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Найскандальніша учасниця "Голосу" відповіла на закиди про "куплене" місце в шоу та звинувачення у кумівстві

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read3 хв
3,9 т.
Найскандальніша учасниця "Голосу" відповіла на закиди про "куплене" місце в шоу та звинувачення у кумівстві
Олена Світлицька відреагувала на критику після виступу на "Голосі країни". Джерело: instagram.com/olena_svitlytska

Українська акторка Олена Світлицька відреагувала на скандал, який розгорівся в мережі після її виступу на сліпих прослуховуваннях шоу "Голос країни". Зірку серіалів "Лікар Ковальчук" та "Виховання почуттів" звинуватили в "купівлі" місця в проєкті, однак вона заявила: досягла успіху не завдяки зв'язкам, а постійній роботі над собою.

За словами Світлицької, вона з раннього віку почала ходити на різні кастинги й часто чула відмови, однак не опустила рук і зрештою "доторкнулася" до мрії. На гучні закиди акторка відповіла у своєму Instagram.

Найскандальніша учасниця ''Голосу'' відповіла на закиди про ''куплене'' місце в шоу та звинувачення у кумівстві

Олена Світлицька відреагувала на закиди про нечесне потрапляння на "Голос країни". Джерело: instagram.com/olena_svitlytska

"Читаю все те, що пишуть зараз про мій виступ на "Голосі", та найбільше дивуюсь одній думці: "кумівство, тягнуть своїх, скільки ти заплатила". Знаєте, я саме та дівчина, яка проходила сотні кастингів за свій творчий шлях і сотні разів обирали не мене. Чи було мені боляче? Так. Чи втрачала я віру в себе? Ні", – написала артистка.

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Колись для Олени Світлицької здавалося чимось недосяжним потрапити в команду зіркової тренерки "Голосу країни" Наталії Могилевської, але тепер це її реальність. Саме тому, як підкреслила акторка, вона просто хотіла би сказати минулій собі, що її час ще настане, головне – не зупинятися.

Окрім закидів про "проплачене" місце, деякі користувачі мережі відверто розкритикували вокальні дані Світлицької. Дехто прямо заявляв, що вона "не вміє співати", тоді як інші коментували виступ акторки більш іронічними фразами:

"Та сама однокласниця, яка робила шоу на всіх святах в школі".

"На "Фабриці зірок" погані вокалісти" – сказали вони. Угу, бл...".

Найскандальніша учасниця ''Голосу'' відповіла на закиди про ''куплене'' місце в шоу та звинувачення у кумівстві

Світлицьку розкритикували після участі в шоу. Джерело: Скриншот

Найскандальніша учасниця ''Голосу'' відповіла на закиди про ''куплене'' місце в шоу та звинувачення у кумівстві

Вокальні дані акторки вразили не всіх користувачів мережі. Джерело: Скриншот

Реагуючи на подібну критику Олена Світлицька підкреслила: чудово знає, що не є професійною співачкою, однак готова працювати над собою задля покращення результату.

"Звісно, я не професійна вокалістка і я це прекрасно знаю. Але не спробувати доторкнутися до своєї мрії, прожити життя і шкодувати про це – так тупо! Тому деякі коментарі беру собі і буду працювати над голосом більше, коли в мене є такий шанс", – наголосила зірка українських серіалів.

Найскандальніша учасниця ''Голосу'' відповіла на закиди про ''куплене'' місце в шоу та звинувачення у кумівстві

Акторка заявила, що не зважає на критику, адже потрапила в шоу завдяки постійній роботі. Джерело: instagram.com/olena_svitlytska

За словами Світлицької, незважаючи на критику, вона ні на мить не шкодує про своє рішення вийти на сцену "Голосу країни". Для акторки честь стати частиною проєкту, який вже подарував їй купу емоцій та можливість познайомитися з Наталією Могилевською і Тіною Кароль.

"Бути в команді Наталі Могилевської і переймати її професійний досвід – це не вдача, а результат мого геть не простого шляху. Тому, читаючи коментарі, мене нічого не чіпляє. Це не визначає мою цінність. Я можу лише порівняти себе з Оленкою десять років тому і поставити собі нові цілі та мрії. І бути прикладом для своїх дівчат, аби вони йшли за своїми мріями, попри думку інших. Навіть якщо тобі сотні раз казали "ні", – підсумувала Світлицька.

Нагадаємо, що зірка "Виховання почуттів" виконала на сцені талант-шоу композицію Гайтани "Самотня боса". Вона змусила танцювати наставників та й сама настільки поринула у виступ, що в певний момент зняла взуття і продовжила співати босоніж. Олені Світлицькій вдалося розвернути лише одне тренерське крісло, а саме Наталії Могилевської.

Найскандальніша учасниця ''Голосу'' відповіла на закиди про ''куплене'' місце в шоу та звинувачення у кумівстві

Цимбалюк підтримав кохану. Джерело: instagram.com/olena_svitlytska

За лаштунками сцени "Голосу країни" акторку підтримував її бойфренд Тарас Цимбалюк. Після завершення виступу Світлицької він вийшов на сцену, вручив їй букет квітів та поцілував, викликавши бурхливу реакцію в аудиторії.

Раніше OBOZ.UA розповів, що "українізована" вірменка, яка співає лише рік, розвернула чотири крісла на "Голосі" та розпалила запеклу боротьбу між тренерами.

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