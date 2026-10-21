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"Не уявляв, наскільки це важливо": принц Гаррі розкрив справжню причину повернення до Британії та заговорив про "примирення" з родиною

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
849
"Не уявляв, наскільки це важливо": принц Гаррі розкрив справжню причину повернення до Британії та заговорив про "примирення" з родиною
Принц Гаррі пояснив, чому насправді повернувся з родиною до Великої Британії

Принц Гаррі вперше пояснив, чому ухвалив рішення повернутися до Великої Британії разом із родиною після відмови від виконання королівських обов'язків і шести років життя у США. На такий серйозний крок герцога Сассекса підштовхнуло бажання дати дітям – Арчі та Лілібет – британську освіту й шанс зростати в двох різних культурних середовищах.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю журналу GQ, запис якого відбувся ще у вересні. Принц Гаррі підкреслив, що вони з Меган Маркл не планували переїзд надто довго, а остаточно ухвалили важливе рішення, коли всі обставини склалися на їхню користь.

''Не уявляв, наскільки це важливо'': принц Гаррі розкрив справжню причину повернення до Британії та заговорив про ''примирення'' з родиною

Принц Гаррі вирішив повернутися до Британії, аби відкрити нові можливості для дітей. Джерело: instagram.com/meghan

"Це нові можливості для родини. Шанс віддати дітей до британської школи багато для мене означає. Я навіть не уявляв, наскільки це важливо для мене. Діти вже два тижні ходять до школи. Їм дуже подобається, і це дарує їм зовсім інший досвід. Я не критикую американські школи, але вважаю, що для дітей віком 7 і 5 років дуже важливо мати змогу порівняти два абсолютно різні культурні простори", – сказав герцог.

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Свою роль у переїзді Сассексів до Великої Британії відіграло й бажання принца Гаррі бути ближчим до своєї родини, друзів та проводити більше часу на рідній землі. 

"За ці шість років тут я мав змогу повертатися до Великої Британії лише на короткий час. Тепер вся моя родина може бути зі мною там, у місці, де я виріс. Я хочу показати дітям місця свого дитинства й дати їм можливість хоча б частково пережити те, що пережив я, – хороше, а не обов’язково погане. Усе це змусило мене серйозно замислитися: "Це наш шанс, тож скористаймося ним зараз", – зазначив принц Гаррі.

''Не уявляв, наскільки це важливо'': принц Гаррі розкрив справжню причину повернення до Британії та заговорив про ''примирення'' з родиною

Принц Гаррі пояснив своє рішення переїхати до Великої Британії після 6 років життя у США

Що сказав герцог Сассекський про "примирення" з родиною

Зауважимо, що після рішення принца Гаррі та Меган Маркл зректися королівських обов'язків у родині британських монархів виник серйозний розкол. Герйог Сассекський помітно віддалився від брата принца Вільяма та батька короля Чарльза III, однак тепер публічно заявив, що хотів би владнати непорозуміння.

"Між братами й сестрами виникають розбіжності, руйнуються стосунки між дітьми та батьками. Люди, з якими я спілкуюся, постійно порушують цю тему, тож я знаю, наскільки вона близька багатьом. Мабуть, саме тому вона викликає такий інтерес. Дехто не хоче, щоб усе налагодилося. А я хочу. З огляду на все, що відбувається у світі, найважливіше – примиритися. Це головне", – висловився герцог.

''Не уявляв, наскільки це важливо'': принц Гаррі розкрив справжню причину повернення до Британії та заговорив про ''примирення'' з родиною

Герцог Сассекський хоче "примиритися" з родиною

Як переконаний принц Гаррі, аби "залікувати рану" від конфліктів, потрібно навчитися відпускати минуле. На його думку, в світі відбувається достатньо драматичних подій, тож не варто "загострювати ситуацію через сімейні конфлікти".

Згодом представник Сассексів підкреслив, що слова принца Гаррі не були критикою в бік принца Вільяма, короля Чарльза III чи будь-якого іншого конкретного члена королівської родини. Його заяви мали загальний характер.

Раніше OBOZ.UA розповів, що принц Гаррі поділився одкровенням про "депресію" після виїзду з Великої Британії та як пережив смерть мами.

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