Нестаріюча королева Летиція в ніжній сукні прикувала погляди на військовому параді. Фото

Королева Іспанії Летиція з'явилася на військовому параді в Мадриді з нагоди Національного дня країни у світло-рожевій сукні, яку вже одягала раніше. Поки усі довкола були у темно-синніх, червоний та зелених образах, вона виділялася з-поміж інших ніжним вбранням.

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Як повідомляє Hello!, для публічного виходу Летиція обрала сукню довжини міді від іспанського бренду The 2nd Skin Co. із рукавами три чверті та приталеним силуетом, який переходить у спідницю-кльош. Цей одяг уже був у гардеробі королеви: торік вона з'являлася в ньому під час державного візиту до Китаю.

До образу королева додала темно-коричневі туфлі на підборах із відкритою п'ятою та чорний клатч. 54-річна Летиція доповнила усю комбінацію фамільною брошкою з перлиною та діамантами. Саме монархиня Вікторія Євгенія Баттенберзька заповіла передавати цю прикрасу, яка належить до королівської колекції, від однієї іспанської королеви до наступної.

Летиція також одягла довгі сережки з перлами, а каштанове волосся залишила розпущеним, зробивши легку укладку.

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Зазначимо, її молодша донька Софія для параду обрала яскравий червоний костюм від Tommy Hilfiger. А старша спадкоємиця престолу, принцеса Леонор, приєдналася до батьків у військовій формі. Для неї цьогорічна подія стала особливою, адже вона вперше взяла участь у заході після завершення трирічної військової підготовки в академіях армії, флоту та військово-повітряних сил.

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