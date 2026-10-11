''Неймовірна жінка!'' Який вигляд мала Ніна Матвієнко в молодості: її донька показала рідкісні кадри

Українська співачка Тоня Матвієнко показала архівні кадри своєї мами, легендарної Ніни Матвієнко, на яких артистка постала ще в молодості. У ролику можна побачити, який вигляд мала майбутня народна артистка України на початку свого творчого шляху, а також порівняти її образи з пізніших років.

Відео дня

Для відео, яке з'явилося у Instagram, донька обрала пісню "Ти – це я", яку присвятила матері. Публікація зворушила шанувальників творчості Ніни Матвієнко, яка померла у жовтні 2023 року.

Тоня Матвієнко супроводила ролик особистим зверненням до мами. Вона наголосила, що та не лише подарувала їй життя, а й залишила значний слід в українській культурі завдяки любові до рідної пісні.

"Мамо, в цей день народились Ви і змінили цей світ. Наповнюючи його змістом і сенсами крізь призму любові до української пісні. Ви подарували цьому світу мене і навпаки. Я уклінно дякую Вам за нього!" – написала співачка.

У коментарях українці вшанували пам'ять легендарної співачки, згадавши її чарівний глоос та вроду:

"У серці назавжди".

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"Памʼять на віки".

"Легенда, хай спочива з миром".

"Щиро дякуємо Всесвіту за те, що подарував Вам, Тонічка, таку неймовірну маму Ніну, а нам усім Берегиню української пісні і просто надзвичайну жінку".

"Легенда української музики".

"Її голос, любов до рідної землі й української пісні житимуть у серцях людей крізь покоління. Дякуємо за пісні, які стали частиною нашої культури, і за спадщину, яку ми продовжуємо берегти. Вічна пам’ять і безмежна шана легенді".

Головні історії дня

"Неймовірна жінка, справжній скарб української культури! Вічна і світла пам’ять".

"Тоню! Ви прекрасна! Достойна донька своєї мами і голоси схожі!"

Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року у віці 75 років. До свого 76-го дня народження, який припадав на 10 жовтня, артистка не дожила лише два дні.

Причиною смерті стала тяжка онкологічна хвороба. Про діагноз співачки широкому загалу стало відомо вже після її смерті. Рак у неї виявили на початку серпня 2023 року, коли через сильний біль у животі артистку доправили до лікарні.

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Донька Ніни Матвієнко раніше розповідала, що звістка про хворобу стала шоком для родини, адже мама до останнього залишалася активною та не хотіла публічно говорити про свій стан.

Раніше OBOZ.UA писав, що "дух" Ніни Матвієнко явився провидиці та зробив пророцтво про кінець війни.