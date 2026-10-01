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"Не хочеться болісної агонії". Зрадниця Лоліта зробила заяву про свою смерть та чи хоче, щоб її поховали в Україні біля родичів

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 2,5 т.
"Не хочеться болісної агонії". Зрадниця Лоліта зробила заяву про свою смерть та чи хоче, щоб її поховали в Україні біля родичів
Зрадниця Лоліта зробила заяву про свою смерть

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, яка народилася в Мукачеві та після початку повномасштабного вторгнення РФ продовжує жити й працювати в країні-агресорці, задумалася про власну смерть. 62-річна артистка зізналася, що найбільше її лякає не сама смерть, а немічність і болісна агонія, тому вона вже розпорядилася щодо того, що має статися з її тілом після скону.

Про це Лоліта розповіла в інтерв'ю росіянці Юлії Меньшовій. Співачка заявила, що хоче, аби її кремували, а прах розвіяли, щоб рідним не доводилося роками доглядати за могилою.

''Не хочеться болісної агонії''. Зрадниця Лоліта зробила заяву про свою смерть та чи хоче, щоб її поховали в Україні біля родичів

Лоліта заговорила про свою смерть

Джерело: скриншот

"Не хочеться немічності, не хочеться болісної агонії. А хочеться, щоб твої близькі точно переконалися, що ти померла, тому що я сказала, щоб мене кремували й розвіяли. Щоб не було цих знущань із родичів у вигляді багаторічних походів на кладовище", – сказала вона.

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За словами Лоліти, раніше вона любила гуляти кладовищами, коли приїжджала на гастролі в різні міста та країни. Вона розповіла, що могла замість походу в магазини вирушити на цвинтар, щоб розглядати могили та старовинні поховання.

Утім, ставлення артистки до кладовищ змінилося після смерті близьких. Вона зазначила, що багато могил її рідних "в іншій країні", тобто в Україні, а відвідувати їх вона більше не може.

''Не хочеться болісної агонії''. Зрадниця Лоліта зробила заяву про свою смерть та чи хоче, щоб її поховали в Україні біля родичів

Мілявська хоче, аби її кремували

Джерело: Facebook Лоліти Мілявської

"Стільки могил моїх близьких, які я вже ніколи не зможу відвідати. Вони всі залишилися в іншій країні, за ними ніхто не доглядатиме. Їх колись так само знесуть і там побудують житловий комплекс, як це зазвичай і відбувалося. Тому я й сказала, що хочу, щоб мене розвіяли", – пояснила співачка.

Запроданка також зізналася, що намагається "привчати себе" до думок про смерть. Водночас вона заявила, що вірить у Бога та загробне життя.

"Сам факт немічності мене лякає більше. Все одно я вірю в Бога. Я впевнена, я вірю в загробне життя. Мені так легше. Мені точно так легше знати, що там є", – сказала Лоліта.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у Росії вимагають заборонити всі концерти до кінця війни через істерику Лоліти. 

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