Режисерка, сценаристка ("Брати. Остання сповідь", "Гулаг. Ерос російського розуму","Воз'єднання" та ін.), акторка ("Моя бабуся Фані Каплан"), членкиня Європейської кіноакадемії, Спілки кінематографістів Вікторія Трофіменко, як ніхто інший знає, наскільки важко знімати кіно в Україні. Її проєкт "Яків" про комуніста, який рятував односельців під час Голодомору, потрапив до списку фіналістів у категорії "Ігрові фільми та серіали" на конкурсі "Тисячовесна". Однак за підсумками фінального пітчингу, комісія віддала перевагу іншим заявкам. Сьогодні вона проживає в США, де працює над новими проєктами та продовжує пошук фінансування, щоб таки зняти фільм про трагічні події Голодомору 1932-1933 років.

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У відвертому інтерв'ю OBOZ.UA Трофіменко пригадала вимогливий кастинг до фільму "Брати. Остання сповідь", його нагороди на Московському міжнародному кінофестивалі та як режисер Микита Михалков зі сцени виступив на захист Олега Сенцова.

Також мисткиня поділилася, які емоції переживає, коли приїжджає до України, чому досі не вдалося відпустити образу та назвала фільми, які вважає вартими уваги, – далі.

Про участь кінопроєкту "Яків" у конкурсі державної ініціативи"Тисячовесна"

– Для мене це дуже болюча тема. Кожного разу, коли я йду на пітчинг, у мене виникає дивне відчуття. Раніше я почувалася "воїном", хоча й у сучасних умовах це слово взагалі недоречне, але зараз цього відчуття вже немає. Я настільки розчарувалася, що мені здається, ніби це вже межує з мазохізмом, тому більше не хочу брати участь у подібних конкурсах і пітчингах. Можливо, згодом я думатиму інакше, але зараз для мене це така травма, що не хочу знову проживати цей досвід. Я не могла навіть дихати. Така безвихідь, ніби весь час зішкрібаєш себе з асфальту. Мені дуже прикро, що на державному рівні Україна не зацікавлена у підтримці проєкту про Голодомор. Але це реальність, з якою я зіштовхнулася.

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Про важливість теми Голодомору та чому вирішила довірити її у виставі "Яків" акторам саме Франківському драмтеатру

– Я вирішила, що хочу донести цю історію до глядача. Вона настільки важлива для мене, що вже не втримувалася всередині – їй конче потрібно було "вийти на люди" в будь-якій формі. А згодом, коли знайдуться гроші на кіно, буде й кіно.

Головні історії дня

Насправді я не вела перемовин із багатьма театрами. Оскільки це національний театр з сильним акторським складом він був ідеальним варіантом. Колись я вже працювала з актором Романом Луцьким, тож ця команда мені близька. До того ж ми з режисером Ростиславом Держипільським уже мали досвід професійної взаємодії, тому я могла звернутися до нього напряму й усе обговорити.

Мені хотілося подивитися на Голодомор не очима жертви обставин, а з позиції людини, здатної взяти відповідальність за власні помилки. Я прагнула побачити в цій історії не наше покоління, а попередників: тих, завдяки кому ми вижили, але через кого подекуди й опинилися в тій ситуації. Не можна оцінювати минуле з погляду сьогодення – ми не можемо бути об'єктивними, бо вже знаємо фінал. Щоб зрозуміти, чому це сталося, потрібно зануритися в ту епоху, в історичні умови, що передували трагедії, і спробувати відчути себе на місці тодішніх людей. Разом із нашими персонажами, які роблять певний вибір на основі власного минулого, психофізики та життєвих обставин, ми проживаємо цю історію. А які висновки зробить глядач залежатиме від нього самого. Якби наші прадіди не вижили під час Голодомору, нас би зараз тут не було.

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Для мене ця історія дуже важлива і близька, тому що, як і в більшості українців, у моїй родині були люди, котрі загинули під час Голодомору. Я дуже багато років уже нею займаюся. Ця історія вимагає кінополотна, бо ми не можемо говорити про таке велике, глобальне явище, заплющуючи очі на те, що були люди, котрі щиро вірили в комунізм. Архівіст Віктор Козиріс, який мешкає в селі Великий Хутір, де відбулась історія Якова Дробота, давав мені читати архіви, тому можу точно сказати, що була достатня кількість його прихильників, але на те були свої причини. І це теж цікаво досліджувати. В цій історії немає однозначно хороших і поганих. Вона про живих людей, котрі роблять помилки, стикаються з їхніми наслідками та намагаються їх виправити.

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Як проходив вимогливий кастинг у фільм "Брати. Остання сповідь" та чому покійний російський актор Петро Мамонов відмовився в ньому зніматися

– Ми тоді перемогли на найпершому в історії пітчингу Держкіно. Сценарій я написала ще у 2008 році, і п'ять років у мене пішло на пошуки фінансування та грантів. У 2011-му році всі залучали російських акторів, бо це приносило гроші й дозволяло продати фільм на пострадянський простір. Українські реалії такі – через невелику кількість населення та кінотеатрів, стрічка, розрахована лише на наш ринок, має дуже малі шанси окупитися, хіба що вона зовсім дешева. А щоб фільм окупився, потрібні більші ринки збуту. Саме такою була логіка у всіх до 2014 року. Ну і люди йшли тільки на російських акторів. Тобто не було російського актора, глядач на кіно не йшов. Такі були реалії ринку. Росіяни приїздили в Україну заробляти. Не було поваги до свого продукту. Такий був історичний період в нашій країні.

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Кіно – це бізнес-продукт. Коли ти вкладаєш гроші, ти береш на себе відповідальність і маєш їх повернути та заробити. У Штатах це необхідність, бо інакше наступний проєкт не зможеш запустити. Я хочу створювати авторське кіно, яке приноситиме мільйони, зокрема й мені. Мені нецікаво бути скромною, голодною і побиратися на паперті. Я не скромна, мені треба багато. Мені є що дати глядачу, і я готова вкладати в це свій час, енергію, талант, досвід – усе те, що розвивала роками, набувала шляхом років кристалізації, втрат, помилок, успіху, щоб сьогодні давати стабільний результат. Це називається професіоналізм. І я хочу, щоб моя праця монетизувалася.

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Для мене гроші – це ще й питання самооцінки. Коли глядач купує квиток, він показує, що йому цікаве моє кіно і він готовий за нього платити, йому не шкода за цей досвід заплатити, він його хоче прожити в кінозалі. Це його спосіб сказати: мені потрібне твоє кіно. Такий зворотний зв'язок дає впевненість рухатися далі. Відповідно ти маєш зважати не тільки на те, що ти хочеш, а і зважати на зворотній зв’язок від глядача.

Я витрачаю на проєкти роки життя і хочу, щоб моя праця була гідно оцінена. Це не хобі у вільний час, це моя професія, котра забирає весь мій час і енергію. Якщо хтось каже, що гроші не важливі, то як він збирається знімати кіно? Як платити армії людей, залучених до виробництва? Це ж мініфабрика. Кіно вимагає бюджетів. Інакше хіба що знімати самому для себе на телефон.

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Повертаючись до "Братів", я як і всі ще розглядала російських акторів, вірніше тільки Петра Мамонова, бо роль Войтка – специфічна. Він якраз знявся у фільмі Павла Лунгіна "Острів" і я, чесно кажучи, дуже його домагалася. Він був видатний актор. Я дуже наполеглива: якщо вже щось собі вбила в голову, мушу свого досягти. Тому ми з кастинг-директоркою Аллою Самойленко знайшли його та приїхали до Харкова, де він саме виступав із концертом. Та Мамонов відмовив, бо побачив у сценарії щось антирелігійне. Тоді я вирішила, що якщо не він, то зірки мені не треба.

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Я сказала продюсерам Максиму Асадчому і Ігорю Савиченкову, що ми не братимемо зірок, а відкриватимемо нові українські імена. Максим пішов на подвійний ризик, повірив в дебютантку режисерку і в дебютантів акторів, котрих я за собою привела. Відомі вітчизняні актори мені не підходили, бо в них відчувалася певна штучність. Із відомих у нас був лише Віктор Демерташ. Усі інші – Роман Луцький, Микола Береза, Вероніка Шостак, Наталка Половинка, Олег Мосійчук відкрилися саме в цьому фільмі. Хтось влучно зауважив, що у "Братах" немає головних ролей. Там усі головні. Кожного актора ми шукали, як голку в копиці сіна, і кожен прийшов у проєкт своїм унікальним шляхом. Я впевнена, що не помилилася в жодному з них. У нас виникла повна взаємна довіра, а в роботі це ключове.

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Саме після цього фільму я зрозуміла: усе в житті відбувається на краще. Я відкрила неймовірних українських акторів і зрозуміла, що для мене головне – вміти довіряти собі та Всесвіту. Навіть якщо новий проєкт зараз так довго не запускається, можливо, для нього теж готується щось краще. Але тут важливо не перетримати: вино має вистоятися, проте не перетворитися на оцет.

І дуже часто ти приходиш на майданчик уже готовий помирати. Ти ці гроші такими шляхами знаходив, вибивав, усіх переконував, що вже просто хочеться лягти і померти, а тобі ще треба кіно зняти.Для тебе все тільки починається. Але я від цього кайфую, я без цього не можу. Навіть якби в мене були всі гроші світу, якби я була мультимільярдеркою, я б усе одно займалася цим (усміхається).

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Про участь першого фільму на гуцульському діалекті "Брати. Остання сповідь" на конкурсі Московського міжнародного кінофестивалю у 2014 році, де він здобув дві нагороди та російську аудиторію, яка сприйняла сюжет про ворожнечу двох братів як пряму алюзію на тодішні відносини між Україною та Росією

– Я вважаю, що тоді ми зробили фальстарт. Тільки закінчивши монтаж, відкрили календар і першим у списку був фестиваль в Індії наприкінці року. Так робити не можна, це була наша велика помилка. Зараз, маючи досвід, я розумію: варто було почекати і стартувати на початку 2014-го. А так ми зістарили фільм на самому старті. Фестивальне життя стрічки триває рік, якщо починаєш наприкінці року, ти по суті її ховаєш. Ми відправили заявку в Індію, і нас одразу взяли в конкурс. Там нас помітив відбірник із Московського кінофестивалю. Це був кінець 2013 року – війни ще не було, в Україні тільки починався Майдан. Я спершу вийшла на протести, а потім полетіла в Індію.

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Про Росію тоді взагалі не йшлося, адже сценарій писався за книгою шведського письменника Торґні Ліндґрена "Джмелиний мед". Коли вони почали порівнювати, я казала, що це шведська історія, тут немає нічого спільного. Мені й на думку не спадало, що таке можливо. Багато років тому, читаючи цю книжку, я відчула, що мені щось відгукнулося, хоча тоді сама цього не усвідомлювала.

Коли настав час туди їхати, вже почалася окупація Криму, а Олег Сенцов був у в'язниці. Мені було страшно, ситуація здавалася вкрай складною. Ми довго радилися з продюсером у скайпі, і він сказав: "У нас не комедія, а серйозна історія. Одягаємо футболки "Світу – мир" і їдемо, можливо, нам вдасться щось змінити". В одному з інтерв'ю я закликала росіянок не відправляти дітей в Україну, мовляв, загальної мобілізації ще немає, ви можете вийти на протест, як це роблять жінки на заході України. Після показу фільму ми повернулися додому, а згодом дізналися, що нам присудили приз.

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Їхати за нагородою в такій ситуації було неправильно, проте втрачати прямий ефір на всю Росію не хотілося. Тоді продюсер Ігор Савиченко запропонував використати цю нагоду, щоб попросити голову Спілки кінематографістів Сергія Тримбача зі сцени закликати до звільнення Олега Сенцова. Ми якраз шукали вихід на режисера Микиту Михалкова, який мав зв'язок із Путіним, і пазл склався. У прямому ефірі Тримбач, попри страх, публічно звернувся зі сцени, отримуючи наш приз, із закликом звільнити Сенцова. Михалков вийшов на сцену і сказав, що підтримує українських кінематографістів. Тоді здавалося, що це перемога, хоча вона, на жаль, нічого не змінила, і Олег провів за ґратами ще багато часу.

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Згодом у соцмережах нас критикували за поїздку до Росії. Але, по-перше, ми хоч щось намагалися зробити. По-друге, українські журналісти, котрі були там на пресконференції не очікували від нас такої сміливості й потім у приватних повідомленнях зізнавалися, що це було дуже потужно. Я була одягнена у вишиванку, а акторка Наталка Половинка в одязі стилю українського бароко. Власної вишиванки в мене на той момент, чесно кажучи, не було. Я попросила її у художниці по костюмах, і вона дала мені сорочку своєї бабусі.Коли на пресконференції журналістка запитала мене: "За що ви не любите росіян?", я відповіла їм, що коли у них був "Норд-Ост" (теракт, який стався 23–26 жовтня 2002 року в Москві, коли озброєна група під керівництвом Мовсара Бараєва захопила близько 900 глядачів, акторів і працівників Театрального центру під час показу мюзиклу "Норд-Ост") чи Беслан (захоплення заручників у школі міста Беслан, що в Північній Осетії, яке тривало з 1 по 3 вересня 2004 року під час урочистої лінійки до Дня знань. За офіційними даними, унаслідок атаки та подальшого штурму загинули 334 особи) в Україні був траур. На якийсь момент запала тиша. Та журналістка не вгамовувалася, тоді мене накрили емоції і вже важко було зупинитись, то я продовжила, що:"За понад 20 років Незалежності у нас не було жодної війни! Ви ж з них не вилазите! Не ми прийшли до вас із сокирою війни, а ви до нас!".

