На Байковому кладовищі в Києві збереглася могила актора Миколи Рощина-Інсарова, якого свого часу називали одним із найяскравіших "героїв-коханців" на театральній сцені. Його життя обірвалося 20 січня 1899 року: артиста застрелив чоловік актриси Анни Пасхалової Олександр Малов, приревнувавши дружину до колеги.

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Про історію відомого актора, його резонансне вбивство та могилу на Байковому кладовищі розповів блогер Владислав Тимошенко, який показує поховання видатних українців.

Надгробок Рощина-Інсарова нині має досить скромний вигляд: кам'яна плита стоїть під великим деревом, чиє коріння вже похилило її. На стелі збереглося невелике фото актора в овальній рамці, а могилу оточує невисокий металевий паркан. Там також залишилося його ім'я та роки життя, а на вершині пам'ятника встановлений об'єкт у формі кубка.

Артист був надзвичайно популярним у київської публіки. Водночас його особисте життя виявилося значно драматичнішим за сценічні ролі. Фатальна історія Рощина почалася з появи в театрі Соловцова актриси Анни Пасхалової.

За даними, наведеними у розповіді Тимошенка, актор захопився нею та почав залицятися до колеги. Однак Пасхалова була одружена з театральним художником Олександром Маловим.

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Спочатку чоловіки навіть товаришували. Ситуація змінилася через ревнощі. Напередодні вбивства в квартирі Пасхалової відбувся вечір, на якому був і Рощин-Інсаров. Актор звертався до господині з романтичними монологами зі своїх вистав. Для присутніх це могло бути частиною театральної гри, однак Малов сприйняв ситуацію інакше.

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Після сварки з дружиною чоловік спочатку погрожував їй револьвером, але згодом залишив квартиру. Та замість того, щоб припинити конфлікт, він придбав іншу зброю та вирушив до Рощина-Інсарова.

Малов прийшов до квартири актора, яка була розташована неподалік Золотих воріт. Спочатку чоловіки розмовляли спокійно, однак після того, як служниця вийшла з кімнати, Малов почав вимагати, щоб Рощин припинив залицятися до його дружини.

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Під час сварки він дістав револьвер і вистрілив акторові в голову. Рощин-Інсаров загинув на місці. Йому було лише 37 років.

Після злочину Малов намагався втекти, однак його затримали на Володимирській вулиці. Він сам віддав револьвер та зізнався у вбивстві.

Однак покарання, якого можна було очікувати за такий злочин, Малов не отримав. Кілька місяців він перебував під вартою, а в травні 1899 року судово-медична експертиза визнала, що під час скоєння злочину він перебував у стані афекту. У результаті до кримінальної відповідальності його не притягнули, і невдовзі звільнили.

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Зазначимо, Рощин був батьком двох доньок – Катерини та Віри, які також стали актрисами. Катерина виступала під сценічним прізвищем батька, а Віра залишилася Пашенною. Після революції їхні долі склалися по-різному: Катерина емігрувала до Франції, тоді як Віра продовжила кар'єру в радянському театрі.

Микола Рощин-Інсаров народився 1861 року, а його справжнім прізвищем було Пашенний. Він походив із родини поміщика, а дитинство провів у Парижі.

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З 18 років він вдався у військову кар'єру, але вона тривала недовго. Ще під час служби Рощин грав в аматорських виставах, а 1883 року уже дебютував на професійній сцені.

Актор працював у різних театрах, зокрема у кількох московських. 1895 року Рощин-Інсаров приєднався до театру Миколи Соловцова в Києві, де й здобув особливу популярність.

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