25 листопада стало відомо ім'я переможниці престижного міжнародного конкурсу краси Miss International 2026. Головної корони було удостоєно 26-річну представницю Молдови – Єлизавету Кузнецову.

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Відповідну інформацію оголосили на офіційній сторінці конкурсу в Instagram. Кузнецова змогла обійти інших 72 учасниць із різних куточків світу, тож під час гранд-фіналу в Токіо (Японія) перейняла титул Miss International від своєї попередниці, колумбійської моделі Каталіни Дуке.

У вирішальному етапі змагання нова "королева краси" засяяла у вишуканій приталеній сукні з відкритими рукавами, задекорованій мерехтливими елементами по всій довжині. Волосся Єлизавета Кузнецова зібрала в гладкий пучок, а зовнішність злегка підкреслила нюдовим макіяжем.

Окрім представниці Молдови, до п'ятірки найкращих увійшли: Бріттані Фіні (Велика Британія), Лаура Глозарова (Чехія), Вікторія Косасі (Індонезія) та Кхань Нху Ле (В'єтнам). Українка Дар’я Харитонова, на жаль, не потрапила до фіналу. Ім'я Miss International Ukraine 2026 не опинилося серед 20 лідерок, однак вона все одно змогла достойно представити нашу країну на світовій арені.

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Що відомо про переможницю

Єлизавета Кузнецова народилася в молдовському місті Тирасполь. За своїми плечима вона має немалий досвід участі в конкурсах краси. У 2019 році вона здобула титул "Міс Молдова" та вирушила представляти країну на Miss World. Тоді досягнути високого результату моделі не вдалося, однак у 2025 році вона опинилася серед 25 найкращих учасниць Miss Earth.

Головні історії дня

Тепер Кузнецова вперше принесла Молдові перемогу на конкурсі Miss International. Як завила модель, після тріумфу вона планує зосередитися на четвертій Цілі сталого розвитку ООН – "Якісна освіта".

"Освіта – найпотужніший інструмент у боротьбі із замкненим колом бідності. Я родом із Молдови й знаю, що таланти є всюди, але можливості доступні не кожному. Я хочу стати частиною змін і створювати такі можливості для майбутніх поколінь", – наголосила Кузнецова.

Раніше OBOZ.UA розповів, представниця якої країни забрала корону "Міс Всесвіт 2026".