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Неоднозначний Том Круз поностальгував за Росією та випадково видав своє справжнє ставлення до росіян. Відео

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 хв
icon 984
Неоднозначний Том Круз поностальгував за Росією та випадково видав своє справжнє ставлення до росіян. Відео
Том Круз поностальгував за Росією та випадково видав своє справжнє ставлення до росіян

Голлівудський актор Том Круз несподівано заговорив про Росію під час випадкової зустрічі з росіянами в Сеулі (Південна Корея). Зірка "Місії нездійсненної" почав згадувати, як свого часу спеціально посадив літак у Новосибірську, щоб побачити місцеві краєвиди Сибіру.

Відео розмови 6 жовтня опублікувала росіянка, а згодом ролик почали активно поширювати російські пабліки. Круз у розмові з мешканкою Красноярська Альоною поводився привітно, цікавився її походженням і наприкінці побажав гарної подорожі.

Коли актор почув, що жінка з Сибіру, він пригадав власну поїздку до Росії у 1990-х роках: "Я посадив там літак, бо хотів побачити Сибір".

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Після цього актор побував у тому районі у 2014 році. Тоді приватний літак актора здійснив посадку для дозаправки в аеропорту Толмачево в Новосибірську. Сам Круз територію аеропорту не залишав, проте вийшов на аеродром, поспілкувався з працівниками та сфотографувався з одним із технічних співробітників.

Під час розмови Круз також згадав Москву. Зокрема, актор розповів про перебування у кількох кварталах від Кремля напередодні відкриття Великого театру у 2011 році та свої прогулянки столицею у 1987-му. 

У момент, коли він це розповідав, з лексикону артиста вирвалася назва театру саме російською мовою. "Большой", – сказав він співрозмовниці з країни-терористки.

Том Круз має тісний зв'язок з Росією, хоч намагається це гучно не афішувати. У 2023 році американському актору приписували роман із російською моделлю та світською левицею Ельсіною Хайровою. Вона є донькою колишнього депутата Держдуми РФ Ріната Хайрова та ексдружиною російського олігарха Дмитра Цвєткова.

Неоднозначний Том Круз поностальгував за Росією та випадково видав своє справжнє ставлення до росіян. Відео

Том Круз має тісний зв'язок з Росією, хоч намагається це гучно не афішувати

Круз і Хайрова нібито познайомилися на приватній вечірці в Лондоні. Згодом їх неодноразово бачили разом, а актор проводив багато часу в розкішній квартирі росіянки.

Заради Хайрової Круз нібито навіть орендував цілий поверх престижного лондонського ресторану Novikov. За вечір він заплатив близько 500 фунтів стерлінгів, а персоналу залишив щедрі чайові. При цьому охорона стежила, щоб пару не фотографували.

Роман, однак, виявився коротким. Уже в лютому 2024 року стало відомо, що Круз розійшовся з Хайровою. За словами джерел, саме актор вирішив припинити стосунки, але хотів залишитися з колишньою коханою у дружніх стосунках, адже вони жили в одному будинку.

Не обійшлося без російського сліду і навколо одного з найвідоміших фільмів Круза. У 2023 році Світовий конгрес українців закликав Американську кіноакадемію не відзначати "Топ Ґан: Меверік" на "Оскарі" через можливий зв'язок стрічки з російським олігархом Дмитром Риболовлєвим.

Неоднозначний Том Круз поностальгував за Росією та випадково видав своє справжнє ставлення до росіян. Відео

Том Круз ностальгує по Росії

Йшлося про інформацію щодо фінансування фільму бізнесменом, якого називають наближеним до російського диктатора Володимира Путіна. Про можливий зв'язок картини з Риболовлєвим тоді писали, зокрема, Los Angeles Times та французьке видання Le Monde.

Раніше OBOZ.UA писав, якою виросла "відлучена" дочка Тома Круза та ким вона стала. Дівчина відмовилася від прізвища батька.

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