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Після цих слів увесь зал зааплодував, а її просто вивели. На цьому провокаційні питання закінчилися. Українські журналісти, які там були, все це бачили й запам’ятали. Тому після повернення до нас не було жодних претензій, бо усі зрозуміли нашу позицію.

Я вважаю, на той момент ця поїздка була правильною. Ми спробували щось донести, щось змінити. Коли до нас підходили росіяни, я бачила в них повну неспроможність діяти, тотальне безсилля. Це було дуже сумно. Саме це нас і відрізняє: ми відчуваємо свою силу і здатність діяти, а в них ця ініціатива придушена поколіннями. Легко судити з території волі, нам цього не зрозуміти.І я не хочу колись це зрозуміти, бо не хочу опинитися в тій клітці, в тих умовах. Як режисерка і людина, яка працює з психофізикою, я розумію цю структуру. Розумію, але не приймаю і не хочу приймати.

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Про народження в Росії, тамтешніх родичів та перехід на українську мову

– Я народилася в Росії, у Сибіру. На жаль, із тамтешніми родичами зараз не спілкуюся. Мама родом із Харківщини, а рід батька із Сумщини. Свого часу мамина родина опинилася в Казахстані, потім в Сибіру, але завжди мріяли повернутися додому. Моя прабабуся все життя розмовляла українською навіть на чужині, а коли у 80 років приїхала до моїх батьків в Україну, то була неймовірно щаслива.

Першою моєю мовою була українська, адже раннє дитинство минуло на Черкащині, де всі навколо говорили нею. Але коли мені було шість років, ми переїхали до Києва і все змінилося. Основною мовою вдома стала російська. Я намагалася перейти на українську ще після 2014-го. Але в Києві все оточення було російськомовним, тому втримати мову виявилося дуже важко. А після повномасштабного вторгнення я виїхала за кордон, і спокуси повернутися до російської вже не було. У сім'ї я одразу поставила це як даність: ми з дитиною говоримо українською мовою. Водночас у професії я завжди працювала лише українською і англійською мовами. Окрім цього, закінчила школу та два університети, де навчання проводилося українською. Навіть до великої війни всі сценарії я писала українською.

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Про початок повномасштабного вторгнення, переїзд до США та образу, яка не відпускає

– До останнього не вірила, що почнеться велика війна. Подруга з Австралії писала мені та вмовляла їхати, мама вдома теж наполягала. Я з нею навіть пересварилася, доводячи, що це все дурниці. Мені треба було готувати проєкт і займатися роботою. Пам’ятаю сонячну неділю напередодні. Я гортала телеграм-канали, дивилася на гарну погоду і думала: "Боже, яка війна?". Та раптом мені трапилось в якомусь каналі відео Жириновського, котрий з трибуни говорив: "22.02.2022 о четвертій ранку ми танками ввійдемо в Україну". Я зрозуміла, що це вже правда. Вони ж 08.2008 увійшли в Грузію, хворі люди, які керуються нумерологією. У мене прокинулася якась тваринна інтуїція... Я усвідомила, що в мене дитина, яку потрібно захистити.

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Ми зібралися за добу, їхали в потязі і пам'ятаю, мама тоді сказала, що є відчуття, ніби ми вскочили в останній вагон. Уже в потязі я відкрила карту, бо навіть не мала чіткого плану. Розуміла лише одне: якщо почнеться велика війна, потрібно шукати найближчий кордон, який можна перетнути пішки, бо машини в мене немає. Таким виявився напрямок Ужгорода.

З собою взяла лише маленьку валізу для ручної поклажі, куди зібрала лише жорсткі диски зі своїми роботами та дитячі фотокартки, навіть камери не брала. Тоді я усвідомила свої справжні цінності. Мене найбільше лякала думка, що окупанти зайдуть у мою квартиру і будуть порпатися у фотографіях.

