Нестаріюча королева Летиція в ніжній сукні прикувала погляди на військовому параді. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Україна ризикує втратити розвіддані та зброю з США: наскільки це катастрофічно? Мельник поділився оцінкамиУкраїна ризикує втратити розвіддані та зброю з США: наскільки це катастрофічно? Мельник поділився оцінкамиРосія атакувала Харків "Бандеролями": обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, є жертви і постраждаліРосія атакувала Харків "Бандеролями": обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, є жертви і постраждаліУкраїнка представить Словаччину на конкурсі "Місіс Всесвіт": який вигляд має красуня, яка "зробила" обличчя зіркам шоу-бізнесуУкраїнка представить Словаччину на конкурсі "Місіс Всесвіт": який вигляд має красуня, яка "зробила" обличчя зіркам шоу-бізнесуРосія завдала удару по центру Рівного: пошкоджено корпус навчального закладу, 20 людей поранено. Фото і відеоРосія завдала удару по центру Рівного: пошкоджено корпус навчального закладу, 20 людей поранено. Фото і відеоВідключення світла в Україні. ІлюстраціяВідключення світла посилили: які графіки діють у Києві та областях 13 жовтня"Рушійна сила": Карпентер назвав дві країни, які можуть очолити стримування Росії і підтримку України"Рушійна сила": Карпентер назвав дві країни, які можуть очолити стримування Росії і підтримку УкраїниІлюстрація - відключення світла в УкраїніРФ змінила тактику ударів по енергетиці: які регіони України можуть залишитися без світлаКоли востаннє треба стригти газон перед зимою: поради експертівКоли востаннє треба стригти газон перед зимою: поради експертівГенератори на вулиці в Києві. ІлюстраціяУкраїнці можуть замовляти генератори з-за кордону без податків: як скористатися пільгою"У людей горе, а вона таке верзе". Зірка "Ревізора" Олена Філонова втрапила в скандал через реакцію на приліт"У людей горе, а вона таке верзе". Зірка "Ревізора" Олена Філонова втрапила в скандал через реакцію на приліт

Нестаріюча королева Летиція в ніжній сукні прикувала погляди на військовому параді. Фото

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
icon 432
Нестаріюча королева Летиція в ніжній сукні прикувала погляди на військовому параді. Фото
Королева Летиція в ніжній сукні прикувала погляди

Королева Іспанії Летиція з'явилася на військовому параді в Мадриді з нагоди Національного дня країни у світло-рожевій сукні, яку вже одягала раніше. Поки усі довкола були у темно-синніх, червоний та зелених образах, вона виділялася з-поміж інших ніжним вбранням.

Як повідомляє Hello!, для публічного виходу Летиція обрала сукню довжини міді від іспанського бренду The 2nd Skin Co. із рукавами три чверті та приталеним силуетом, який переходить у спідницю-кльош. Цей одяг уже був у гардеробі королеви: торік вона з'являлася в ньому під час державного візиту до Китаю.

Нестаріюча королева Летиція в ніжній сукні прикувала погляди на військовому параді. Фото

Ніжно-рожева сукня королеви

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 10,3 т.
"Сподіваюсь, у нього все буде добре". Слава Дьомін збентежив заявою про Стаса Шурінса, який давно зник з екранів
icon 10,3 т.
"Сподіваюсь, у нього все буде добре". Слава Дьомін збентежив заявою про Стаса Шурінса, який давно зник з екранів
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 879
Одна з найвідоміших інтерв'юерів України Аліна Доротюк розсекретила свій заробіток і скільки платять за розмову з нею
icon 879
Одна з найвідоміших інтерв'юерів України Аліна Доротюк розсекретила свій заробіток і скільки платять за розмову з нею
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 1,0 т.
"Ждунка" MARUV розлучилася з чоловіком після 14 років разом і зробила заяву про їхню спільну дитину
icon 1,0 т.
"Ждунка" MARUV розлучилася з чоловіком після 14 років разом і зробила заяву про їхню спільну дитину

До образу королева додала темно-коричневі туфлі на підборах із відкритою п'ятою та чорний клатч. 54-річна Летиція доповнила усю комбінацію фамільною брошкою з перлиною та діамантами. Саме монархиня Вікторія Євгенія Баттенберзька заповіла передавати цю прикрасу, яка належить до королівської колекції, від однієї іспанської королеви до наступної.

Летиція також одягла довгі сережки з перлами, а каштанове волосся залишила розпущеним, зробивши легку укладку.

Нестаріюча королева Летиція в ніжній сукні прикувала погляди на військовому параді. Фото

Сім'я королеви Летиції

Зазначимо, її молодша донька Софія для параду обрала яскравий червоний костюм від Tommy Hilfiger. А старша спадкоємиця престолу, принцеса Леонор, приєдналася до батьків у військовій формі. Для неї цьогорічна подія стала особливою, адже вона вперше взяла участь у заході після завершення трирічної військової підготовки в академіях армії, флоту та військово-повітряних сил.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що королева Летиція в елегантній сукні повторила свій образ 2019 року. 

Схожі теми
ІспаніяМодакрасаКоролева ЛетиціяКоролева Летиція
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись