''Не хочеться болісної агонії''. Зрадниця Лоліта зробила заяву про свою смерть та чи хоче, щоб її поховали в Україні біля родичів

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, яка народилася в Мукачеві та після початку повномасштабного вторгнення РФ продовжує жити й працювати в країні-агресорці, задумалася про власну смерть. 62-річна артистка зізналася, що найбільше її лякає не сама смерть, а немічність і болісна агонія, тому вона вже розпорядилася щодо того, що має статися з її тілом після скону.

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Про це Лоліта розповіла в інтерв'ю росіянці Юлії Меньшовій. Співачка заявила, що хоче, аби її кремували, а прах розвіяли, щоб рідним не доводилося роками доглядати за могилою.

"Не хочеться немічності, не хочеться болісної агонії. А хочеться, щоб твої близькі точно переконалися, що ти померла, тому що я сказала, щоб мене кремували й розвіяли. Щоб не було цих знущань із родичів у вигляді багаторічних походів на кладовище", – сказала вона.

За словами Лоліти, раніше вона любила гуляти кладовищами, коли приїжджала на гастролі в різні міста та країни. Вона розповіла, що могла замість походу в магазини вирушити на цвинтар, щоб розглядати могили та старовинні поховання.

Утім, ставлення артистки до кладовищ змінилося після смерті близьких. Вона зазначила, що багато могил її рідних "в іншій країні", тобто в Україні, а відвідувати їх вона більше не може.

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"Стільки могил моїх близьких, які я вже ніколи не зможу відвідати. Вони всі залишилися в іншій країні, за ними ніхто не доглядатиме. Їх колись так само знесуть і там побудують житловий комплекс, як це зазвичай і відбувалося. Тому я й сказала, що хочу, щоб мене розвіяли", – пояснила співачка.

Запроданка також зізналася, що намагається "привчати себе" до думок про смерть. Водночас вона заявила, що вірить у Бога та загробне життя.

"Сам факт немічності мене лякає більше. Все одно я вірю в Бога. Я впевнена, я вірю в загробне життя. Мені так легше. Мені точно так легше знати, що там є", – сказала Лоліта.

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