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Спочатку я прожила в Чехії пів року. Весь час працювала, бо розуміла: треба якось жити далі. А через декілька місяців отримала електронного листа з Техаського університету в Остіні. Мене запросили податися на річну програму Visiting Scholar як письменницю. На той момент не я обрала Америку – Америка обрала мене. Як і де вони мене знайшли, я не знаю. А коли приїхала, виявилося, що мене тут знають: люди читали статті, в університеті вивчали мої роботи. Я була надзвичайно здивована, і мені було дуже приємно. Ти сидиш у Києві на Троєщині, тобі не дають грошей на кіно, і після кожної відмови думаєш, як жити далі. А виявляється, у світі тебе знають. Це дуже змінило мою самооцінку й додало впевненості.

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Звісно, я й до того була досить впевненою в собі людиною: я відбулася в Україні й професійно, і соціально, маю певні репутаційні надбання. Як би складно не було, я не скаржуся. Але те визнання мене тоді насправді врятувало. Менше ніж за два роки я запустила повний метр у США, хоча в Україні не могла цього зробити майже десять років. Зрештою я зрозуміла: мене завжди вабив світовий ринок і світовий Олімп. Ще у 2012 році я плакала в кінотеатрі від заставки Paramount (усміхається), було відчуття – ось мій дім, я маю бути там і здавалось таким недосяжним аж до сліз безсилля отримати бажане. Я пристрасно хотіла потрапити в цю індустрію там в тому далекому омріяному Голівуді, але боялася навіть озвучити цю мрію, бо вона здавалася недосяжною. Зараз попереду багато роботи, але це лише розпалює мій професійний азарт.

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Мені досі болить інше: чому так важко було реалізуватися у рідній країні? Та я вірю, що зусилля, вкладені тут, дадуть набагато потужніший результат. Я не приховую, що маю образу, і вважаю, що маю на це право – надто довго мені було складно й безперспективно. Я ціную вкладені кошти та коли була можливість працювати, але й сама віддала чимало: викладала в університеті, ділилася знаннями з новими режисерами. Не хочу зводити рахунки, проте вважаю, що наш внесок був взаємним. Ми тоді з Пронто фільм ризикнули і пішли не популярним шляхом. Я зняла кіно українською на діалекті, коли всі знімали російською. Так, мені болить, що це якось нівелювалось, наче і не було.

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Про американський проєкт Bonding ("Воз'єднання") та участь російських акторів в іноземних фільмах

– Це суто американський продукт, власне, такою і була ціль. У Bonding я була співавторкою і режисеркою. Ми з продюсером обирали американського сценариста, щоправда, у мене був український оператор. Англійською я володію як носій, але не настільки вільно, щоб писати сценарії, вірніше саме діалоги англійською – моє слабке місце. Я роблю скрипт-докторинг англійською, вільно володію мовою, проте писати – це дещо інший рівень.

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Коли я зайшла в цей проєкт, я його дуже сильно масштабувала. Він став значно амбітнішим за ту історію, в яку я заходила спочатку. Загалом я по суті дуже масштабна людина. І все, куди я заходжу, зазвичай сильно розростається і стає глобальним. Американський ринок розрахований на великі масштабні проєкти.

Кожен сам для себе вирішує кого він знімає і що є етичним. Ти ж режисер, зрештою саме ти затверджуєш акторів. В мене не було російських артистів у фільмі Bonding, лише американські. Якби я хотіла працювати з російськими артистами, я б, напевно, була зараз у Росії. Але я в Америці і хочу вибудувати свою кар’єру тут, тільки на росіянах світ клином не зійшовся.

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Які фільми українського кінематографа вважає вартими уваги

– З останніх мені дуже сподобалися "Сірі бджоли" Дмитра Мойсеєва, "Медовий місяць" Жанни Озірної, "Ти – космос" Павла Острікова і документальний фільм "Мілітантропос" (режисерська робота Єлизавети Сміт, Аліни Горлової та Семена Мозгового). Вважаю, що війна, попри весь травматизм, відкрила в Україні неймовірну плеяду операторів. Це своєрідна захисна реакція митців – загострений зір, який допомагає бачити й фіксувати прекрасне навіть у часи повної руйнації.

