Наймолодша донька культового американського кінорежисера Стівена Спілберга – Дестрі Аллін Спілберг – уклала шлюб зі своїм коханим чоловіком, агентом із нерухомості Джейком Герсковіцем. Молодята відгуляли весілля в суботу, 26 вересня, трохи більше ніж через пів року після оголошення про заручини.

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За даними Daily Mail, святкова церемонія відбулася в селищі Іст-Гемптон у штаті Нью-Йорк. Протягом кількох десятиліть Стівен Спілберг володіє розкішним маєтком вартістю 64 мільйони доларів у цьому населеному пункті, однак наразі невідомо, чи саме там пара вирішила організувати гуляння.

Для особливого дня наречена обрала унікальний весільний образ за 9 365 доларів (приблизно 420 142 грн), який створила дизайнерка Селін Мейслер. Верхня частина сукні Дестрі Спілберг складалася із напівпрозорого французького мережива та елегантного корсету, що створював силует "пісочного годинника". Вона плавно переходила в фактурну спідницю з тафти, яка драматично розширювалася донизу, утворюючи форму тюльпана.

"Родзинки" святковому аутфіту наймолодша з семи дітей Стівена Спілберга додала за допомогою яскраво-жовтих туфель на підборах. Вона зібрала волосся в стриманий гладкий пучок, а в макіяжі надала перевагу пастельним кольорам.

Джейк Герсковіц зі свого боку вбрався в елегантний темно-синій смокінг, який скомбінував зі світлою сорочкою та метеликом.

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Дестрі Спілберг почала будувати стосунки з агентом із нерухомості у 2022 році після того, як пережила драму в особистому житті – розірвала роман з нареченим Генком Леграном. Пара доволі активно ділиться спільними світлинами в соцмережах, а на початку 2026-го оголосила про заручини.

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Відомо, що Дестрі Спілберг пішла по стопах свого зіркового батька та пов'язала життя з режисурою. У 2024 році відбулася прем'єра її першого повнометражного фільму "Будь ласка, не годуйте дітей" (Please Don't Feed the Children).

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