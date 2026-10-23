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Непоправна втрата для українського кіно: від важкої хвороби помер народний артист та зірка "Вечорів на хуторі біля Диканьки" Федір Стригун

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
1,3 т.
Непоправна втрата для українського кіно: від важкої хвороби помер народний артист та зірка "Вечорів на хуторі біля Диканьки" Федір Стригун
Федір Стригун відійшов у вічність

23 жовтня зупинилося серце народного артиста України та режисера Федора Стригуна. Зірки культового фільму "Вечори на хуторі біля Диканьки" на стало на 87-му році життя.

Про трагедію повідомив син актора Назар Стригун у своєму Facebook, зазначивши: "Його велике серце зупинилося. Останній хранитель українських театральних традицій відійшов у вічність. Корифей помер". Він не вдавався у подробиці смерті артиста, однак мер Львова Андрій Садовий оголосив, що життя легенди кіно забрала важка хвороба.

Непоправна втрата для українського кіно: від важкої хвороби помер народний артист та зірка ''Вечорів на хуторі біля Диканьки'' Федір Стригун

Федір Стригун помер на 87-му році життя. Джерело: Скриншот

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Федір Стригун був визначною особистістю для культурного середовища міста Лева, адже протягом років обіймав посаду художнього керівника Національного театру імені Марії Заньковецької. Його смерть стала болісним ударом для всього колективу.

"Відхід Федора Миколайовича – непоправна втрата для українського театру й усієї України. Його ім’я назавжди вписане в історію української сцени, а його творчість і внесок у розвиток театру житимуть у пам’яті наступних поколінь. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам, учням і всім, хто мав честь знати Корифея Федора Стригуна", – написали в команді театру.

Непоправна втрата для українського кіно: від важкої хвороби помер народний артист та зірка ''Вечорів на хуторі біля Диканьки'' Федір Стригун

Актор більшу частину життя присвятив театру ім. Марії Заньковецької. Джерело: facebook.com/zankovetska.theatre

Що відомо про актора

Федір Миколайович Стригун народився 1 листопада 1939 року в селі Томашівка Черкаської області. Професійну освіту він здобував в університеті імена Карпенка-Карого, а з 1965-го почав розвивати творчу кар'єру у Львові. Спершу знаменитість був актором театру ім. Марії Заньковецької, а з часом став його очільником.

Федір Стригун поставив десятки вистав і зіграв понад 100 ролей на сцені. Найвизначнішими театральними шоу за його участі стали: "Украдене щастя", "Олекса Довбуш", "Гайдамаки", "Сватання на Гончарівці", "Украдене щастя", "Дама з камеліями" та інші. Не менший слід актор залишив і в індустрії кіно, з'явившись у проєктах: "Пропала грамота", "Гуси-лебеді летять", "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Запорожець за Дунаєм", "Поводир" й інших.

Непоправна втрата для українського кіно: від важкої хвороби помер народний артист та зірка ''Вечорів на хуторі біля Диканьки'' Федір Стригун

Федір Стригун був легендою українського театру й кіно. Джерело: facebook.com/andriy.sadovyi

Народний артист залюбки ділився своїм професійним досвідом із молодшим поколінням. Федір Стригун викладав у Львівській консерваторії та Львівському національному університеті імені Івана Франка. Він також був академіком Національної академії мистецтв України, лауреатом Шевченківської премії та кавалер орденів князя Ярослава Мудрого і "За заслуги".

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