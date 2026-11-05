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"Наш козак!" Перший оголошений учасник Євробачення 2027 виявився другом України

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
246
"Наш козак!" Перший оголошений учасник Євробачення 2027 виявився другом України
Кіпр оголосив першого учасника Євробачення 2027, який виявився другом України

Навесні наступного року відбудеться грандіозний пісенний конкурс Євробачення 2027, тож країни-учасниці вже активно обирають своїх представників. Першого офіційного претендента на кришталевий мікрофон оголосив Кіпр. На міжнародній арені державу представить співак Джордж Перріс, який виявився другом України.

У перші дні повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, артист вийшов на зв'язок у своєму Instagram та висловив підтримку українському народу. Він закликав світ об'єднатися заради досягнення миру й доповнив допис зображенням синьо-жовтого прапора, яке наклав поверх власного фото. На це звернули увагу в Telegram-каналі "Єврофани".

''Наш козак!'' Перший оголошений учасник Євробачення 2027 виявився другом України

Джордж Перріс підтримав Україну. Джерело: Скриншот

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"Як і всі, я уважно стежу за подіями останніх днів. Мені навіть не віриться, що людство сьогодні опинилося в такій ситуації. Я солідарний з усіма, хто виступає проти цієї параноїдальної війни, яка породила страх в очах стількох людей і спричинила наслідки, які ми навіть не можемо собі уявити. Давайте об’єднаємо наші голоси, щоб домогтися миру. Мої думки – з кожним, хто став жертвою цього незбагненного конфлікту", – написав виконавець.

У спільноті українських фанатів Євробачення наголосили, що подібні вчинки ніколи не забуваються, адже солідарність та небайдужість до жахливої війни у нашій країні мають значення.

"Наш козак!", – йдеться в дописі.

''Наш козак!'' Перший оголошений учасник Євробачення 2027 виявився другом України

Вчинок артиста високо оцінили в мережі. Джерело: Скриншот

Зауважимо, що Джордж Перріс народився в Греції, де й почав розвивати співочу кар'єру. Спершу його популярність обмежувалася кордонами рідної країни, проте з часом вийшла далеко за її межі. Артист виступав на найвідоміших концертних майданчиках світу, серед яких Лінкольн-центр у Нью-Йорку, Одеон Герода Аттика в Афінах та Place des Arts у Монреалі. Нещодавно Перріс став послом доброї волі ЮНІСЕФ, зосередивши діяльність на боротьбі з насильством щодо дітей.

''Наш козак!'' Перший оголошений учасник Євробачення 2027 виявився другом України

Джордж Перріс представить Кіпр на Євробачення 2027. Джерело: instagram.com/cybc_eurovision

У 2027 році співак представить Кіпр на 71-му Євробаченні, яке відбудеться в місті Бургас (Болгарія). Країна отримала шанс прийняти грандіозний пісенний конкурс після перемоги болгарської співачки DARA на минулорічному шоу. Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, а от вирішальний етап шоу відбудеться 15-го.

Раніше OBOZ.UA розповів, що країна, яка чотири роки не брала участі в Євробаченні та ніколи не здобувала перемогу, повернеться в 2027 році.

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