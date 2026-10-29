''Навіщо ділитися?'' Назар Задніпровський пояснив, чому українські актори не заробляють ''великі'' гроші в кіно, як голлівудські зірки

Українські актори зазвичай отримують фіксовану оплату за роботу над фільмами, тоді як у Голлівуді зірки можуть заробляти мільйони доларів завдяки відсоткам від касових зборів. Народний артист України Назар Задніпровський пояснив, чому вітчизняні продюсери не поспішають ділитися прибутками з виконавцями ролей, навіть якщо стрічки стають успішними.

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В інтерв'ю SHOWROOM LUX FM актор розповів, що його гонорар прив'язаний до долара, а в гривневому еквіваленті зріс відповідно до курсу валют. Водночас, за його словами, практика виплати роялті українським акторам не поширена і ніхто подібних виплат не отримує.

"Ні, звичайно, не поширена. Я не знаю акторів в Україні, які отримують роялті. Не практикується. Продюсери хочуть заробляти, тому що якщо успішний проєкт, то він потім багато крутиться багато на телебаченні. І це великі гроші. І, звичайно, навіщо ділитися з якимось актором?" – висловився Задніпровський.

Він також зауважив, що продюсери ризикують власними коштами, вкладаючи їх у виробництво фільмів, тому зрештою саме вони отримують найбільший прибуток від успішних проєктів.

На відміну від звичайного гонорару, який виплачують за виконану роботу, роялті передбачає регулярні відрахування за використання твору або отримання доходу від нього. Така модель може забезпечувати акторам довгостроковий заробіток, якщо стрічка має комерційний успіх і продовжує приносити гроші після виходу в кінотеатрах.

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Наприклад, як привів у приклад Задніпровський, голлівудський актор Том Генкс отримав близько 65 мільйонів доларів завдяки фільму "Форрест Гамп". Як повідомляв Yahoo, у 2025 році, під час роботи над стрічкою студія Paramount не хотіла збільшувати бюджет на окремі сцени, зокрема епізод із подорожжю головного героя Америкою.

Тоді Генкс і режисер Роберт Земекіс погодилися оплатити частину витрат власним коштом в обмін на більшу частку прибутку від прокату. Рішення виявилося фінансово вигідним: фільм зібрав у світовому прокаті близько 683 мільйонів доларів, а актор, за наведеними оцінками, заробив на ньому приблизно 65 мільйонів доларів.

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