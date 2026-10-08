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Навчатиметься не в Україні: Полякова розкрила, що за професію обрала її 15-річна донька, яка відмовлялася виїжджати за кордон

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read2 хв
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Навчатиметься не в Україні: Полякова розкрила, що за професію обрала її 15-річна донька, яка відмовлялася виїжджати за кордон
Оля Полякова розсекретила спеціальність, яку обрала її 15-річна донька Аліса

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що її молодша донька Аліса вже має досить чіткі плани на своє майбутнє. 15-річна дівчина серйозно націлена стати берейтором – фахівцем, який займається тренуванням коней та навчає верхової їзди, тож вже навіть обрала освітній заклад, що допоможе їй у реалізації мрії.

Аліса збирається навчатися у Великій Британії після закінчення школи. Плани доньки Полякова розкрила в інтерв'ю для BLIK.ua.

Навчатиметься не в Україні: Полякова розкрила, що за професію обрала її 15-річна донька, яка відмовлялася виїжджати за кордон

Оля Полякова розповіла, що її молодша донька хоче стати берейтором. Джерело: instagram.com/polyakovamusic

"Вона взагалі вчиться онлайн. Займається дуже активно кінним спортом. Уже обрала виш, куди піде після 11 класу. Це Hartpury – дуже відомий британський виш, де навчаються спортсмени, ветеринари, берейтори і всі, хто працює у сфері кінного спорту. Вона хоче бути берейтором", – зазначила артистка.

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Прагнення реалізуватися у бажаному напрямку, схоже, є вагомою причиною для Аліси порушити такий-собі принцип. Нещодавно Оля Полякова розповідала, що через постійні російські обстріли України замислювалася над тим, аби вивезти молодшу доньку в більш безпечне місце, але вона категорично відмовилася.

Навчатиметься не в Україні: Полякова розкрила, що за професію обрала її 15-річна донька, яка відмовлялася виїжджати за кордон

15-річна Аліса раніше категорично відмовлялася їхати за кордон. Джерело: instagram.com/polyakovamusic

"Всім батькам підлітків хочу сказати: мужаймося, тримаймося. Це наші діти, треба їх просто любити. Це мине! Я не можу виїхати, бо у мене дитина є – 15-річна Аліса, яка не хоче виїжджати за кордон і нікуди з хати. І я нічого не можу з цим зробити! Вона мені каже: "Мені 15 років, ти що, мене у мішок запхаєш?", а залишити її саму не можу", – зазначила співачка.

Та й у перші роки великої війни Алісу не дуже приваблювала перспектива залишатися за кордоном. Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України дівчина виїхала до Великої Британії, однак дуже складно переживала розлуку з друзями, домом і родиною. Вона почала наполягати на поверненні на Батьківщину, тож зрештою у 2024 році Оля Полякова та Вадим Буряковський дослухалися до прохань доньки. 

Раніше OBOZ.UA писав, що Тіна Кароль розповіла про суворі правила закритого кампусу, де живе її син, і чи повернеться Веніамін в Україну після 18-річчя.

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