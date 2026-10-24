Не афішував майже рік: переможець ''Танців з зірками'' Леонов мобілізувався в ЗСУ та розкрив, де проходить службу

Переможець сьомого сезону шоу "Танці з зірками" Максим Леонов поповнив лави Збройних Сил України. Як розкрив артист, він мобілізувався ще наприкінці 2025 року, однак не афішував цю інформацію, аби не створювати навколо себе зайвий ажіотаж.

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Нині Леонов є військовослужбовцем 46-тої окремої аеромобільної бригади в складі Десантно-штурмових військ. Про це він розповів у коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром".

"Зараз я проходжу службу в Збройних силах України у 46-й бригаді десантно-штурмових військ. Служу від грудня минулого року. Це суто моя позиція, але я вирішив на цьому не робити хайп", – поділився танцівник.

Максим Леонов не став вдаватися у подробиці щодо того, на якому напрямку проходить службу, однак зауважив, що час від часу має змогу приїжджати до Києва, отримавши дозвіл від командування. У столиці він використовує свою медійність, аби збирати кошти на потреби бригади.

Окремо тріумфатор "Танців з зірками" підкреслив, що його рішення мобілізуватися було максимально спонтанним. Він вважає, що кожен українець має бути причетним до відстоювання нашої незалежності, тож зробив відповідний крок.

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"Я вважаю, що кожен якимось чином має долучитися до війська. Чи то своїми можливостями, чи то вступити до нього", – висловився артист.

Що відомо про танцівника

Максим Леонов народився у Запоріжжі. Вже у віці дев'яти років він почав займатися бальними танцями й відчув у цьому своє покликання, хоча спершу дещо скептично ставився до такого напрямку діяльності. Після старанної роботи над собою, Леонов став дворазовим віце-чемпіоном світу за версією IDSA та віце-чемпіоном України з латиноамериканської програми.

Головні історії дня

Телевізійна слава прийшла до артиста в 2018 році, коли він взяв участь в українській версії проєкту "Танці з зірками". Тоді він вийшов на паркет із ведучою Машею Єфросиніною, а наступного року став партнером акторки Олени Кравець. Тріумфувати на шоу Максу Леонову вдалося у 2020-му, адже саме тоді він із співачкою Сантою Дімопулос виборов перемогу.

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