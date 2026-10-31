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Не могла би доглядати за дитиною: важкохвора Тишкевич здивувала, чому їй знадобився кесарів розтин, та як почувається після народження сина

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
66
Не могла би доглядати за дитиною: важкохвора Тишкевич здивувала, чому їй знадобився кесарів розтин, та як почувається після народження сина
Катерина Тишкевич пояснила, чому їй робили кесарів розтин

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка тривалий час бореться з хронічними головними болями, поділилася, що її первісток з'явився на світ шляхом кесаревого розтину. Виявилося, що необхідність провести планову операцію лікарі визначили ще на перших термінах вагітності знаменитості, адже природні пологи могли значно погіршити її самопочуття.

За словами Тишкевич, існувала висока ймовірність посилення інтенсивності головних болей, через що вона не змогла би виконувати материнські обов'язки. Про це артистка розповіла в своїх Instagram-stories, відповідаючи на запитання підписників.

Не могла би доглядати за дитиною: важкохвора Тишкевич здивувала, чому їй знадобився кесарів розтин, та як почувається після народження сина

Природні пологи могли погіршити самопочуття Тишкевич. Джерело: Скриншот

"Природні пологи (перейми та потуги) при моєму діагнозі – хронічному головному болю напруги – могли значно погіршити інтенсивність болю, і я б не була в стані доглядати за дитиною. Ми з лікарями ще на початку вагітності визначили, що в моєму випадку це протипоказання до пологової діяльності", – зазначила акторка.

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Катерина Тишкевич не стала приховувати, що одразу після операції почувалася дуже погано. Згодом стан акторки почав значно покращуватися, та все ж поки вона остаточно не відновилася.

Не могла би доглядати за дитиною: важкохвора Тишкевич здивувала, чому їй знадобився кесарів розтин, та як почувається після народження сина

Акторка поступово відновлюється після кесаревого розтину. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, що 28 жовтня Катерина Тишкевич народила сина від свого чоловіка Валентина Томусяка. Зіркове подружжя обрало для первістка оригінальне ім'я – Даніель.

Не могла би доглядати за дитиною: важкохвора Тишкевич здивувала, чому їй знадобився кесарів розтин, та як почувається після народження сина

Тишкевич і Томусяк стали батьками. Джерело: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Що цікаво, тоді як з оголошенням новини про поповнення в родині актори не затягували, про вагітність Тишкевич повідомили аж на п'ятому місяці. На зачаття дитини пара наважилася лише після того, як артистка перестала приймати сильнодіючі препарати, однак все ж перший триместр виявився для неї дуже складним. На восьмому тижні вагітності у Катерини Тишкевич сталася сильна кровотеча, тож вона хвилювалася, що може втратити малюка. Але, на щастя, трагедії не сталося.

Катерина Тишкевич досить довго відкладала вагітність через важку недугу, про яку публічно заговорила влітку 2022-го. На той момент вона вже вісім років боролася з нестерпними головними болями, які з'являлися раптово і позбавляли її можливості працювати, говорити й навіть розплющувати очі.

Не могла би доглядати за дитиною: важкохвора Тишкевич здивувала, чому їй знадобився кесарів розтин, та як почувається після народження сина

Про поповнення в сім'ї актори оголосили, коли Тишкевич була на 5 місяці вагітності. Джерело: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Аби покращити самопочуття, акторка почала приймати сильні препарати. Катерині Тишкевич пропонували й інший метод боротьби з недугою – електрошокову терапію, однак вона відкладала його до останнього через ризик "вийти розумово відсталою чи взагалі не розмовляти". З часом лікування все ж дало результат. Акторка тривалий час обходилася без препаратів та відчула готовність відродити кар'єру, про що розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.

Раніше OBOZ.UA писав, що alyona alyona розповіла про наслідки зменшення шлунку та чому зараз не може завагітніти.

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