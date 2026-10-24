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Не афішував майже рік: переможець "Танців з зірками" Леонов мобілізувався в ЗСУ та розкрив, де проходить службу

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
1,1 т.
Не афішував майже рік: переможець "Танців з зірками" Леонов мобілізувався в ЗСУ та розкрив, де проходить службу
Максим Леонов поповнив лави ЗСУ. Джерело: instagram.com/maksleonov_official

Переможець сьомого сезону шоу "Танці з зірками" Максим Леонов поповнив лави Збройних Сил України. Як розкрив артист, він мобілізувався ще наприкінці 2025 року, однак не афішував цю інформацію, аби не створювати навколо себе зайвий ажіотаж.

Нині Леонов є військовослужбовцем 46-тої окремої аеромобільної бригади в складі Десантно-штурмових військ. Про це він розповів у коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром".

"Зараз я проходжу службу в Збройних силах України у 46-й бригаді десантно-штурмових військ. Служу від грудня минулого року. Це суто моя позиція, але я вирішив на цьому не робити хайп", – поділився танцівник.

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Максим Леонов не став вдаватися у подробиці щодо того, на якому напрямку проходить службу, однак зауважив, що час від часу має змогу приїжджати до Києва, отримавши дозвіл від командування. У столиці він використовує свою медійність, аби збирати кошти на потреби бригади.

Не афішував майже рік: переможець ''Танців з зірками'' Леонов мобілізувався в ЗСУ та розкрив, де проходить службу

Максим Леонов розповів про службу в ЗСУ. Джерело: Скриншот

Окремо тріумфатор "Танців з зірками" підкреслив, що його рішення мобілізуватися було максимально спонтанним. Він вважає, що кожен українець має бути причетним до відстоювання нашої незалежності, тож зробив відповідний крок.

"Я вважаю, що кожен якимось чином має долучитися до війська. Чи то своїми можливостями, чи то вступити до нього", – висловився артист.

Не афішував майже рік: переможець ''Танців з зірками'' Леонов мобілізувався в ЗСУ та розкрив, де проходить службу

Танцівник використовує свою медійність для допомоги бригаді. Джерело: instagram.com/maksleonov_official

Що відомо про танцівника

Максим Леонов народився у Запоріжжі. Вже у віці дев'яти років він почав займатися бальними танцями й відчув у цьому своє покликання, хоча спершу дещо скептично ставився до такого напрямку діяльності. Після старанної роботи над собою, Леонов став дворазовим віце-чемпіоном світу за версією IDSA та віце-чемпіоном України з латиноамериканської програми.

Телевізійна слава прийшла до артиста в 2018 році, коли він взяв участь в українській версії проєкту "Танці з зірками". Тоді він вийшов на паркет із ведучою Машею Єфросиніною, а наступного року став партнером акторки Олени Кравець. Тріумфувати на шоу Максу Леонову вдалося у 2020-му, адже саме тоді він із співачкою Сантою Дімопулос виборов перемогу.

Не афішував майже рік: переможець ''Танців з зірками'' Леонов мобілізувався в ЗСУ та розкрив, де проходить службу

Санта Дімопулос і Макс Леонов перемогли в "Танцях з зірками" в 2020 році. Джерело: Пресслужба "Танців з зірками"

Раніше OBOZ.UA писав, що актор Сергій Стрельніков долучився до ЗСУ та розповів про свою "бригаду нового покоління".

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