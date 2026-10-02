Не Євдокименко: внучка Софії Ротару вигуляла образ за понад 1 млн 600 тис. грн на Тижні моди та назвалася несправжнім прізвищем. Фото

Онука естрадної співачки Софії Ротару, модель Софія Євдокименко, вразила своїм ефектним зовнішнім виглядом на Тижні моди в Парижі. Вона відвідала показ нової колекції жіночого одягу дому високої моди Schiaparelli, вбравшись в аутфіт за понад 32 тисячі євро, де скомбінувала речі від цього ж бренду.

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Під час заходу 25-річна онучка артистки поспілкувалася із представницею блогу про моду The Gloss Channel. У ході розмови вона детальніше розповіла, чому обрала кожен елемент свого образу, а що найцікавіше, представилася несправжнім прізвищем. Вона назвала себе Софією Ів (Sofia Eve).

"Це не звичайний вівторок, це Тиждень моди. Я йду на показ Schiaparelli. Мені дуже подобаються деталі (в образі. – Ред.)", – зазначила модель.

Основою луку Софії Євдокименко став чорний шкіряний костюм. Він складався із фактурного жакету з оригінальними ґудзиками, вартість якого становить 11 500 євро (близько 583 192 грн), та лаконічної спідниці-олівця за €5 900 (299 203 грн).

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Онучка Софії Ротару доповнила аутфіт досить нестандартними аксесуарами від Schiaparelli. Вона надягла сережки із зображенням свого улюбленого скульптора Альберта Джакометті за 1 400 євро (70 997 грн), а також чокер із силуетом двох рук, які переплітаються, за €4 800 (243 419 грн).

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Софія Євдокименко також обрала відносно мінімалістичну каблучку "замкова щілина" вартістю €900 (45 641 грн) та більш об'ємний аксесуар у формі ока за 2 710 доларів (122 327 грн). Кольорового акценту вбранню вона додала за допомогою яскраво-червоного клатчу з тисненням губ за 2 790 євро (141 487 грн).

Завершальним штрихом образу Софії Євдокименко стали чорні туфлі з золотими підборами. Їхня вартість становить €2 500 (126 781 грн).

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