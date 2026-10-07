Наталка Карпа розповіла про травму чоловіка-воїна ''Титанового Джексона'', яку він отримав на службі

Чоловік співачки Наталки Карпи, військовослужбовець Євген Терехов із позивним "Титановий Джексон", після важкого поранення голови та операції на нозі продовжує службу в Силах оборони України. Нині воїн перебуває на Харківщині, де виконує бойові завдання на Куп’янському напрямку.

Відео дня

Про стан чоловіка та травми, яких він зазнав за роки служби, Карпа розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну. Євген Терехов захищає Україну ще з 2014 року. За цей час він отримав серйозне поранення, однак після відновлення повернувся до війська.

Співачка розповіла, що у 2015 році на Донеччині військовий отримав важку черепно-мозкову травму. Наслідки поранення залишилися з ним на роки – Терехову встановили титанову пластину.

"У 2015 році біля Мар’їнки отримав важку черепно-мозкову травму. Титанова пластина стоїть. В області живота у нього ціла сітка", – розповіла артистка.

Попри це, після відновлення Терехов знову повернувся на службу. Однак ще одна серйозна травма сталася вже цього року. У лютому військовий переніс операцію на нозі після перелому, якого зазнав під час служби.

РЕКЛАМА

За словами Карпи, чоловік послизнувся біля штабу і зламав нову: "У лютому в нього була важка операція на нозі, тому що він послизнувся".

Після операції та відновлення "Титановий Джексон" не залишив службу. Зараз він воює на Куп’янському напрямку Харківської області.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Наталка Карпа розповідала про труднощі у шлюбі з військовим. Після народження доньки Злати їхні стосунки пережили серйозну кризу, яка, за словами артистки, тривала близько півтора-двох років. Подружжя опинилося на межі розриву, однак зрештою змогло зберегти сім’ю. У серпні співачка зізналася, що війна та служба чоловіка суттєво вплинули на їхні стосунки.

Головні історії дня