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"Не міг функціонувати": принц Гаррі поділився одкровенням про "депресію" після виїзду з Великої Британії та як пережив смерть мами

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read2 хв
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"Не міг функціонувати": принц Гаррі поділився одкровенням про "депресію" після виїзду з Великої Британії та як пережив смерть мами
Принц Гаррі зізнався у "депресії" після виїзду з Великої Британії

Принц Гаррі публічно зізнався, що в 2019 році "впав у депресію", коли разом із сім'єю переїхав з Великої Британії до Канади. За словами герцога Сессекського, він вирішив покинути рідну країну, аби отримати трохи простору, а натомість пережив серйозний "спад адреналіну".

У той непростий період молодший син короля Чарльза III почувався абсолютно безпорадним, тож іноді навіть не міг виконувати звичну роботу. Таким одкровенням він поділився під час розмови з нейробіологом для навчальної відеоплатформи MasterClass, пише BBC.

''Не міг функціонувати'': принц Гаррі поділився одкровенням про ''депресію'' після виїзду з Великої Британії та як пережив смерть мами

Герцог Сассекський розповів про свою "депересію"

"Перебуваючи в Канаді, подалі від стресового середовища, де, очевидно, мій організм постійно виробляв адреналін, я відчув різкий спад адреналіну вже за 2-3 дні. Я з таким раніше не стикався. Здавалося, що мені потрібен був стрес, аби організм виробляв адреналін і мозок міг нормально працювати, адже вдома я став абсолютно безпорадним. Приблизно на два тижні я навіть впав у депресію й відчував, що не міг нормально функціонувати без адреналіну", – розкрив герцог.

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Наважився принц Гаррі розповісти й про інший болісний період свого життя – втрату мами принцеси Діани в 1997 році. Як поділився герцог СассекськийУ, тоді він намагався зробити все можливе, аби "втекти" від власних емоцій.

''Не міг функціонувати'': принц Гаррі поділився одкровенням про ''депресію'' після виїзду з Великої Британії та як пережив смерть мами

Після втрати мами принц Гаррі намагався "втекти" від почуттів

"У свої 20 років я двічі вирушив на війну (принц служив в Афганістані. – Ред.), думаючи, що зможу втекти від власних почуттів. Але все вийшло зовсім інакше. Я довго залишався емоційно спустошеним, значною мірою тому, що відчував провину. Я ніби зраджував її, коли дозволяв собі бути щасливим і радіти життю без неї. Мені здавалося, що я мушу сумувати й придушувати свої емоції, аби довести їй, що мені її не вистачає"– розповів принц.

За словами герцога Сассекського, "розблокувати" почуття його допомогла порада психолога. Принц Гаррі розпилив парфуми матері та зрештою усвідомив, що вона хотіли б, аби він був щасливий.

Раніше OBOZ.UA розповів, як принц Гаррі продовжує справу своєї матері Діани в Україні та чому благодійні візити "розсварили" його з братом Вільямом.

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