''Наш козак!'' Перший оголошений учасник Євробачення 2027 виявився другом України

Навесні наступного року відбудеться грандіозний пісенний конкурс Євробачення 2027, тож країни-учасниці вже активно обирають своїх представників. Першого офіційного претендента на кришталевий мікрофон оголосив Кіпр. На міжнародній арені державу представить співак Джордж Перріс, який виявився другом України.

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У перші дні повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, артист вийшов на зв'язок у своєму Instagram та висловив підтримку українському народу. Він закликав світ об'єднатися заради досягнення миру й доповнив допис зображенням синьо-жовтого прапора, яке наклав поверх власного фото. На це звернули увагу в Telegram-каналі "Єврофани".

"Як і всі, я уважно стежу за подіями останніх днів. Мені навіть не віриться, що людство сьогодні опинилося в такій ситуації. Я солідарний з усіма, хто виступає проти цієї параноїдальної війни, яка породила страх в очах стількох людей і спричинила наслідки, які ми навіть не можемо собі уявити. Давайте об’єднаємо наші голоси, щоб домогтися миру. Мої думки – з кожним, хто став жертвою цього незбагненного конфлікту", – написав виконавець.

У спільноті українських фанатів Євробачення наголосили, що подібні вчинки ніколи не забуваються, адже солідарність та небайдужість до жахливої війни у нашій країні мають значення.

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"Наш козак!", – йдеться в дописі.

Зауважимо, що Джордж Перріс народився в Греції, де й почав розвивати співочу кар'єру. Спершу його популярність обмежувалася кордонами рідної країни, проте з часом вийшла далеко за її межі. Артист виступав на найвідоміших концертних майданчиках світу, серед яких Лінкольн-центр у Нью-Йорку, Одеон Герода Аттика в Афінах та Place des Arts у Монреалі. Нещодавно Перріс став послом доброї волі ЮНІСЕФ, зосередивши діяльність на боротьбі з насильством щодо дітей.

Головні історії дня

У 2027 році співак представить Кіпр на 71-му Євробаченні, яке відбудеться в місті Бургас (Болгарія). Країна отримала шанс прийняти грандіозний пісенний конкурс після перемоги болгарської співачки DARA на минулорічному шоу. Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, а от вирішальний етап шоу відбудеться 15-го.

Раніше OBOZ.UA розповів, що країна, яка чотири роки не брала участі в Євробаченні та ніколи не здобувала перемогу, повернеться в 2027 році.