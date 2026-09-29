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Наймолодша донька Стівена Спілберга вийшла заміж в унікальній сукні за майже $10 тисяч. Фото

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read2 хв
icon 2,4 т.
Наймолодша донька Стівена Спілберга вийшла заміж в унікальній сукні за майже $10 тисяч. Фото
Донька Стівена Спілберга зіграла весілля з коханим

Наймолодша донька культового американського кінорежисера Стівена СпілбергаДестрі Аллін Спілберг – уклала шлюб зі своїм коханим чоловіком, агентом із нерухомості Джейком Герсковіцем. Молодята відгуляли весілля в суботу, 26 вересня, трохи більше ніж через пів року після оголошення про заручини.

За даними Daily Mail, святкова церемонія відбулася в селищі Іст-Гемптон у штаті Нью-Йорк. Протягом кількох десятиліть Стівен Спілберг володіє розкішним маєтком вартістю 64 мільйони доларів у цьому населеному пункті, однак наразі невідомо, чи саме там пара вирішила організувати гуляння.

Наймолодша донька Стівена Спілберга вийшла заміж в унікальній сукні за майже $10 тисяч. Фото

Дестрі Спілберг мала елегантний вигляд

Джерело: instagram.com/nicolechavezstyle

Для особливого дня наречена обрала унікальний весільний образ за 9 365 доларів (приблизно 420 142 грн), який створила дизайнерка Селін Мейслер. Верхня частина сукні Дестрі Спілберг складалася із напівпрозорого французького мережива та елегантного корсету, що створював силует "пісочного годинника". Вона плавно переходила в фактурну спідницю з тафти, яка драматично розширювалася донизу, утворюючи форму тюльпана.

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Наймолодша донька Стівена Спілберга вийшла заміж в унікальній сукні за майже $10 тисяч. Фото

Донька режисера обрала для важливого дня вишукану сукню

Джерело: instagram.com/nicolechavezstyle

"Родзинки" святковому аутфіту наймолодша з семи дітей Стівена Спілберга додала за допомогою яскраво-жовтих туфель на підборах. Вона зібрала волосся в стриманий гладкий пучок, а в макіяжі надала перевагу пастельним кольорам.

Джейк Герсковіц зі свого боку вбрався в елегантний темно-синій смокінг, який скомбінував зі світлою сорочкою та метеликом.

Наймолодша донька Стівена Спілберга вийшла заміж в унікальній сукні за майже $10 тисяч. Фото

Дестрі Аллін Спілберг вийшла заміж за Джейка Герсковіца

Джерело: instagram.com/destryallyn

Дестрі Спілберг почала будувати стосунки з агентом із нерухомості у 2022 році після того, як пережила драму в особистому житті – розірвала роман з нареченим Генком Леграном. Пара доволі активно ділиться спільними світлинами в соцмережах, а на початку 2026-го оголосила про заручини.

Наймолодша донька Стівена Спілберга вийшла заміж в унікальній сукні за майже $10 тисяч. Фото

Пара разом із 2022 року

Джерело: instagram.com/destryallyn

Відомо, що Дестрі Спілберг пішла по стопах свого зіркового батька та пов'язала життя з режисурою. У 2024 році відбулася прем'єра її першого повнометражного фільму "Будь ласка, не годуйте дітей" (Please Don't Feed the Children).

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