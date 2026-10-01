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"Неймовірно красива та стильна". Ірина Федишин вразила фанатів фото з мамою, на яку схожа як дві краплі води

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read2 хв
icon 350
"Неймовірно красива та стильна". Ірина Федишин вразила фанатів фото з мамою, на яку схожа як дві краплі води
Ірина Федишин поділилася світлиною з мамою і вразила їхньою схожістю
Джерело: instagram.com/irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин поділилася з шанувальниками світлиною зі своєю мамою Лесею у важливу дату – її день народження. Вони постали перед камерою з широкими усмішками на обличчях, ніжно приобійнявши одна одну, завдяки чому в очі одразу впала їхня неймовірна схожість.

Теплу сімейну фотографію зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. В описі до кадру Ірина Федишин залишила зворушливе привітання мамі та подякувала їй за те, що завжди дарує близьким турботу, родинний затишок і ділиться мудрими порадами.

 

''Неймовірно красива та стильна''. Ірина Федишин вразила фанатів фото з мамою, на яку схожа як дві краплі води

Ірина Федишин показала тепле фото з мамою

Джерело: instagram.com/irynafedyshyn

Артистка попозувала для світлини в стильному total-black аутфіті, акцентів якому додала за допомогою брошки у формі гілочки калини та сумки з намистин. Ірина Федишин підкрутила біляве волосся та нафарбувала губи червоною помадою, відтінок якої гармонійно перегукувався з її аксесуарами.

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Зі свого боку мама знаменитості надала перевагу значно яскравішому вбранню. Леся Федишин скомбінувала в своєму аутфіті класичні штани, блузку з абстрактим принтом і зелений тренч. Лук вона довершила окулярами й лаконічною синьо-жовтою брошкою.

''Неймовірно красива та стильна''. Ірина Федишин вразила фанатів фото з мамою, на яку схожа як дві краплі води

Мережу вразив ефектний зовнішній вигляд мами артистки

Джерело: instagram.com/lesia_fedyshyn

Ефектний зовнішній вигляд мами Ірини Федишин миттєво привернув увагу користувачів мережі, тож вони засипали її компліментами й, звісно, привітали зі святом:

"Неймовірно красива та стильна леді! З днем народження. Міцного здоров'я на довгі роки".

"Які ви чудові та красиві, і дуже схожі! Щирі вітання, з днем народження!".

"З днем народження. Це подружка або старша сестра? Які ви красиві!".

"Я не знаю звідки зірки беруть таких молодих і красивих мам".

"Многая літа матусі! Ви неймовірно схожі".

''Неймовірно красива та стильна''. Ірина Федишин вразила фанатів фото з мамою, на яку схожа як дві краплі води

Маму зірки засипали компліментами

Джерело: Скриншот

Усі теплі слова не змогла залишити без відповіді Леся Федишин: "Від щирого серця дякую за привітання! Нехай усіх вас береже Господь".

''Неймовірно красива та стильна''. Ірина Федишин вразила фанатів фото з мамою, на яку схожа як дві краплі води

Леся Федишин подякувала за теплі слова

Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповів, що Ірина Федишин, яка виховує двох синів, дізналася стать третьої дитини.

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