Наталія Єгорова вперше розкрила, ким працює її старший син за кордоном: обрав бізнес, а не спорт

Українська модель та співачка Наталія Єгорова привідкрила завісу життя свого старшого сина Єгора-Даніеля від колишнього чоловіка, мера Києва Віталія Кличка. Вона вперше розкрила, що 26-річний чоловік вирішив не йти по стопах батька, адже замість спорту реалізувався у сфері бізнесу.

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За кордоном Єгор-Даліель, який здобував вищу освіту в Лондонському університеті, працює у фінансовій установі. Про це Наталія Єгорова розповіла в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA.

"Старшому синові Єгору 26 років. Він обрав бізнес і зараз працює в трейдинговій компанії", – зазначила модель.

Розповіла Наталія Єгорова трохи й про життя молодших дітей. Єлизавета-Вікторія, якій скоро виповниться 24 роки, вивчає психологію. Як зізналася співачка, у неї абсолютно немає сумнівів у тому, що донька стане неймовірною фахівчинею.

А от наймолодший син Єгорової та Кличка – 21-річний Максим – вирішив піти шляхом батька у професійному спорті. Щоправда, замість боксу юнак обрав баскетбол. Наразі він грає за американський університет, а також за збірну Україні.

"У мене троє дітей, і всі вони абсолютно різні – три окремі особистості. Але водночас між ними неймовірний зв'язок. Сьогодні вони живуть у трьох різних країнах, проте залишаються дуже близькими. Для мене це надзвичайно важливо. Я ніколи не ділила дітей, вони завжди росли разом. І я завжди намагалася донести до них, що сім'я – це найважливіше, а брати й сестри – це люди, які можуть залишитися твоїми найближчими друзями на все життя", – підкреслила модель.

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Нагадаємо, що Наталія Єгорова та Віталій Кличко прожили в шлюбі 25 років. Вони узаконили стосунки в 1997-му та пронесли свою історію кохання до 2022-го. Після розлучення Єгорова та Кличко змогли зберегти досить тепле спілкування.

Діти колишнього подружжя ведуть досить непублічний спосіб життя, та все ж час від часу з'являються в соцмережах батьків. Нещодавно Наталія Єгорова показала спільні фото з Єлизаветою та Максимом, на яких видно, що вони значно обігнали маму за зростом.

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