі живуть у Києві. Ніхто нікуди не поїхав. Ми не можемо полишити Україну. Хтось же має любити цю землю. Ми не можемо без неї ніяк", – зазначила зірка.

Ніхто не втік за кордон: вдова Віталія Білоножка розповіла, як склалося життя їхніх ''талановитих'' синів і 25-річного онука

25-річний онук артистки (ліворуч на фото) хоче знімати кіно. Джерело: facebook.com/svitlana.bilonozko.14162

Нагадаємо, що онуків Віталію та Світлані Білоножкам подарував старший син Георгій. Дітей вирішили назвати на честь зіркових бабусі та дідуся. У 2001 році на світ з'явився перший онук артистів Віталій, а в 2008-му – онучка Світлана.

Ніхто не втік за кордон: вдова Віталія Білоножка розповіла, як склалося життя їхніх ''талановитих'' синів і 25-річного онука

Георгій Білоножко подарував зірковим батькам онуків. Джерело: facebook.com/svitlana.bilonozko.14162

Раніше OBOZ.UA розповів, що Ассія Ахат розсекретила, де живуть і чим займаються її дорослі сини, яких вона приховувала від публіки.

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