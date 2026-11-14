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"Навіщо цей цирк?" Скандальна Каменських розплакалася через спогади про Київ, але українці не оцінили та знайшли їй новий "дім"

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
963
"Навіщо цей цирк?" Скандальна Каменських розплакалася через спогади про Київ, але українці не оцінили та знайшли їй новий "дім"
Каменських заплакала через спогади про Київ, але її висміяли в мережі

Скандальна співачка Настя Каменських несподівано розплакалася через пісню, яку Потап присвятив Києву. Артистка записувала в студії новий російськомовний трек, де йшлося про "повернення додому", й раптово її накрили емоції від спогадів про рідне місто.

Щоправда, як пояснила виконавиця в ролику на YouTube, вона сумує не так за теперішньою столицею, а за минулими часами, коли ще був живий її батько. Однак далеко не всі українці повірили в щирість сліз Каменських та пригадали її минулі резонансні заяви, зокрема, про недолугу "хворобу" через мову.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

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Судячи з відео, спогади нахлинули на Каменських після рядків: "Додому, повертаюсь я додому, щоб побачитися з тобою. Додому, повертаюсь я додому, там де церкви над водою", які прозвучали російською. Співачка почала плакати й називати трек "жахливим", мовляв, кожне слово в ньому – пам'ять.

"Це зовсім інший час. Я пам'ятаю, що там, де зараз побудували торговий центр, була моя школа. Мене туди тато на танці водив і на фунікулері ми їздили. Я не сумую просто за Києвом, щоб приїхати в Київ. Я сумую за тим Києвом, коли був живий тато, коли в метро були ще жетони… Цю пісню зрозуміють тільки кияни, я знаю кількох киян, які точно розплачуться під цю пісню", – видала артистка.

''Навіщо цей цирк?'' Скандальна Каменських розплакалася через спогади про Київ, але українці не оцінили та знайшли їй новий ''дім''

Каменських розплакалася через спогади про "минулий" Київ. Джерело: Скриншот

Утім у більшості користувачів мережі таке одкровення Насті Каменських зовсім не викликало сліз на очах. Навпаки, співачці дорікнули тим, що вона нібито намагається "відбілити" репутацію після скандального інтерв'ю росіянці Катерині Гордєєвій. Під час розмови Каменських заявила, що після переходу на українську мову в неї виникла киста, що призвела до втрати голосу. Артистка звернулася з цією проблемою до психолога, який порадив їй повернутися на російську.

"Акторка! Наламала дров і тепер не знає, як викрутитися. Що вже тільки не придумає!".

"Не згадуй, бо киста доб'є тебе".

"Навіщо цей цирк?"

"Настю, це небезпечно. Спогади про Україну можуть спровокувати ще якусь хворь".

"Кияни вас вже не зрозуміють, дорога вам закрита. Киста вже пройшла?".

"Такі "щирі" сльози, що я майже повірила".

''Навіщо цей цирк?'' Скандальна Каменських розплакалася через спогади про Київ, але українці не оцінили та знайшли їй новий ''дім''

У щирість сліз Каменських не повірили в мережі. Джерело: Скриншот

''Навіщо цей цирк?'' Скандальна Каменських розплакалася через спогади про Київ, але українці не оцінили та знайшли їй новий ''дім''

Каменських опинилася в центрі бурхливих обговорень. Джерело: Скриншот

''Навіщо цей цирк?'' Скандальна Каменських розплакалася через спогади про Київ, але українці не оцінили та знайшли їй новий ''дім''

Артистку висміяли в мережі. Джерело: Скриншот

Немало користувачів мережі припустили, що коли Настя Каменських співала про "дім" російською мовою, йшлося зовсім не про Україну. Виконавиці прямо порекомендували не повертатися в Київ, а придивитися до РФ.

"Вона про Росію співає? Вона ж туди хоче, я правильно зрозуміла?".

"Я так розумію "дамой" це в РФ?".

"Дамой" це в болото? Прям пакують валізи з Іспанії?".

"Що, в Москву нарешті їдуть?".

"То вони про "Рашу"–парашу, а не про Україну!".

''Навіщо цей цирк?'' Скандальна Каменських розплакалася через спогади про Київ, але українці не оцінили та знайшли їй новий ''дім''

У мережі припустили, що під "домом" співачка мала на увазі РФ. Джерело: Скриншот

''Навіщо цей цирк?'' Скандальна Каменських розплакалася через спогади про Київ, але українці не оцінили та знайшли їй новий ''дім''

Співачці знайшли новий "дім". Джерело: Скриншот

''Навіщо цей цирк?'' Скандальна Каменських розплакалася через спогади про Київ, але українці не оцінили та знайшли їй новий ''дім''

Співачка потрапила в новий скандал. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповів, що Потап виправдав Каменських за "дурну" історію про кисту та розкрив, що вирізали зі скандального інтервʼю.

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