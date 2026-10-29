''Навіщо ділитися?'' Назар Задніпровський пояснив, чому українські актори не заробляють ''великі'' гроші в кіно, як голлівудські зірки

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Що НБУ зробить із монетами 1 і 2 грнЩо буде з монетами 1 і 2 грн: українцям розповіли, до чого готується НБУВ Україні виставили на продаж активи відразу 5 банківВ Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назв"Лавров буде змушений долучитися": Вадефуль порушить питання припинення війни Росії проти України на зустрічі G20"Лавров буде змушений долучитися": Вадефуль порушить питання припинення війни Росії проти України на зустрічі G20Костюк зробила зізнання про російську мову, згадавши Ірину ФаріонКостюк зробила зізнання про російську мову, згадавши Ірину ФаріонЯк зміцнити плечі після 60 років: 4 прості вправи для виконання вдомаЯк зміцнити плечі після 60 років: 4 прості вправи для виконання вдомаПівтора мільйона людей і сотні мільярдів доларів: у Генштабі підрахували усі втрати Росії у повномасштабній війні проти України. ВідеоПівтора мільйона людей і сотні мільярдів доларів: у Генштабі підрахували усі втрати Росії у повномасштабній війні проти України. ВідеоЖителів Олешок, які вирішили виїхати на підконтрольну Києву територію, вивезуть до Білорусі на військовому літаку РФ – Fox NewsЖителів Олешок, які вирішили виїхати на підконтрольну Києву територію, вивезуть до Білорусі на військовому літаку РФ – Fox News"Це дуже смішно". Мама Костюк штрафує дітей за розмови російською мовою"Це дуже смішно". Мама Костюк штрафує дітей за розмови російською мовою"Не підписана і не набрала чинності": поляки отримали офіційне пояснення про постанову Львівської облради щодо року УПА"Не підписана і не набрала чинності": поляки отримали офіційне пояснення про постанову Львівської облради щодо року УПАУ Карпатах врятували двох киянок, які вибились з сил через сніг та холод. ФотоУ Карпатах врятували двох киянок, які вибились з сил через сніг та холод. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Навіщо ділитися?" Назар Задніпровський пояснив, чому українські актори не заробляють "великі" гроші в кіно, як голлівудські зірки

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
0
"Навіщо ділитися?" Назар Задніпровський пояснив, чому українські актори не заробляють "великі" гроші в кіно, як голлівудські зірки
Назар Задніпровський пояснив, чому українські актори не заробляють "великі" гроші

Українські актори зазвичай отримують фіксовану оплату за роботу над фільмами, тоді як у Голлівуді зірки можуть заробляти мільйони доларів завдяки відсоткам від касових зборів. Народний артист України Назар Задніпровський пояснив, чому вітчизняні продюсери не поспішають ділитися прибутками з виконавцями ролей, навіть якщо стрічки стають успішними.

В інтерв'ю SHOWROOM LUX FM актор розповів, що його гонорар прив'язаний до долара, а в гривневому еквіваленті зріс відповідно до курсу валют. Водночас, за його словами, практика виплати роялті українським акторам не поширена і ніхто подібних виплат не отримує.

"Ні, звичайно, не поширена. Я не знаю акторів в Україні, які отримують роялті. Не практикується. Продюсери хочуть заробляти, тому що якщо успішний проєкт, то він потім багато крутиться багато на телебаченні. І це великі гроші. І, звичайно, навіщо ділитися з якимось актором?" – висловився Задніпровський.

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
2,9 т.
Зрадниця Доліна оголосила війну хейтерам після скандалів з Україною: що робитиме після того, як її репутацію "розтовкли" в Росії
2,9 т.
Зрадниця Доліна оголосила війну хейтерам після скандалів з Україною: що робитиме після того, як її репутацію "розтовкли" в Росії
Анастасія КакунАнастасія Какун
2,8 т.
"Що ви зробили, диванні критики?" Камалія грубо пояснила, чому одягла військову форму для відео і влаштувала суперечку в мережі
2,8 т.
"Що ви зробили, диванні критики?" Камалія грубо пояснила, чому одягла військову форму для відео і влаштувала суперечку в мережі
Анастасія КакунАнастасія Какун
1,7 т.
Володимир Бебешко, який переніс інсульт, розсекретив, чому не може повернутися до України та чим зараз займається за кордоном
1,7 т.
Володимир Бебешко, який переніс інсульт, розсекретив, чому не може повернутися до України та чим зараз займається за кордоном

Він також зауважив, що продюсери ризикують власними коштами, вкладаючи їх у виробництво фільмів, тому зрештою саме вони отримують найбільший прибуток від успішних проєктів.

На відміну від звичайного гонорару, який виплачують за виконану роботу, роялті передбачає регулярні відрахування за використання твору або отримання доходу від нього. Така модель може забезпечувати акторам довгостроковий заробіток, якщо стрічка має комерційний успіх і продовжує приносити гроші після виходу в кінотеатрах.

''Навіщо ділитися?'' Назар Задніпровський пояснив, чому українські актори не заробляють ''великі'' гроші в кіно, як голлівудські зірки

Актор розповів, що його гонорар прив'язаний до долара. Джерело: телеканал 1+1

Наприклад, як привів у приклад Задніпровський, голлівудський актор Том Генкс отримав близько 65 мільйонів доларів завдяки фільму "Форрест Гамп". Як повідомляв Yahoo, у 2025 році, під час роботи над стрічкою студія Paramount не хотіла збільшувати бюджет на окремі сцени, зокрема епізод із подорожжю головного героя Америкою.

Тоді Генкс і режисер Роберт Земекіс погодилися оплатити частину витрат власним коштом в обмін на більшу частку прибутку від прокату. Рішення виявилося фінансово вигідним: фільм зібрав у світовому прокаті близько 683 мільйонів доларів, а актор, за наведеними оцінками, заробив на ньому приблизно 65 мільйонів доларів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Фібі з "Друзів" розсекретила гонорари зірок культового серіалу та обурила колег.

Схожі теми
акторкіногонорарНазар ЗадніпровськийНазар Задніпровський
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!