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Неоднозначний Венедиктов обурився візитом Джеймі Ланністера в Україну, але зганьбився через вигадану сварку між зірками "Гри престолів"

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
672
Неоднозначний Венедиктов обурився візитом Джеймі Ланністера в Україну, але зганьбився через вигадану сварку між зірками "Гри престолів"
Неоднозначний Венедиктов обурився візитом Джеймі Ланністера в Україну

Російський журналіст Олексій Венедиктов обурився приїздом до України данського актора Ніколая Костера-Вальдау, відомого за роллю Джеймі Ланністера в "Грі престолів". Колишньому головному редактору радіостанції "Ехо Москви" не сподобалося, що знаменитість відвідав нашу країну, однак у своїх міркуваннях він припустився помилки: вигадав конфлікт між виконавцями головних ролей культового серіалу.

Сам Венедиктов на своїй сторінці у Facebook опублікував нібито цитату виконавця ролі Джона Сноу. У ній той начебто звернувся до Костера-Вальдау із претензією через його візит до України, заявивши, що актор не повинен використовувати свою популярність, аби займати чиюсь сторону у війні, про яку нібито нічого не знає. Завершувалася вигадана тирада фразою: "Ланністери завжди були лайном". На це російський журналіст відреагував словами: "Господи ти боже мій..."

Неоднозначний Венедиктов обурився візитом Джеймі Ланністера в Україну, але зганьбився через вигадану сварку між зірками ''Гри престолів''

Венедиктов обурився приїзду актора. Джерело: скриншот

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"Я просто хочу сказати: "Гей, Джеймі, що за фігня?" Ти не повинен використовувати своє обличчя, щоб стати на чийсь бік у війні, про яку ти нічого не знаєш. Припини вдавати, що тобі не байдуже. Хоча знаєте що? Ланністери завжди були лайном", – цю фейкову цитату поширив Венедиктов.

На фейк звернула увагу українська журналістка Лєна Чиченіна. Вона пояснила, що Герінгтон не має акаунтів у соціальних мережах і неодноразово публічно говорив про небажання ними користуватися. Тож приписаний йому допис є фейком.

"У Кіта Герінгтона немає соцмереж – він багато разів казав, що не має жодного бажання з ними зв'язуватися і заводити якісь акаунти. І це відомо. Але не Вєніку з Газпроммедіа", – обурилася Чиченіна у своєму Telegram-каналі.

Неоднозначний Венедиктов обурився візитом Джеймі Ланністера в Україну, але зганьбився через вигадану сварку між зірками ''Гри престолів''

Актор побував біля понівеченого унаслідок російського удару ЖК. Джерело: facebook.com/shumikhin.iegor

Допис Венедиктова зібрав понад 800 вподобань, але у коментарях чимало обурення від українців та заяви про фейкову цитату від самих росіян. Проте Венедиктов надалі вірить у свою вигадану історію, намагаючись висміювати ті коментарі, або ігнорує їх.

Нагадаємо, Ніколай Костер-Вальдау приїхав до України як посол доброї волі Програми розвитку ООН. Під час візиту він побачив наслідки російських обстрілів Києва, побував на Чорнобильській АЕС, відвідав виставу ветерана російсько-української війни та поспілкувався з українцями. Мета його приїзду – привернути увагу міжнародної спільноти до війни та необхідності підтримувати нашу країну.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Анджеліна Джолі, яка приїжджала до України, чесно відповіла, як обирає міста для візитів і хто оплачує її поїздки.

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російська пропагандаВійна в УкраїніросіяниНіколай Костер-ВальдауНіколай Костер-ВальдауОлексій ВенедиктовОлексій Венедиктов
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