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Про становлення як режисерки

– Моя подруга, акторка Євгенія Непиталюк, казала, мовляв, всі люди починають із короткого метра, а Віка почала з повного метра документального кіно. "Назад додому" була моя перша робота, яку я зняла взагалі, ще не навчаючись на режисурі про репатріацію кримських татар, болгар, греків і німців. І це було повністю за власний кошт. Тобто фільм ніким не фінансувався. Мені було десь 24 чи 25 років і я пам'ятаю, продюсер приніс стрічку в кінотеатр в Сохо, в Лондоні, пропонуючи для показу і після перегляду його перепитали:"Це перший її фільм?". На позитивну відповідь сказали, що покажуть його.І фільм мав обмежений прокат в Британії, багато хто тоді вперше почув історію кримських татар. Тому я можу сказати точно, що це історичний факт: у кінотеатрі в Сохо відбувся перший обмежений прокат моєї роботи. Вони тоді побачили в мені перспективу. Потім я все ж вступила до університету. Під час монтажу цього фільму стало зрозуміло, що було б непогано здобути професійну освіту саме в цьому напрямку, тому у мене дві освіти: за першою я менеджерка міжнародного туризму, а за другою – режисерка.

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Про відчуття та емоції, коли приїжджає в Україну

– Я жива людина, я боюся. Коли лягала спати, весь час крутиться думка, що якщо вже щось трапиться, нехай уб'є одразу. Але люди в цьому живуть постійно. Навколо гримить, вибухає, стоїть канонада. Я розумію людей, які просто сплять далі, бо сама була в такому стані. А які варіанти? В моєму районі бомбосховища і метро нема.

Мені важко сказати, де зараз мій дім. Кордони якось розмилися, мені вже всюди вдома. Мені болить за Україну, я відчуваю себе частиною цього процесу, і де б я не була – максимально включена в цей простір. Та мій дім там, де я можу займатися своєю професією. Якщо на Місяці, – я буду вдома на Місяці, якщо на Марсі, – то на Марсі. Єдине, що я знаю точно: я не поїду знімати в Росію. Я точно не поїду знімати в жодну диктатуру і не працюватиму на пропаганду. Це не моя органіка, бо я хочу говорити те, що сама вважаю за потрібне. Наприклад, я хочу знімати про Голодомор, і це відповідає нашій національній ідеї, для мене це щиро й органічно. Я так відчуваю як режисерка. Моя робота – це, умовно кажучи, служіння поклику чи то, ризикнемо сказати, розмова з Богом через камеру.

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У Штатах я викладала роботу режисера в одному з найкращих державних університетів країни – Техаському університеті в Остіні (його обличчям є актор Меттью Макконагі). Я часто розповідала одну історію і тамтешнім студентам, і своїм студентам в Україні, про те, як конкістадори припливли в Америку, а місцеві жителі їх не бачили, бо не могли розпізнати кораблі. І тільки шаман бачив обриси корабля, але не міг його описати, і описував на мигах, щось незбагненне для інших, бо в їхньому світі такого предмета не було.

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А цього літа я знімала кіно в Австралії. Я сказала місцевому провіднику, що хочу побачити кенгуру і він привів нашу групу в долину. Дивлюся: звичайна долина, дерева – і нікого. Де ж кенгуру?А він здивувався, мовляв, так ось же вони! Я починаю вдивлятися і раптом починаю розрізняти їх. Звісно, я бачила кенгуру в зоопарку, але в дикій природі мій мозок не зчитував ціле стадо. Поки тобі не тицьнуть пальцем, ти не наведеш фокус. А коли придивишся, то розумієш, що це ж не корч, це кенгуру! Воно рухається просто перед очима, але ти не бачиш, бо у твоїй картині світу цього образу ще немає. Зате коли побачив уперше, далі помічаєш миттєво, бо у свідомості вже є заготовлена форма. Тоді мене осяяла аналогія з історією про конкістадорів та корінних американців, які не бачили кораблів, бо їх не було в їхній картині світу.

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Це дуже точна метафора моєї професії. Я вважаю, що режисер є своєрідним шаманом, який витягує на світло невідоме, несказане й невисловлене. Те, що вже назріло в повітрі, але чого інші ще не помічають. Можливо, я й сама не до кінця усвідомлюю те, що бачу, але моє завдання донести це до людей, попередити їх. У цьому я вбачаю свою соціальну функцію та соціальну функцію мистецтва загалом. Я не стверджую, що це істина в останній інстанції і що всі мають думати так само. Це просто мій погляд, моя життєва позиція і спосіб існування. Можливо, колись я зрозумію, що помилялася чи зміню думку, але принаймні останні 20 років у цьому питанні вона залишається незмінною.

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