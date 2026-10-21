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Називав Київ "кастрованим", а Крим – російським: де зараз Володимир Бистряков, який працював над легендарним "Петриком П'яточкіним"

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read3 хв
426
Називав Київ "кастрованим", а Крим – російським: де зараз Володимир Бистряков, який працював над легендарним "Петриком П'яточкіним"
Де зараз Володимир Бистряков, який працював над легендарним "Петриком П'яточкіним"

Композитор Володимир Бистряков, який створив музику до легендарних радянських мультфільмів, зокрема "Як Петрик П'яточкін слоників рахував", після початку повномасштабної війни виїхав з України до Німеччини. Ще задовго до цього він виправдовував окупацію Криму, а в березні 2025 року назвав Київ "кастрованим" через перейменування вулиць, мовну політику та мобілізацію.

Про його від'їзд з України та політичні погляди згадала редакторка мультфільмів і перекладачка Наталія Гузєєва, відома як авторка персонажів Капітошки та Петрика П'яточкіна. В інтерв'ю OBOZ.UA вона поділилася своїм ставленням до колишнього колеги, з яким працювала над анімаційними проєктами.

Називав Київ ''кастрованим'', а Крим – російським: де зараз Володимир Бистряков, який працював над легендарним ''Петриком П'яточкіним''

Він після початку повномасштабної війни виїхав з України до Німеччин. Джерело: Facebook Володимира Бистрякова

"Бистряков – талановитий композитор, і на нашій студії він був дуже затребуваний. Але найбільший попит на нього був насамперед у Росії, тому Революцію Гідності й подальше віддалення України від російського шоу-бізнесу він сприйняв як особисту катастрофу. Як і багато інших, хто будував там кар’єру. На зламі епох таке буває", – зазначила Гузєєва.

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Вона також пояснила, що вважає принциповим питанням не сам виїзд композитора за кордон, а його позицію: "Чи втік він? Як людина, яка не підлягала мобілізації, він мав право виїхати й скористався ним. Але річ не в тому, що літня людина виїхала, а в її позиції. І ось її я не поділяю. Водночас і серед тих, хто залишився в Україні, є люди зі світоглядом, який мені чужий. Не хочу наводити приклади – їх можна знайти в медіа, які постійно когось викривають".

Називав Київ ''кастрованим'', а Крим – російським: де зараз Володимир Бистряков, який працював над легендарним ''Петриком П'яточкіним''

Серед найвідоміших робіт Бистрякова – музика до анімаційних стрічок "Як Петрик П'яточкін слоників рахував". Джерело: Facebook Володимира Бистрякова

Чим відомий Володимир Бистряков

Володимир Бистряков народився 1946 року в Києві, де здобув музичну освіту в консерваторії, а згодом працював піаністом Київської філармонії. Широку популярність йому принесла композиторська діяльність: він створював музику для естрадних виконавців, кінофільмів, театральних постановок і мультфільмів.

Серед найвідоміших робіт Бистрякова – музика до анімаційних стрічок "Як Петрик П'яточкін слоників рахував", "Аліса в Задзеркаллі", "По дорозі з хмарами" та "Острів скарбів".

Називав Київ ''кастрованим'', а Крим – російським: де зараз Володимир Бистряков, який працював над легендарним ''Петриком П'яточкіним''

Бистряков виправдовував окупацію. Джерело: Facebook Володимира Бистрякова

Як Бистряков виправдовував окупацію

Бистряков не приховував проросійських поглядів і до початку повномасштабного вторгнення. У 2017 році в ефірі проросійського телеканалу "112 Україна" він заявив, що в Криму нібито законно провели референдум, а російських військових там не було.

Композитор також перекладав відповідальність за початок війни на українську сторону. Він стверджував, що війни на Донбасі можна було б уникнути, якби Україна погодилася на конфедеративний устрій, і заперечував роль Росії в початку бойових дій.

"Крим у нас був автономною республікою, там законно провели референдум. І ніяких автоматів там не було. Була лише команда з Америки не перешкоджати анексії Криму. На Донбасі все розпочалося не з Росії, а з того, що Донбас виступав за те, щоб у нас була конфедерація. Якби у нас вона була, якби не розпочали із літаків обстрілювати Луганськ, не було б війни. Я впевнений", – заявляв музикант.

Називав Київ ''кастрованим'', а Крим – російським: де зараз Володимир Бистряков, який працював над легендарним ''Петриком П'яточкіним''

Бистряков критикував Революцію Гідності, українську владу та політику деколонізації. Джерело: Facebook Володимира Бистрякова

Зокрема, Бистряков критикував Революцію Гідності, українську владу та політику деколонізації. Він також заявляв, що так звані чорні списки нібито знищують українську культуру, а російських військових на Донбасі немає.

За свої заяви у 2018 році композитор потрапив до бази "Миротворець". Серед зазначених на сайті причин – публічна антиукраїнська пропаганда, підтримка проросійських терористичних організацій та підтримка російської агресії проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Бистряков залишив Україну у березні 2022-го та перебрався до Німеччини. Через три роки після виїзду у березні 2025 року він вирішив поділитися своєю новою пропагандистською думкою із суспільством у соцмережах.

Називав Київ ''кастрованим'', а Крим – російським: де зараз Володимир Бистряков, який працював над легендарним ''Петриком П'яточкіним''

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Бистряков залишив Україну. Джерело: Facebook Володимира Бистрякова

"Мене можуть запитати про ностальгію...Отож. Ностальгії не виникає за тим Києвом, який є зараз... кастрованим, перейменованим, із забороненою рідною мовою (мова про російську мову. – Ред.), з брехнею в ефірі, з затриманнями людей..."писав композитор.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що телеведучий Микола Вересень зробив гучну заяву про кума Путіна Віктора Медведчука та його "допомогу" українцям.

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