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Наталка Карпа розповіла про травму чоловіка-воїна "Титанового Джексона", яку він отримав на службі

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
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Наталка Карпа розповіла про травму чоловіка-воїна "Титанового Джексона", яку він отримав на службі
Наталка Карпа розповіла про травму чоловіка-воїна "Титанового Джексона". Джерело: facebook.com/natalkakarpa

Чоловік співачки Наталки Карпи, військовослужбовець Євген Терехов із позивним "Титановий Джексон", після важкого поранення голови та операції на нозі продовжує службу в Силах оборони України. Нині воїн перебуває на Харківщині, де виконує бойові завдання на Куп’янському напрямку.

Про стан чоловіка та травми, яких він зазнав за роки служби, Карпа розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну. Євген Терехов захищає Україну ще з 2014 року. За цей час він отримав серйозне поранення, однак після відновлення повернувся до війська.

Співачка розповіла, що у 2015 році на Донеччині військовий отримав важку черепно-мозкову травму. Наслідки поранення залишилися з ним на роки – Терехову встановили титанову пластину.

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"У 2015 році біля Мар’їнки отримав важку черепно-мозкову травму. Титанова пластина стоїть. В області живота у нього ціла сітка", – розповіла артистка.

Наталка Карпа розповіла про травму чоловіка-воїна ''Титанового Джексона'', яку він отримав на службі

У лютому військовий переніс операцію на нозі після перелому, якого зазнав під час служби. Джерело: instagram.com/natalkakarpa

Попри це, після відновлення Терехов знову повернувся на службу. Однак ще одна серйозна травма сталася вже цього року. У лютому військовий переніс операцію на нозі після перелому, якого зазнав під час служби.

За словами Карпи, чоловік послизнувся біля штабу і зламав нову: "У лютому в нього була важка операція на нозі, тому що він послизнувся".

Після операції та відновлення "Титановий Джексон" не залишив службу. Зараз він воює на Куп’янському напрямку Харківської області.

Наталка Карпа розповіла про травму чоловіка-воїна ''Титанового Джексона'', яку він отримав на службі

Після операції та відновлення "Титановий Джексон" не залишив службу. Джерело: facebook.com/natalkakarpa

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Наталка Карпа розповідала про труднощі у шлюбі з військовим. Після народження доньки Злати їхні стосунки пережили серйозну кризу, яка, за словами артистки, тривала близько півтора-двох років. Подружжя опинилося на межі розриву, однак зрештою змогло зберегти сім’ю. У серпні співачка зізналася, що війна та служба чоловіка суттєво вплинули на їхні стосунки. 

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