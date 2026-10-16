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"Найпрофесійніша інтерв’юерка України" назвала двох зірок-легенд, які не хочуть давати інтервʼю

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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"Найпрофесійніша інтерв’юерка України" назвала двох зірок-легенд, які не хочуть давати інтервʼю
Аліна Доротюк назвала двох зірок-легенд, які не хочуть давати інтервʼю

Інтерв'юерка Аліна Доротюк назвала двох легендарних представників української культури, яких давно мріє запросити на інтерв’ю, але поки безуспішно. Йдеться про народих артистів – актрису Аду Роговцеву та співака Василя Зінкевича, які нечасто з’являються в публічному просторі та не поспішають спілкуватися з журналістами.

Про це вона розповіла в інтерв’ю програмі "Ранок вдома". Доротюк, яка сама назвала себе "найпрофесійнішою інтерв’юеркою України", зізналася, що навіть багаторічний досвід роботи не допоміг їй поки домовитися про розмову з цими знаменитостями.

"Яких я дуже чекаю? Ада Роговцева, Василь Зінкевич. Це ті, до кого я "стукала", і, на жаль, поки що вони не прийшли до мене на інтерв’ю. Це вже легенди України", – розповіла Доротюк.

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Водночас інтерв'юерка не вважає, що відкладене інтерв’ю обов’язково означає остаточну відмову. За її словами, деякі співрозмовники погоджуються на розмову лише через кілька років після першого запрошення.

"Завжди є гості, які відкладають інтерв’ю, але приходять через рік, два, три, чотири. І такі у мене були гості, і вони все ж таки доходять, приходять і дають інтерв’ю", – пояснила вона.

''Найпрофесійніша інтерв’юерка України'' назвала двох зірок-легенд, які не хочуть давати інтервʼю

Ада Роговцева майже не дає інтерв'ю. Джерело: facebook.com/adarogovtseva

Зазначимо, Ада Роговцева справді досить вибірково підходить до спілкування з медійниками. Останніми роками акторка давала інтерв’ю лише журналісту Олексію Суханову та співаку-військовому Сергію Жадану – людям, яких добре знає та з якими має особистий зв’язок.

Не менш закритим залишається й Василь Зінкевич. Легендарний співак не дає інтерв’ю та дуже рідко з’являється на публіці. Побачити його можна переважно під час великих концертів, присвячених знаковим подіям для України.

''Найпрофесійніша інтерв’юерка України'' назвала двох зірок-легенд, які не хочуть давати інтервʼю

Василь Зінкевич. Джерело: скриншот відео

Раніше OBOZ.UA писав, що світська журналістка, яку порівнюють з Катею Осадчею, розповіла про зірок-скандалістів, які виривають мікрофон, блокують і обзивають.

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